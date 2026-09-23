Μεγάλου: Η Αθήνα μπορεί να χρηματοδοτήσει τη ναυτιλία

«Η Αθήνα μπορεί να προσφέρει στις ναυτιλιακές εταιρείες αποτελεσματική πρόσβαση σε μετοχικά κεφάλαια, φέρνοντας κοντά Έλληνες και διεθνείς επενδυτές».

Με αυτή τη διατύπωση σε μήνυμα του στο LinkedIn ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, αποτίμησε την άντληση 80,4 εκατ. ευρώ από τη Safe Bulkers και έθεσε ένα ευρύτερο ζήτημα, εάν η ελληνική αγορά μπορεί να αποκτήσει σταθερή θέση στη διεθνή ναυτιλιακή χρηματοδότηση.

Η σημασία της δήλωσης του όμως βρίσκεται στη λέξη «πρόσβαση».

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες αντλούν επί δεκαετίες κεφάλαια από διεθνείς τράπεζες και ξένες αγορές. Το ζητούμενο για την Αθήνα είναι αν μπορεί να προσθέσει έναν ακόμη αξιόπιστο δρόμο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η ανανέωση των στόλων απαιτεί μεγάλες επενδύσεις και οι αποφάσεις για νέα πλοία συνοδεύονται από τεχνολογική και κανονιστική αβεβαιότητα.

Ο κ. Μεγάλου συνδέει τη συναλλαγή με τη διπλή εισαγωγή της Safe Bulkers νωρίτερα φέτος και υποστηρίζει ότι οι δύο κινήσεις ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας ως κέντρου ναυτιλιακής χρηματοδότησης.

Η Πειραιώς είχε συμμετοχή και στα δύο εγχειρήματα, ενώ στην πρόσφατη έκδοση συνεργάστηκε με την DNB Carnegie και τη Fearnley Securities. Αυτή η σύμπραξη έχει τη δική της σημασία, γιατί για να προσελκύσει μια ναυτιλιακή εταιρεία διεθνή κεφάλαια μέσω Αθήνας, χρειάζεται πρόσβαση σε επενδυτές και πέρα από τα όρια της εγχώριας αγοράς.

Η επιτυχία μίας έκδοσης, πάντως, δεν αρκεί για να εδραιώσει χρηματοδοτική αγορά. Θα χρειαστούν περισσότερες εταιρείες πρόθυμες να αντλήσουν κεφάλαια, σταθερό ενδιαφέρον επενδυτών και συναλλαγές με διάρκεια πέρα από τη συγκυρία.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο η δήλωση του επικεφαλής της Τράπεζας Πειραιώς αποκτά ειδικό βάρος, καθώς περιγράφει μια δυνατότητα που η συναλλαγή της Safe Bulkers έδειξε στην πράξη, αλλά η αγορά καλείται ακόμη να αποδείξει ότι μπορεί να την επαναλαμβάνει.