Free City: Οι προτάσεις μας για δωρεάν διασκέδαση αυτό το ΣΚ στην Αθήνα

Ο Πάνος Βλάχος σε μια ανοιχτή συναυλία στην οδό Αθηνάς, το Green Weekend επιστρέφει στο ΚΠΙΣΝ και πολλές ακόμα εκδηλώσεις για διασκέδαση χωρίς πορτοφόλι αυτό το ΣΚ (20-21/09).

Η Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο: Δράσεις, πάρτι και συναυλία με τον Πάνο Βλάχο στην οδό Αθηνάς

Η Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο αποτελεί την αφορμή για μια ανοιχτή γιορτή στο κέντρο της Αθήνας. Για 24 ώρες, η οδός Αθηνάς μετατρέπεται σε χώρο πολιτισμού, άσκησης, παιχνιδιού και δημιουργίας, χωρίς αυτοκίνητα και μηχανάκια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολονύκτιες προβολές, γιόγκα, fitness, εργαστήριο κόμικ, καρικατούρες και άλλες δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Το διήμερο ολοκληρώνεται με συναυλία του Πάνου Βλάχου. Από το πρόγραμμα του Σαββάτου ξεχωρίζει 20:30 – 23:00 Disco Roller Party με τον DJ Nicola Lavacca και 23:30 – 05:30 Midnight Express – Μεταμεσονύκτιες προβολές: The Love Bug, Christine, Blade Runner, ενώ την Κυριακή μεταξύ άλλων θα παρακολουθήσουμε στις 13:00 – 17:00 τους Cool Crips με την συζήτηση “Επαναπροσδιορίζοντας την αναπηρία”, στις

15:00 – 18:30 Radio Producers DJ Sets και φυσικά 18:30 – 20:00 Πάνος Βλάχος Live.

​Σάββατο 20/09 και Κυριακή 21/09

Οδός Αθηνάς, Αθήνα

Επείγουσες συζητήσεις: Το SNFCC Green Weekend 2025 στο ΚΠΙΣΝ

