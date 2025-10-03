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6ο KinoFest Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου: Με δύναμη από την Πάτρα
Magazino
20:30 - 03 Οκτ 2025

6ο KinoFest Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου: Με δύναμη από την Πάτρα

Reporter.gr Newsroom
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Στον μαγευτικό χώρο της Achaia Clauss στην Πάτρα γίνεται κάθε Σεπτέμβρη ένα φεστιβάλ με ταινίες που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Ήμασταν εκεί, στην έκτη χρονιά του KinoFest και είναι πολλά που θέλουμε να σας πούμε γι’ αυτό!  

Τι μπορεί να συνδέει την Πάτρα με την Γερμανία και το κρασί με το σινεμά; Όσοι δεν το γνωρίζετε, βάλτε το στον προγραμματισμό σας για τον επόμενο πια Σεπτέμβρη: Το 6ο Kinofest Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου μόλις ολοκληρώθηκε στον κατάφυτο λόφο του επιβλητικού Κάστρου Κλάους, το παλαιότερο εν ενεργεία – και πανέμορφο – οινοποιείο στην Ελλάδα.

Τιμώντας τον Βαυαρό Γουστάβο Κλάους, που πριν 163 χρόνια ίδρυσε την Achaia Clauss, προβάλλονται στο μαγευτικό προαύλιο χώρο του οινοποιείου γερμανόφωνες ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους τελευταίας παραγωγής από Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία και Λουξεμβούργο σε συνδιοργάνωση της ABCinema με το Goethe-Zentrum Patras και με την υποστήριξη των αντίστοιχων πρεσβειών.

Κι έτσι, τα δροσερά βράδια κάτω από τ’ αστέρια απολαμβάνουμε σε ελληνική πρεμιέρα ταινίες που δεν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αλλού, καθώς οι περισσότερες δεν θα πάρουν διανομή στην Ελλάδα ούτε θα ταξιδέψουν σε άλλα φεστιβάλ της χώρας. Είναι ιδιαίτερες οι γερμανόφωνες ταινίες, μπορούν να γίνουν ωμές και να σε αιφνιδιάσουν με τον κάπως ακατέργαστο ρεαλισμό τους, μπορεί να έχουν απροσδόκητα πολύ χιούμορ, να είναι σουρεαλιστικές, πολύ ροκ, καταγγελτικές, καθησυχαστικά παλιομοδίτικες, αλλά και progressive ή πειραματικές.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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