Πώς θα αναπτυχθεί η πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα – Οι προϋποθέσεις και το οικονομικό αποτύπωμα

Το ζήτημα της αξιοποίησης στην Ελλάδα, της πυρηνικής ενέργειας τέθηκε με έμφαση, χθες, σε συνέδριο του Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων στον Δημόκριτο για το ζήτημα, που διχάζει και προξενεί αντιδράσεις.

Στο φόρουμ αυτό, ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας Χρήστος Χουσιάδας, αφού σημείωσε ότι “υπάρχει δημόσια εκπεφρασμένο ενδιαφέρον, να επανεξεταστεί η χρήση πυρηνικής ενέργειας στην χώρα" σημείωσε ότι η ανάπτυξη για την θαλάσσια χρήση αποτελεί πρόκληση” σημείωσε ο κ. Χουσιάδας.

“Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Υπάρχει αντιδραστήρας αλλά κι ένα σημαντικό πλαίσιο. Δεν αρκεί, αλλά είναι μια αρχή. Οι γενικές απαιτήσεις ασφάλειας δε θα είναι διαφορετικές. Απαιτείται, απλά, η οικοδομηση του συνεργασία” τόνισε ο κ. Χουσιάδας αναφερόμενος και στα πλοία που σήμερα χρησιμοποιούν για την κίνησή τους πυρηνικούς αντιδραστήρες και συμπλήρωσε ότι:

“Ένας πλωτός πυρηνικός σταθμός θα γίνει σε ένα καράβι το οποίο μάλλον θα κινείται το ίδιο με κλασικό τρόπο και θα φιλοξενεί ένα πυρηνικό αντιδραστήρα και με μια καλωδιακή σύνδεση. Θα προμηθεύει την ηλεκτρική ενέργεια στην ακτή. Αυτό απαιτεί ως Ελλάδα να υπογράψουμε μια διακρατική σύμβαση για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε σε ελληνικά λιμάνια ένα ξένο πυρηνικό πλοίο. Αφορούν από ζητήματα αστικής ευθύνης έως την διαχείριση των αποβλήτων” Μάλιστα αντιπαρέβαλε το FSRU Αλεξανδρούπολης καθώς και η συγκεκριμένη υποδομή αποτελεί μια πλωτή ενεργειακή μονάδα.

Οι τρεις προϋποθέσεις

Παράλληλα ο κ. Χουσιάδας έθεσε τρεις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα.

Όπως είπε κομβικά θέματα είναι:

Η κατάρτιση μιας διεθνούς δικαρακτιλης συμφωνίας

Να βρεθεί πολιτικό θάρρος. ‘Δεν το εισηγούμαι, αλλά αν το θέλουμε θα πρεπει να περιγραφεί το ΕΣΕΚ”.

Και τρίτο, όπως είπε, “ένα στιβαρό χέρι να οργανώσει τα εσωτερικά του κράτους μας και να μην εξελιχθεί σε Οδύσσεια, αλλά να εξελιχθεί”.

Τα απόβλητα

Ο κ. Χουσιάδας έθεσε και το ζήτημα των αποβλήτων σημειώνοντας ότι αν και τα θέματα αποβλήτων, συνήθως τα διαχειρίζονται οι χρήστες, για τα High Level Waste μπορεί η διαχείρισή τους μπορεί να γίνει από τους παραγωγούς.” Στάθηκε, δε, στην περίπτωση της Φινλανδίας όπου κι εκείμ αν και έχει διαμορφωθεί πλαίσιο διαχείρισης των HLW δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η όλη διαδικασία για την επί τόπου διαχείριση. Εξετάζονται λύσεις με κατάχωσή τους σε μεγάλα βάθη, σε αδρανή ορυχεία, τόνισε και συμπλήρωσε:

«Η λυση που προκρίνεται διεθνώς είναι το θάψιμο σε μεγάλα γεωλογικά βάθη. Αλλά εάν η χώρα είναι μια φορά μακριά από ένα floating powerplant τότε είναι πολλαπλά μακριά από αυτή τη λύση. Καλό, πάντως, είναι να δοκιμάσουμε την επιστροφή στους παραγωγούς. Να μη φύγει από το τραπέζι», ζήτησε ο κ. Χουσιάδας.

Εκτός “εργοστασιακών ρυθμίσεων” του κράτους η πυρηνική ενέργεια

Μιλώντας στην ίδια ημερίδα ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Θάνος Ντόκος, τόνισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποφεύγει επ’ αόριστον τη συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια. «Έχει φτάσει η ώρα να ανοίξει η συζήτηση με δομημένο και σοβαρό τρόπο» είπε και υπογράμμισε ότι η πυρηνική ενέργεια θα μπορούσε να λειτουργήσει ως “ενέργεια-γέφυρα” ανάμεσα στα ορυκτά καύσιμα και τις ΑΠΕ, ιδίως με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR), ενώ παράλληλα αναγνώρισε τα ζητήματα ασφάλειας και διαχείρισης αποβλήτων που πρέπει να συζητηθούν ανοιχτά.

“Πράγματι χρειάζεται να επενδύσουμε σε νέες τεχνολογίες για λόγους τεχνολογικής ανάπτυξης και ενεργειακής ασφάλειας”¨τόνισε με αιχμή τον εξηλεκτρισμό και τα νέα δεδομένα των data analytics και της Τενχητής Νοημοσύνης που απαιτεί μεγάλα φορτία ενέργειας.

“Στις χώρες του Κόλπου γίνονται πολύ μεγάλα βήματα. Τα ΗΑΕ έχουν φτιάξει και ένα πανεπιστήμιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Υπάρχει ενδιαφέρον και ευκαιρίες για συνεργασία με την Ελλάδα. Δεν είναι είναι στην … εργοστασιακή ρύθμιση του κράτους να στηρίξουμε την νέα τεχνολογία και την καινοτομία” τόνισε, πάντως, ο κ. Ντόκος.

Να σημειωθεί, βέβαια, ότι ο Πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην ανάγκη να εξεταστεί το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας με αιχμή τους αρθρωτούς αντιδραστήρες.

Μεγάλο οικονομικό αποτύπωμα

Στην ίδια ημερίδα, ο πυρηνικός μηχανικός Διονύσης Χιώνης, εκπρόσωπος της εταιρείας Athlos Energy ανέφερε ότι η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει τη λύση για την Ελλάδα στην πορεία προς την οικονομία μηδενικών εκπομπών, το λεγόμενο και “net zero economy”. "Αν θέλουμε να πετύχουμε την πράσινη μετάβαση έως το 2050, πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά την ένταξη της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό μας μείγμα", υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία έχει ωριμάσει και ότι το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αντιδραστήρων νέας γενιάς είναι πλέον ανταγωνιστικό.

Όπως είπε, καθώς αυξάνεται το μερίδιο των ΑΠΕ, η χώρα εξακολουθεί να στηρίζεται σε πάνω από 1,2 GW ορυκτών καυσίμων για το φορτίο βάσης, κάτι που καθιστά αναγκαία μια λύση μηδενικών εκπομπών. Ένας αντιδραστήρας ισχύος 1 GW θα μπορούσε να προσφέρει άφθονη, σταθερή και φθηνή ενέργεια, να ενισχύσει τη βαριά βιομηχανία, να καλύψει ανάγκες αφαλάτωσης και να στηρίξει τη ναυτιλία με την κάλυψη των στόχων του 2050 και τα data centers, δημιουργώντας παράλληλα χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Ειδικά, η ελληνόκτητη ναυτιλία, που αντιστοιχεί στο 20% του παγκόσμιου στόλου, εφόσον μπει στην “πυρηνική εποχή”, θα βρει λύση στο στοίχημα της απο - ανθρακοποίησης.

“Η πυρηνική πρόωση μπορεί να αποτελέσει ρεαλιστική λύση για τη μείωση των εκπομπών, είτε με πυρηνοκίνητα πλοία είτε με πλωτούς αντιδραστήρες που θα τροφοδοτούν νησιά και λιμάνια με φθηνή, καθαρή ενέργεια”, ανέφερε ο κ. Χιόνης.