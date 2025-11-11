To 42 Bar σε νέα διεύθυνση στο Κολωνάκι
14:25 - 11 Νοε 2025

To 42 Bar σε νέα διεύθυνση στο Κολωνάκι

Ώριμο σαν σπάνιο παλαιωμένο ρούμι, με «σώμα» γεμάτο ιστορίες της πόλης και ποτά με οσκαρικό star quality, το  landmark του αθηναϊκού chill «42 Bar» από αυτή τη σεζόν σερβίρει αλκοολούχες -και όχι μόνο-  εμπειρίες σε νέα κολονακιώτικη διεύθυνση.

Με τέτοια πιστοποιητικά ποιότητας και γνησιότητας δεν είναι να απορείς που σύσσωμο το bar classic και generation next κοινό του το περιμένει με την ανυπομονησία που θα έδειχνε μπροστά στο άνοιγμα ενός συλλεκτικού Whiskey.

Αν το 42 ήταν σε άλλη γωνιά του κόσμου, θα ήταν ίσως το Harry’s Bar της Βενετίας, για τους λάτρεις της ιστορίας και της διαχρονικότητας. Μπορεί και το American Bar στο Savoy του Λονδίνου, για το στιλ, την κομψότητα και το attitude. Ή πάλι το Bemelmans Bar της Νέας Υόρκης, για την ανεπιτήδευτη αισθητική και τις μικρές ευφυείς λεπτομέρειες του. Ευτυχώς για εμάς και τους ουρανίσκους μας, το 42 βρίσκεται στην Αθήνα και σερβίρει τη μοναδικότητα του σε ένα κοινό που το ακολουθεί πιστά εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια.

Από τα ελάχιστα στέκια της Αθήνας που μπορούν να υπερηφανεύονται για μακροβιότητα, το 42 Bar έχει αποδείξει πως οι ιστορίες της πόλης δεν χρειάζονται πένα (πόσο μάλλον πληκτρολόγια) για να γραφτούν. Ένα «σωστό» ποτό και αντίστοιχα σωστό crowd είναι, στην περίπτωσή του, αρκετά για να συνταχθούν πολλά κεφάλαια (για να μην πούμε τόμοι) με θέμα την αστική νυχτερινή διασκέδαση. Με ψυχή, μυαλό, εμπειρία και χιούμορ, είναι ο χώρος όπου η πρωτεύουσα ντύνεται vintage και urban ταυτόχρονα, και αποτάσσεται το show off. Ό,τι ακριβώς, δηλαδή, θα αναζητούσε ένας Hemingway του 21ου αιώνα σε κάποιο μπαρ του Παρισιού ή ένας GenX Fitzgerald στα σαλόνια της Jazz Age.

Το 42, άλλωστε δεν γεννήθηκε χτες. Με όνομα εμπνευσμένο από την «Ultimate Question», εδώ και χρόνια ξέρει ότι είναι η σταθερή απάντηση, όποια κι αν είναι η ερώτηση (αρκεί να περιλαμβάνει μέσα λέξεις-κλειδιά, όπως γνήσια απόλαυση, απροσποίητα αποστάγματα ή κλασσικά cocktails). Καταχωρημένο ήδη στους καταλόγους με τα στέκια – θρύλoυς της πόλης, φέτος, συνεχίζει σε νέα διεύθυνση, στην καρδιά του Κολωνακίου. Στην οδό Καρνεάδου, μέσα στο Lemos International Centre, με ώριμη ταυτότητα και καθαρό όραμα, το 42 είναι πλέον κάτι περισσότερο από ένα bar. Γίνεται ένας συμπεριληπτικός τόπος συνάντησης για όλους, προσιτός και σοφιστικέ ταυτόχρονα, όπου μπορείς να έρθεις casual ή και over-dressed, με παρέα ή μόνος, για brunch, after-office ποτό ή ένα cocktail συνοδευόμενο από ένα smart bar food.

Ο Σπύρος Κερκύρας, ιδιοκτήτης του και μοναδικός connoisseur της μπάρας, έχει μεριμνήσει προσωπικά ώστε κάθε ποτό, κάθε πιάτο κάθε τι που συνοδεύει και συμπληρώνει την συνολική εμπειρία να έχει… καλή καταγωγή και δυνατή προσωπικότητα, με το «καθαρός πάγος, σωστό ποτήρι, σωστή πρώτη ύλη» να είναι το αδιαπραγμάτευτο μότο του. Έτσι, η κάβα είναι επιλεγμένη με σεβασμό στα αποστάγματα, τα classic cocktails περπατούν στα όρια του οικείου και του καινούργιου, ποτέ όμως του αστείρευτου, ενώ οι signature εκδοχές παίζουν με γήινα στοιχεία, αρωματικά distillates και home-made blends. Με λίγα λόγια, ποτά και cocktails, στιβαρά, με χαρακτήρα 42, που «είναι» και δεν το «παίζουν ότι κάτι είναι» -χωρίς πόζα, φλυαρία και περιττό αμπαλάζ. Η ομάδα πίσω από τη μπάρα, με την εμπειρία της Bar Solutions, φροντίζει γι αυτό.

Το αποτέλεσμα: Ποτά - characters. Dry Martinis που διαθέτουν κάτι από τον κοσμοπολιτισμό του Gatsby, Old Fashioned όπως ακριβώς υπόσχεται το όνομά τους και Μαργαρίτες με ταπεραμέντο και σπιρτάδα.

Let the Food Times Roll

Νέοι καιροί, νέα ήθη – ή κατά το 42, νέα διεύθυνση, νέα ωράρια, που πλέον δεν διστάζει να παίξει με όλα τα επίπεδα της ημέρας με τις βρώσιμες επιλογές του να κινούνται από breakfast σε bar bites.

Croque madame με τρούφα και poached eggs με αβοκάντο, για πρωινό ή brunch, Roman salad με αβοκάντο Κρήτης, Pollo & Mango με βινεγκρέτ φρούτου, γαρίδες κανταΐφι και pork-crab spring rolls με μαρμελάδα ντομάτα για το μεσημέρι, mini Wagyu burgers, sushi rolls και beef tartare σε brioche για το βράδυ. Αυτές είναι μερικές μόνο προτάσεις από τα around the clock πιάτα του 42 που φέρουν την υπογραφή του Δημήτρη Νίκολη (από το παρακείμενο Sea You) και αρνούνται να ντυθούν fine dining, αλλά αντίθετα συμπληρώνουν τον καφέ, το cocktail ή το ποτό, με την ευσυνειδησία και τη νοστιμιά ενός τέλειου date.

Το 42, ακολουθώντας και στο φαγητό του χαλαρό και ανεπιτήδευτο vibe, είναι εδώ για να γίνει το next-level στέκι σου, όποια ώρα της ημέρας.

Its a scene

Η ατμόσφαιρά του είναι λες κι ένα κραταιό ευρωπαϊκό μπαρ να φόρεσε τα sneakers του για να κατηφορίσει στο κέντρο της Αθήνας. Από τη μια η μπάρα που «γεμίζει» τo χώρο, οι καναπέδες σε βαθύ πράσινο δέρμα, οι χρυσές μεταλλικές καρέκλες, τα ψηλά τραπέζια με τα σκαμπό. Κι από την άλλη το μωσαϊκό δάπεδο, τα γυμνά βιομηχανικά στοιχεία, οι πράσινες και μπεζ αποχρώσεις. Ένας ρετρό αέρας με urban ριπές, ένα σκηνικό «σπιτιού στην πόλη» που ταυτόχρονα δείχνει να γνωρίζει από διεθνή γοητεία.

Το γυάλινο ταβάνι και ο τοίχος -παράθυρο αφήνουν την Αθήνα να εισχωρεί, ως φως και σκιά ταυτόχρονα, ως σιωπή κι ως ήχος, αλλά πάντα ως οπτική ανάσα που σε κάνει να αισθανθείς πως είσαι «μέσα’ και «μέρος» της πόλης.

Το τζάκι στο βάθος, οι βιβλιοθήκες, το τραπέζι-σκακιέρα και οι καδραρισμένες φωτογραφίες με γάτες και witty quotes που λειτουργούν σαν inside jokes, κάνουν λόγο για ένα στέκι ισόποσα κοσμοπολίτικο και σπιτικό: κάτι ανάμεσα σε old London club και αθηναϊκό loft.

Όσο για τη μουσική, εδώ συνοδεύει τη διάθεση, δεν την υπαγορεύει… Από smooth jazz σε urban retro grooves, και resident DJs που θα εναλλάσσονται με guest sets. Κι όλα αυτά συχνά ως ακουστικό backdrop σε θεματικές βραδιές, guest mixologists ή pop up εμφανίσεις από τη διεθνή μπαρ σκηνή.

Καθισμένο χαλαρά στον δερμάτινο καναπέ του κι ένα negroni στο χέρι, το 42 Bar γράφει από την άνεση του νέου του «σπιτιού» το σύγχρονο αθηναϊκό manual της all day διασκέδασης με στυλ. Άλλωστε όπως λέει και ο ίδιος ο Σπ. Κερκύρας «Το 42 δεν είναι αριθμός. Είναι τρόπος να μεταφράσεις και να σερβίρεις τον σύγχρονο παλμό της πόλης μέσα σε ποτήρι».

INFOS

42 Βar

Lemos International Centre
Καρνεάδου 25, Κολωνάκι

T: 210 7225985

Website: 42bar-athens.com
Instagram: @42bar_athens

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα – Πέμπτη: 08:00 – 01:00

Παρασκευή & Σάββατο: 08:00 – 03:00

Κυριακή: κλειστά

