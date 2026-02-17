Κολωνάκι: Συνελήφθη τραγουδίστρια που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ – Παρέσυρε 5 σταθμευμένα οχήματα

Συνελήφθη γνωστή τραγουδίστρια στο Κολωνάκι, καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίπου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, όταν το όχημα που οδηγούσε προσέκρουσε σε πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τον έλεγχο αλκοτέστ η δεύτερη μέτρηση έδειξε 0,70 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ποσοστό που υπερβαίνει σημαντικά το επιτρεπόμενο όριο.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου. Η κατηγορούμενη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

