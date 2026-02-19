Κολωνάκι: Καταδίκη σε 20 μήνες φυλάκιση για την τραγουδίστρια μετά το τροχαίο με σταθμευμένα οχήματα
16:17 - 19 Φεβ 2026

Ποινή φυλάκισης 20 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, καθώς και αφαίρεση άδειας οδήγησης για τρεις μήνες επέβαλε το Γ’ Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε 36χρονη τραγουδίστρια και, όπως η ίδια ανέφερε, δασκάλα tai chi, μετά από τροχαίο περιστατικό στο Κολωνάκι.

Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη εξέφρασε τη συγγνώμη της, υποστηρίζοντας ότι είχε καταναλώσει μόνο ένα ποτό εκείνο το βράδυ και ότι ήταν νηστική. Παράλληλα, σημείωσε πως έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αποζημίωση των ιδιοκτητών των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, σε έλεγχο αλκοόλ που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από το επιτρεπόμενο όριο. Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Κολωνάκι, όταν το όχημα που οδηγούσε η 36χρονη προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια παρέσυρε και άλλα οχήματα. Συνολικά πέντε αυτοκίνητα υπέστησαν υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στις 04:35, στη συμβολή των οδών Κλεισμένους και Ξανθίππης, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας για τη διαχείριση της κατάστασης.

