ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Από burgers μέχρι bar: 10 μαγαζιά που ανακαλύψαμε το 2025 και έγιναν στέκια
Pexels
Magazino
17:00 - 11 Ιαν 2026

Από burgers μέχρι bar: 10 μαγαζιά που ανακαλύψαμε το 2025 και έγιναν στέκια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από μπεργκεράδικα και μεζεδοπωλεία μέχρι καφέ και μπαράκια, αυτά όλα τα spots, που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε μέσα στο 2025.

Το 2025 ήταν αν μη τι άλλο μία γεμάτη χρονιά. Μπαίνοντας, λοιπόν, στο νέο έτος, δεν γίνεται να “αφήσουμε” πίσω μας, κάποια από τα πράγματα που μας έδωσε. Αναμνήσεις, συναισθήματα, εμπειρίες και… food spots! Ναι, το 2025 μας συστήθηκαν κάποια μαγαζιά, τα οποία αγαπήσαμε, κάναμε στέκια και σίγουρα θέλουμε να πάρουμε μαζί μας και στο νέο έτος. Από καφέ μέχρι μπεργκεράδικα και από μεζεδοπωλεία μέχρι μπαράκια, πάμε να δούμε όλα εκείνα τα spots, που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε τη χρονιά που μας πέρασε.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το κοινό νήμα της εισβολής στο Καπιτώλιο και στη Βενεζουέλα
Από θέσεως...

Το κοινό νήμα της εισβολής στο Καπιτώλιο και στη Βενεζουέλα

Ιράν: Απειλές για προληπτικά χτυπήματα εν μέσω διαδηλώσεων – «Νόμιμοι στόχοι» Ισραήλ και ΗΠΑ
Ειδήσεις

Ιράν: Απειλές για προληπτικά χτυπήματα εν μέσω διαδηλώσεων – «Νόμιμοι στόχοι» Ισραήλ και ΗΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Tάσος Ιορδανίδης: Νιώθω ασφάλεια κρατώντας ταπεινή στάση απέναντι στα πράγματα
Magazino

Tάσος Ιορδανίδης: Νιώθω ασφάλεια κρατώντας ταπεινή στάση απέναντι στα πράγματα

Η «Ζαΐρα» επιστρέφει: Το ιστορικό θερινό σινεμά ξαναγράφει την ιστορία του
Magazino

Η «Ζαΐρα» επιστρέφει: Το ιστορικό θερινό σινεμά ξαναγράφει την ιστορία του

32ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Εκεί όπου ο χορός μας κάνει καλύτερους (ανθρώπους)
Magazino

32ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Εκεί όπου ο χορός μας κάνει καλύτερους (ανθρώπους)

Δεν είναι ιδέα μας… Όλο και περισσότεροι, όλο και συχνότερα έχουν αλλεργίες
Υγεία

Δεν είναι ιδέα μας… Όλο και περισσότεροι, όλο και συχνότερα έχουν αλλεργίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/07/2026 - 19:21

Τραμπ: Δεν πιστεύω ότι Ρωσία και Κίνα συμμετέχουν στον πόλεμο με το Ιράν

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:47

Φιντάν: Το μόνο ρεαλιστικό σενάριο για την Κύπρο η λύση δύο κρατών

Πολιτική
24/07/2026 - 18:42

ΣΥΡΙΖΑ: Κατ' εντολή Μητσοτάκη το «μπάζωμα» των Τεμπών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:32

Λευκάδα: Οκτώ συλλήψεις σε ιστιοφόρο για κατοχή ναρκωτικών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:18

ΗΠΑ: Σε υψηλό 8μήνου η επιχειρηματική δραστηριότητα – «Βαρίδι» η μεταποίηση

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:01

Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός εγκύου από τον πρώην σύντροφό της – Έχασε το μωρό

Ειδήσεις
24/07/2026 - 17:58

ΗΠΑ: Ανάκαμψη στις πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών τον Ιούνιο – Στις 628.000 ο ετήσιος ρυθμός

Πολιτική
24/07/2026 - 17:51

Δούρου κατά Μητσοτάκη: Φέρνετε Αναθεώρηση για τις εκλογές, όχι για τη Δημοκρατία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 17:45

Παγκόσμια Τράπεζα: Επιβράδυνση της ανάπτυξης του Μαρόκου στο 4,2% το 2026

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 17:37

BlackRock: Αντλεί $12,3 δισ. για το data center της Meta στο Τέξας

Σχόλια Αγοράς
24/07/2026 - 17:32

Χρηματιστήριο: Αντίδραση +1,5% μετά τη χθεσινή «βουτιά» – Οι τράπεζες στο τιμόνι της ανόδου

Πολιτική
24/07/2026 - 17:21

Χρηστίδης: Χρειαζόμαστε μια συνταγματική αναθεώρηση που θα αντέξει στον χρόνο

Πολιτική
24/07/2026 - 17:20

Η ατάκα Ανδρουλάκη που άναψε φωτιές: Πείτε στον ανιψιό σας, το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός

Φορολογία
24/07/2026 - 17:19

ΑΑΔΕ: Στις 27/7 η έναρξη λειτουργίας ΚΕΦΟΔΕ και ΥΦΕ Θεσσαλονίκης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
24/07/2026 - 17:11

ΕΛΤΑ: Οι επτά στρατηγικοί άξονες για το νέο αναπτυξιακό σχέδιο 2026-2030

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 16:58

Προσπάθεια ανάκαμψης στη Wall Street μετά το τεχνολογικό sell off

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
24/07/2026 - 16:52

Ελληνικός τουρισμός: Έσοδα-ρεκόρ 25,8% στο πρώτο πεντάμηνο, αλλά αυξάνεται η αβεβαιότητα για το καλοκαίρι

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:50

Την Τρίτη 28 Ιουλίου η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:35

Στροφή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας: Μειώνει τα επιτόκια στο 14% παρά τον πληθωρισμό

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:27

Στο εδώλιο τον Φεβρουάριο ο «Φραπές» για το... «δικαίωμα σιωπής»

Πολιτική
24/07/2026 - 16:20

Κουτσούμπας: Τα συνδικάτα ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

Αναλύσεις
24/07/2026 - 16:15

Η Fitch βλέπει ισχυρότερη ΔΕΗ: Αναβάθμιση σε «BB» με φόντο επενδύσεις 24 δισ. ευρώ

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:12

Φωτιά στα Οινόφυτα - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις στης Πυροσβεστικής

Εργασιακά
24/07/2026 - 15:59

Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 27 έως 31 Ιουλίου

Υγεία
24/07/2026 - 15:58

Νέα αυστηρά μέτρα για διαιτολόγους και εργαστήρια αισθητικής: Πρόστιμα, σφράγιση και εισαγγελέας

Ειδήσεις
24/07/2026 - 15:52

TikTok: Κατηγορείται για παραβίαση κανόνων της ΕΕ όσον αφορά την προστασία ανηλίκων

Πολιτική
24/07/2026 - 15:40

Η Κωνσταντοπούλου έρχεται, ο Μητσοτάκης φεύγει: Σάλος στη Βουλή με καταγγελίες για ψυχιατρικές αναφορές

Πολιτική
24/07/2026 - 15:30

Θεοδωρικάκος: Η Δημοκρατία απαιτεί ευθύνη και τη συμμετοχή όλων

Ανεμοδείκτης
24/07/2026 - 15:23

Εκλογές: Πρώτοι οι υπουργοί και οι βουλευτές να πιστέψουν τον Μητσοτάκη

Ειδήσεις
24/07/2026 - 15:21

OHE: Έκκληση για επαναπατρισμό 6000 ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ