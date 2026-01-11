Από burgers μέχρι bar: 10 μαγαζιά που ανακαλύψαμε το 2025 και έγιναν στέκια

Από μπεργκεράδικα και μεζεδοπωλεία μέχρι καφέ και μπαράκια, αυτά όλα τα spots, που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε μέσα στο 2025.

Το 2025 ήταν αν μη τι άλλο μία γεμάτη χρονιά. Μπαίνοντας, λοιπόν, στο νέο έτος, δεν γίνεται να “αφήσουμε” πίσω μας, κάποια από τα πράγματα που μας έδωσε. Αναμνήσεις, συναισθήματα, εμπειρίες και… food spots! Ναι, το 2025 μας συστήθηκαν κάποια μαγαζιά, τα οποία αγαπήσαμε, κάναμε στέκια και σίγουρα θέλουμε να πάρουμε μαζί μας και στο νέο έτος. Από καφέ μέχρι μπεργκεράδικα και από μεζεδοπωλεία μέχρι μπαράκια, πάμε να δούμε όλα εκείνα τα spots, που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε τη χρονιά που μας πέρασε.

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