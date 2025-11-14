Φρανκενστάιν: Από το μυθιστόρημα της Μαίρη Σέλλεϋ σε διαχρονικό pop icon
06:56 - 14 Νοε 2025

Το 1816 έμεινε γνωστό στην ιστορία ως “η χρονιά χωρίς καλοκαίρι”. Ο ήλιος κρύφτηκε πίσω από ένα παχύ στρώμα σκόνης, η ατμόσφαιρα ήταν μουντή και βαριά, και βροχές κατέστρεφαν τις σοδιές. Οι Γερμανοί την αποκάλεσαν “η χρονιά του ζητιάνου”, καθώς οι σοδειές χάνονταν και οι άνθρωποι πεινούσαν. Ο κόσμος πίστευε πως ήρθε η συντέλεια. Αιτία όλων; Η έκρηξη του ινδονησιακού ηφαιστείου Ταμπόρα, που σκέπασε την ατμόσφαιρα με στάχτη. Αλλά, όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, μέσα σε εκείνη την παγωμένη θλιβερή χρονιά, γεννήθηκε ένα από τα πιο θρυλικά βιβλία της λογοτεχνίας: το Φρανκενστάιν. 

Στην Ελβετία, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης, μια μικρή παρέα είχε απομονωθεί σε μια έπαυλη για το καλοκαίρι. Ο οικοδεσπότης δεν ήταν άλλος από τον διαβόητο Λόρδο Μπάιρον, ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονταν η Μαίρη Σέλλεϋ, ο σύντροφός της Πέρσι Σέλλεϋ και ο Τζον Γουίλιαμ Πολιντόρι. Κουρασμένοι από τα ρομαντικά αναγνώσματα της εποχής και κλεισμένοι λόγω του συνεχούς κρύου, αποφάσισαν να περάσουν τον χρόνο τους διαβάζοντας ιστορίες φαντασμάτων. Κάποια στιγμή, ο Μπάιρον, μέσα στην πλήξη του, πρότεινε έναν διαγωνισμό: ποιος μπορεί να γράψει την πιο τρομακτική ιστορία; Και κάπως έτσι γεννήθηκαν δύο από τα πιο επιδραστικά έργα όλων των εποχών: Ο Βρικόλακας του Πολιντόρι (η πρώτη μορφή του μετέπειτα Δράκουλα) και φυσικά, το Φρανκενστάιν.

Ο Βίκτορ Φρανκενστάιν, ο επιστήμονας που έπαιξε τον Θεό και έδωσε ζωή σε ένα πλάσμα φτιαγμένο από κομμάτια νεκρών, έγινε το απόλυτο σύμβολο της ανθρώπινης ύβρης. Το “τέρας” του δεν ήταν απλώς τέρας… ήταν καθρέφτης του ίδιου του δημιουργού του. Η Μαίρη Σέλλεϋ κατάφερε κάτι σπάνιο: να γράψει μια ιστορία που παραμένει τρομερά επίκαιρη ακόμα και δύο αιώνες αργότερα. Επιστήμη χωρίς ηθική; Δημιουργία χωρίς ευθύνη; Μας λέει κάτι αυτό;

