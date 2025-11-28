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Από την “Arcadia” στη “Bugonia”- Η Γιώτα Σκουβαρά βρίσκει “στέγη” στα όνειρα των δημιουργών
Magazino
06:02 - 28 Νοε 2025

Από την “Arcadia” στη “Bugonia”- Η Γιώτα Σκουβαρά βρίσκει “στέγη” στα όνειρα των δημιουργών

Reporter.gr Newsroom
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Έχοντας συνεργαστεί ως location manager με τους κορυφαίους έλληνες κινηματογραφιστές, η Γιώτα Σκουβαρά aka The Location Hunt, δίνει για πρώτη φορά ένα masterclass για το το location scouting, στο πλαίσιο του φεστιβάλ “WIFT GR 50/50. Ισότητα και στον Κινηματογράφο”.

Η ένατη έκδοση του Φεστιβάλ WIFT GR «50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο» επιστρέφει στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, από 27 έως 30 Νοεμβρίου 2025, και με τίτλο Sisterhood φωτίζει τη γυναικεία αλληλεγγύη ως κινητήρια δύναμη καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας. Φέτος, το φεστιβάλ «τα βάζει» με τα παγιωμένα έμφυλα στερεότυπα που θέλουν τις σχέσεις μεταξύ των γυναικών να είναι συγκρουσιακές και ανταγωνιστικές και προβάλλει την ενδυναμωτική διάσταση της γυναικείας αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης, στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα.

Ανάμεσα σε προβολές ταινιών μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, το διαγωνιστικό μικρού μήκους «Μικρές Γυναικείες Ιστορίες», συζητήσεις, βιβλία, masterclass και συζητήσεις, ξεχωρίσαμε από το φετινό φεστιβάλ ένα masterclass που ασχολείται με ένα θέμα κάπως πίσω από το παρασκήνιο, αλλά τελικά τόσο πολύ στο προσκήνιο!

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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