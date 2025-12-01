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Το ιταλικό εστιατόριο στο Βύρωνα που σε ταξιδεύει κάτω από το αθηναϊκό ουρανό
Magazino
17:54 - 01 Δεκ 2025

Το ιταλικό εστιατόριο στο Βύρωνα που σε ταξιδεύει κάτω από το αθηναϊκό ουρανό

Reporter.gr Newsroom
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Όσοι αγαπούν την ιταλική κουζίνα ξέρουν καλά πόσο ζεστή και οικεία μπορεί να γίνει, θυμίζοντας πολλές φορές τις δικές μας σπιτικές γεύσεις.  Στον Βύρωνα όμως υπάρχει ένας ξεχωριστός γαστρονομικός προορισμός που πάει την εμπειρία σε άλλη… διάσταση.

Στην οδό Καραολή & Δημητρίου 9, στο ψηλότερο σημείο του Via Miniatura, βρίσκεται το Ave Italian Resto Bar. Το εστιατόριο λειτουργεί μόνο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, προσφέροντας ένα μοναδικό rooftop με διάφανο θόλο, που σε κάνει να θέλεις να τρως συχνά κάτω από τον αττικό ουρανό, ανεξαρτήτως καιρού.

Ο εσωτερικός χώρος είναι εμπνευσμένος από την ατμόσφαιρα ιταλικών πόλεων. Η αισθητική του θυμίζει τις ρομαντικές γωνιές της Βερόνας, με ζεστές αποχρώσεις και προσεγμένο design που δημιουργούν μια φιλόξενη, σχεδόν κινηματογραφική αίσθηση.

Όσο για το φαγητό, το μενού ισορροπεί όμορφα ανάμεσα στην παράδοση και τις πιο σύγχρονες γεύσεις. Τα ορεκτικά είναι απλά και αρωματικά, με φρέσκο ψωμί και βούτυρο, δροσερή caprese με ντοματίνια, πέστο βασιλικού και μπουράτα, ή καρπάτσιο μοσχαριού με παρμεζάνα, κάπαρη και φρεσκοτριμμένο πιπέρι για όσους θέλουν κάτι πιο ιδιαίτερο.

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Η καρδιά του μενού βρίσκεται στα ζυμαρικά και τα ριζότο. Η κλασική μπολονέζ τιμά την ιταλική παράδοση με απλές αλλά απόλυτα comfort γεύσεις, ενώ το ριζότο τρούφας με φρέσκα μανιτάρια δίνει μια πιο εκλεπτυσμένη νότα. Στις πίτσες, οι επιλογές είναι πολλές, με τη San Marzano και τη Μαργαρίτα με fior di latte, βασιλικό και καλό ελαιόλαδο να ξεχωρίζουν στις προτιμήσεις των επισκεπτών.

Για το τέλος, το τιραμισού είναι σχεδόν… απαραίτητο. Απαλό μασκαρπόνε, δυνατός εσπρέσο, μια πινελιά κρασιού πόρτο και διακριτική σοκολάτα συνθέτουν ένα γλυκό που ολοκληρώνει όμορφα το γεύμα.

Πέρα από τις γεύσεις του όμως, το Ave Italian Resto Bar ξεχωρίζει για τη συνολική εμπειρία που προσφέρει. Είναι ένα μαγαζί με προσωπικότητα, όπου η προσοχή στη λεπτομέρεια φαίνεται παντού — από την προσεγμένη παρουσίαση των πιάτων μέχρι τη ζεστή φιλοξενία του προσωπικού. Ο συνδυασμός του ιδιαίτερου χώρου, της ρομαντικής ατμόσφαιρας και της σύγχρονης ιταλικής κουζίνας δημιουργεί έναν προορισμό που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο στην περιοχή. Είναι το είδος του μέρους που σε κάνει να θέλεις να επιστρέψεις, για να μοιραστείς μια όμορφη στιγμή με τους αγαπημένους σου. Η εμπειρία στο Ave ταιριάζει εξίσου σε ένα ρομαντικό δείπνο όσο και σε μια χαλαρή έξοδο με φίλους που εκτιμούν το καλό φαγητό. Η προσέλευση είναι μεγάλη, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, γι’ αυτό η κράτηση είναι σχεδόν απαραίτητη για να βρεις τραπέζι χωρίς αναμονή.

Διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 9, Βύρωνας.

Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή & Σάββατο 19:00–01:00, Κυριακή 15:00–23:00.

Τηλέφωνο: 210-7647800

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Τελευταία τροποποίηση στις 01/12/2025 - 18:11
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