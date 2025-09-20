It’s Burger Time! Τα πιο ζουμερά burger που θα βρεις αυτή τη στιγμή στην Αθήνα

Σήμερα ανοίγουμε νέο κεφάλαιο στο burger story της Αθήνας! Ζουμερά, φρέσκα και λαχταριστά burger σε spots που μόλις άνοιξαν και είναι έτοιμα να γίνουν τα αγαπημένα σου.

Με το φθινόπωρο να ξεκινά, ένα από τα πιο διασκεδαστικά «rituals» μου είναι να ανακαλύπτω τα μαγαζιά που άνοιξαν το καλοκαίρι, όσο εμείς απολαμβάναμε διακοπές ή τρέχαμε με τις δουλειές μας. Και φέτος, η αναζήτηση με οδήγησε στα burgers: ολοκαίνουργια spots στην Αθήνα, γεμάτα ζουμερές δημιουργίες και πρωτότυπους συνδυασμούς, έτοιμα να μας συστήσουν τη δική τους εκδοχή στο αγαπημένο μας street food.

ONE BURGER

Αν το καλοκαίρι σκρόλαρες στο κινητό, σίγουρα το μάτι σου θα έπεσε σε αυτό το ολοκαίνουργιο burger spot, που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Αφαιρετική αισθητική, industrial λεπτομέρειες, elegant ατμόσφαιρα και γήινα χρώματα, συνθέτουν έναν ιδιαίτερο χώρο, που τραβάει την προσοχή, τόσο με την αισθητική, όσο και με τις γεύσεις του. Φυσικά, θα έχεις καταλάβει πως μιλάω για το ONE BURGER, το οποίο καταφέρνει να κάνει αίσθηση, τόσο λόγω του στυλ, όσο και των γεύσεών του. Αν ψάχνεις το επόμενο burger spot, που θα επισκεφθείς, προτείνω να το βάλεις στη λίστα σου χωρίς δεύτερη σκέψη!

Διεύθυνση: Αγάθωνος 7, Αθήνα 1055

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