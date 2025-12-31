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Οι ελληνικοί δίσκοι που καθόρισαν το 2025
Magazino
07:00 - 31 Δεκ 2025

Οι ελληνικοί δίσκοι που καθόρισαν το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Το 2025 είχε ήχο ελληνικό. Κι αυτό γιατί – και φέτος – ακούσαμε πολλή και καλή μουσική από καλλιτέχνες κάθε είδους, που αποδεικνύουν ότι η ελληνική σκηνή παραμένει ζωντανή.

Αυτή η ετήσια στήλη αποτελεί πλέον ένα είδος στοιχήματος με τον εαυτό μου να ακούσω όσο περισσότερη “ελληνική” μουσική (από καλλιτέχνες της εγχώριας σκηνής δηλαδή) γίνεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Κάθε χρόνο η playlist μου γεμίζει μουσικάρες, κι όμως όταν έρχεται η στιγμή να συγκεντρώσω εδώ όλα όσα άκουσα και ξεχώρισα μέσα στη χρονιά, κάθε φορά με εκπλήσσει η ποικιλία, η ομορφιά, η τέχνη που παράγουν οι καλλιτέχνες της εγχώριας μουσικής σκηνής – παρά τις πάνω κάτω γνωστές σε όλους δυσκολίες.

Και φέτος, λοιπόν, έρχομαι να μιλήσω για όλους εκείνους τους δίσκους, που με ενθουσίασαν, που διάνθισαν την ελληνική σκηνή, το επίπεδο της οποίας μοιάζει χρονιά με τη χρονιά να ανεβαίνει, σε κάθε είδος: από hip-hop και indie, μέχρι έντεχνο και ηλεκτρονική. Η λίστα είναι με χρονολογική σειρά κυκλοφορίας του κάθε άλμπουμ – εδώ δεν βάζουμε βαθμολογίες και αστεράκια, απλά μιλάω για τη μουσική που μας έκανε συντροφιά και έκανε αυτή τη χρονιά λίγο πιο όμορφη. Αυτοί είναι οι δίσκοι του 2025.

Περισσότερα στο monopoli.gr

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