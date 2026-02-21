Ο Θωμάς Μοσχόπουλος μεταχειρίζεται τον Αύγουστο Στρίντμπεργκ με την τόλμη ενός Μαρκ Ρέϊβενχιλ

Το νέο έργο που υπογράφει ο Θωμάς Μοσχόπουλος «Κος Ζυλ» ως ανατρεπτική μεταγραφή της «Δεσποινίς Τζούλια» κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Πόρτα. Και μαζί με τους ηθοποιούς του Γιάννη Καράμπαμπα, Νίκο Κοσώνα και Θεόβη Στύλλου μας εισάγουν στην όψη της πατριαρχίας όπου το σεξ είναι εργαλείο επιβολής και από άνδρα σε άνδρα.

Σκηνοθέτης ή συγγραφέας; Το δίλημμα για την ιδιότητα που κυριαρχεί στη δημιουργική επικράτεια του Θωμά Μοσχόπουλου πιθανόν να μην είχε τεθεί ποτέ, αν μέχρι πριν από δύο χρόνια δεν είχε δοκιμάσει την πρώτη του συγγραφική απόπειρα με τους «Δελφίνους» (ανέβηκαν για δύο σεζόν στο ΚΘΒΕ).

Το ίδιο δίλημμα αποκτά μεγαλύτερη ένταση, καθώς τώρα επιστρέφει με το νέο θεατρικό έργο «Ο κος Ζυλ», μια εκ βάθρων επανεξέταση της «Δεσποινίς Τζούλια» (ή «Μις Ζυλί») του Αυγούστου Στρίντμπεργκ.

Στο κείμενο Μοσχόπουλου η σεξουαλική εξουσία είναι το διακύβευμα ανάμεσα σε δύο νεαρούς άνδρες διαφορετικών τάξεων (το ταξικό ζήτημα κυριαρχεί και στο πρωτότυπο κείμενο), θέτοντας και εδώ ζητήματα ταυτότητας και φύλου.

«Με μεγάλωσαν κάτι μεταξύ σε άνδρα και γυναίκα» είναι τα λόγια που αρθρώνει η Τζούλια στο ομώνυμο έργο, μια φράση που ο δημιουργός χρησιμοποίησε ως κλειδί για να επαναπροσεγγίσει το κλασικό κείμενο – όχι μέσα από το βάρος του φύλου, αλλά από τη ρευστότητα που αυτό διεκδικεί.

