Panathēnea 2026: Σινεμά, μουσική, AI και άρωμα Όσκαρ στην Αθήνα

Με έναν οσκαρικό σκηνοθέτη, διεθνείς επιχειρηματίες και innovators, ελληνικές φωνές της μουσικής, παράλληλες δράσεις, AI workshops και 80 side events στην πόλη, τα Panathēnea επιστρέφουν στο Ζάππειο – και στην υπόλοιπη Αθήνα – πιο εξωστρεφή από ποτέ.

Σε μια εποχή που η τεχνολογία, η τέχνη και η επιχειρηματικότητα δεν εξελίσσονται πια σε παράλληλες διαδρομές, αλλά συναντιούνται όλο και πιο συχνά στο ίδιο τραπέζι, τα Panathēnea Festival επιχειρεί να δημιουργήσει στην Αθήνα έναν νέο διεθνή κόμβο ιδεών. Η διοργάνωση, που ξεκίνησε ως μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία πέντε νέων ανθρώπων με τη στήριξη του Lars Rasmussen, συνδημιουργού των Google Maps, επιστρέφει φέτος για δεύτερη χρονιά με ακόμη πιο φιλόδοξο πρόγραμμα και πιο καθαρό πολιτιστικό προσανατολισμό, πάντα με την πλειοψηφία των ανθρώπων που “τρέχουν” την διοργάνωση να είναι κάτω των 30 ετών.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr