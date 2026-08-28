ΑΑΔΕ: Νέο ψηφιακό «στρατηγείο» κατά της φοροδιαφυγής με AI και drones

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά στην αναβάθμιση του Κεντρικού Θαλάμου Ελέγχου, μετατρέποντάς τον σε ένα σύγχρονο και ενιαίο Κέντρο Επιχειρησιακού Συντονισμού, το οποίο θα αποτελέσει τον «εγκέφαλο» των ελεγκτικών δράσεων της νέας Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔΔΕΟΣ).

Στόχος είναι ο καλύτερος συντονισμός των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων, η ταχύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών και η πιο στοχευμένη ανάπτυξη των ελεγκτικών δυνάμεων.

Από το νέο ψηφιακό «στρατηγείο» θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης και υποστήριξης των επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο, από τον σχεδιασμό τους έως την ολοκλήρωσή τους. Τα ελεγκτικά κλιμάκια που βρίσκονται στο πεδίο θα συνδέονται με το Κέντρο Επιχειρήσεων, μεταφέροντας άμεσα πληροφορίες και δεδομένα.

Στο επίκεντρο AI, δεδομένα και εικόνα σε πραγματικό χρόνο

Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα θα έχει η συνδυαστική αξιοποίηση δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, τρίτες πηγές και τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τους ελέγχους στο πεδίο.

Η επιδίωξη είναι να δημιουργείται μια ολοκληρωμένη επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο, η οποία θα επιτρέπει στους αρμόδιους να εντοπίζουν στόχους, να παρακολουθούν τις επιχειρησιακές δράσεις και να λαμβάνουν γρήγορα αποφάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η χρήση προηγμένων συστημάτων ενδοεπικοινωνίας και λήψης εικόνας, ακόμη και μέσω drones, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι λεγόμενοι AI Agents θα μπορούν να λειτουργούν υποστηρικτικά για τους ελεγκτές, τους αναλυτές και τα στελέχη του επιχειρησιακού συντονισμού, συμβάλλοντας στην επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών και στην εκτέλεση σύνθετων εργασιών.

Οι «δυναμικές θέσεις» και η πανελλαδική εικόνα

Ένα από τα βασικά στοιχεία του νέου μοντέλου θα είναι η δημιουργία Δυναμικών Θέσεων Επιχειρησιακής Υποστήριξης, των λεγόμενων Active Seats.

Μέσω αυτών, έμπειρα στελέχη θα μπορούν να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις είτε από το Κέντρο Επιχειρήσεων είτε εξ αποστάσεως, από οποιοδήποτε σημείο της χώρας.

Με τον τρόπο αυτό, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να ενισχύει άμεσα μια επιχειρησιακή δράση, ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες του ελέγχου, αξιοποιώντας πιο ευέλικτα το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό.

Παράλληλα, προβλέπεται η ενσωμάτωση προηγμένης γεωχωρικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η παρακολούθηση των ελεγχόμενων στόχων, των ελεγκτικών δυνάμεων και των επιχειρησιακών δράσεων σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας πλήρους, πανελλαδικής επιχειρησιακής εικόνας σε πραγματικό χρόνο.

Ενισχύεται και η κυβερνοασφάλεια

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ασφάλεια του νέου συστήματος.

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει την αναβάθμιση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας της επιχειρησιακής πλατφόρμας, με έμφαση στην προστασία των κινητών συσκευών και των απομακρυσμένων τερματικών που θα χρησιμοποιούνται από τα στελέχη και τα ελεγκτικά κλιμάκια.

Παράλληλα, ο νέος Κεντρικός Θάλαμος Επιχειρήσεων θα στεγαστεί σε χώρο σχεδιασμένο σύμφωνα με διεθνή πρότυπα λειτουργίας Κέντρων Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

Ο χώρος θα μπορεί να υποστηρίζει ταυτόχρονα πολλαπλές επιχειρήσεις, μεγάλο αριθμό ελεγκτών στο πεδίο και συνεχή ροή πληροφοριών, παρέχοντας τη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων και λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Στο στόχαστρο η «βαριά» φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο

Το νέο επιχειρησιακό μοντέλο έρχεται να ενισχύσει τη δράση της ΓΔΔΕΟΣ, η οποία έχει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της τη «βαριά» φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο και τη δασμοφοροδιαφυγή, καθώς και τον έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων.

Παράλληλα, οι αρμοδιότητες εκτείνονται στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, αλλά και στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, μνημείων, κειμηλίων και έργων τέχνης.

Ουσιαστικά, με το νέο ψηφιακό «στρατηγείο», η ΑΑΔΕ επιχειρεί να περάσει σε ένα μοντέλο ελέγχων όπου δεδομένα, τεχνολογία και επιχειρησιακές δυνάμεις θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα.