Σάντσεθ: Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας που δεν συμμετέχουμε στη Eurovision

Ο Πέδρο Σάντσεθ υπερασπίστηκε σήμερα (Παρασκευή, 15/5) τη «συνεπή» επιλογή της Ισπανίας να απέχει από τη Eurovision ως μορφή διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, δηλώνοντας «πεπεισμένος ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας».

«Φέτος, επομένως, θα είναι διαφορετικά. Ναι, δεν θα είμαστε στη Βιέννη, αλλά το κάνουμε αυτό με την πεποίθηση ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας», είπε ο Σάντσεθ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Τρίτη, ο πρώτος ημιτελικός του διαγωνισμού διεξήχθη μέσα σε κλίμα διαμαρτυριών, με αιτήματα για αποκλεισμό του Ισραήλ.

Χαρακτηριστικό του κλίματος είναι ότι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πέντε χωρών — Ισπανίας, Ολλανδίας, Ιρλανδίας, Ισλανδίας και Σλοβενίας — έχουν προχωρήσει σε μποϊκοτάζ λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, με αποτέλεσμα η φετινή διοργάνωση να έχει τις λιγότερες συμμετοχές (35) από το 2003.