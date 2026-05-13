Eurovision: Η Ελλάδα στον τελικό – Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas

Η Ελλάδα εξασφάλισε την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό της Eurovision το Σάββατο 16 Μαΐου, με τον Akylas και το τραγούδι «Ferto» να εντυπωσιάζουν στον Α’ Ημιτελικό με μια δυναμική και άκρως σκηνική εμφάνιση. Μαζί με την ελληνική συμμετοχή, ακόμη εννέα χώρες πήραν το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Akylas αμέσως μετά την ανακοίνωση της πρόκρισης, ευχαριστώντας το κοινό για τη στήριξη και την ευκαιρία να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

«Ελλάδα, τα καταφέραμε. Δεν το πιστεύω. Είμαι τόσο χαρούμενος και περήφανος», δήλωσε αρχικά, ενώ υποσχέθηκε πως θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό στον τελικό του Σαββάτου.

Ο ίδιος περιέγραψε την εμπειρία της εμφάνισής του στη σκηνή ως «μαγική», τονίζοντας τον ενθουσιασμό του κοινού και το κλίμα που επικράτησε στον χώρο, ενώ έκλεισε τις δηλώσεις του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο».

Την Πέμπτη 14 Μαΐου θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision, όπου η Κύπρος, με την Antigoni Buxton και το τραγούδι «Jalla», θα διεκδικήσει τη δική της θέση στον μεγάλο τελικό.

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