Πέθανε ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία» και εκδότης Βαγγέλης Τρικεριώτης
16:17 - 19 Μάι 2026

Ο χώρος του βιβλίου, των εκδόσεων και του πολιτισμού αποχαιρετά σήμερα (19/5) τον Βαγγέλη Τρικεριώτη, τον άνθρωπο που ταύτισε το όνομά του με την αλυσίδα βιβλιοπωλείων «Πρωτοπορία» και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική εκδοτική αγορά.  

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε συγγραφείς, εκδότες, ανθρώπους των γραμμάτων, αλλά και σε χιλιάδες αναγνώστες που συνέδεσαν τη διαδρομή τους με τα βιβλιοπωλεία που δημιούργησε.

Ο Βαγγέλης Τρικεριώτης δεν αντιμετώπισε ποτέ το βιβλίο ως απλό εμπορικό προϊόν. Με το όραμα και τις πρωτοποριακές ιδέες του συνέβαλε καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της αγοράς βιβλίου στην Ελλάδα, αλλάζοντας τις ισορροπίες και δίνοντας νέα δυναμική στην πρόσβαση των πολιτών στην ανάγνωση.

Η «Πρωτοπορία» και η αλλαγή στον χώρο του βιβλίου

Η διαδρομή του ξεκίνησε αρκετές δεκαετίες πριν, όταν αποφάσισε να υλοποιήσει μια ιδέα που θεωρούνταν τολμηρή για την εποχή: τη δημιουργία ενός βιβλιοπωλείου με χαμηλότερες τιμές, ώστε το βιβλίο να γίνει πιο προσιτό στο ευρύ κοινό.

Από αυτή τη φιλοσοφία γεννήθηκε η «Πρωτοπορία», με πρώτο σταθμό το κατάστημα στην οδό Γραβιάς στα Εξάρχεια. Πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε αγαπημένο σημείο συνάντησης για αναγνώστες κάθε ηλικίας, φοιτητές, πανεπιστημιακούς και ανθρώπους των τεχνών. Η εισαγωγή του μοντέλου του «εκπτωτικού βιβλιοπωλείου» προκάλεσε αρχικά αντιδράσεις στον εκδοτικό χώρο, όμως τελικά άλλαξε τα δεδομένα και βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό.

Πολιτιστική παρακαταθήκη

Με τη δική του καθοδήγηση, η «Πρωτοπορία» διεύρυνε την παρουσία της και εκτός Αθήνας, αποκτώντας σημαντικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Παράλληλα, υπήρξε από τους πρώτους στον χώρο που επένδυσαν δυναμικά στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, δημιουργώντας μία από τις πιο οργανωμένες online πλατφόρμες βιβλίου στην Ελλάδα.

Μέσα από τις εκδόσεις «Πρωτοπορία», ανέδειξε έργα σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάδοση της λογοτεχνίας, της ιστορίας, της φιλοσοφίας και των κοινωνικών επιστημών.

Άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του μιλούν για μια προσωπικότητα διακριτική, με βαθιά γνώση του βιβλίου, αφοσίωση στη δουλειά και ουσιαστική αγάπη για τον πολιτισμό. Μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε ενεργός, συνεχίζοντας να υπηρετεί το όραμά του για ένα βιβλίο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους.

