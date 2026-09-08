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ΑΑΔΕ: Η Ευγενία, η πρώτη ψηφιακή σύμβουλος του ελληνικού δημοσίου στην 90η ΔΕΘ
Οικονομία
10:00 - 08 Σεπ 2026

ΑΑΔΕ: Η Ευγενία, η πρώτη ψηφιακή σύμβουλος του ελληνικού δημοσίου στην 90η ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συμμετέχει στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που διεξάγεται από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, παρουσιάζοντας ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογικές υποδομές της Αρχής.

Στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας της ΑΑΔΕ βρίσκεται η Ευγενία, το πρώτο ψηφιακό avatar του ελληνικού Δημοσίου, η οποία έχει σχεδιαστεί με βάση πραγματικό πρόσωπο και επικοινωνεί με τους πολίτες με φυσικό, καθημερινό λόγο, παρέχοντας πληροφορίες και απαντήσεις σε συγκεκριμένες θεματικές.

Η εφαρμογή αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την αξιοποίηση πιο εξελιγμένων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στην εξυπηρέτηση, με στόχο να καταστεί η έμπιστη ψηφιακή συνεργάτις του πολίτη.

Τα εγκαίνια του περιπτέρου της Ανεξάρτητης Αρχής πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στον εκθεσιακό χώρο της ΔΕΘ-Helexpo (Περίπτερο 13, Stand 12), τον οποίο επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πρωθυπουργός είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με το ψηφιακό avatar.

Οι βασικοί άξονες της παρουσίας και των δράσεων της ΑΑΔΕ περιλαμβάνουν:

  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Υποδομές: Αντικατάσταση παλαιών πληροφοριακών συστημάτων, ανάπτυξη Data Lake/Data Hub και αξιοποίηση υποδομών cloud.
  • Τεχνητή Νοημοσύνη (AI): Ενσωμάτωση εργαλείων AI για προγνωστική ανάλυση, ανίχνευση αποκλίσεων και στοχευμένη επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, σε συμμόρφωση με το AI Act και τον GDPR και με πρόβλεψη για εξηγησιμότητα και ανθρώπινη επίβλεψη.
  • Κυβερνοασφάλεια & Ανθεκτικότητα: Ενίσχυση της προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων και των φορολογικών δεδομένων, καθώς και συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού.
  • Στοχευμένοι Έλεγχοι & Φορολογική Συμμόρφωση: Διεξαγωγή ψηφιακών διασταυρώσεων και ελέγχων μέσω ανάλυσης δεδομένων και διαχείρισης κινδύνων.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε σχετικά:

«Επενδύουμε συστηματικά σε δεδομένα, ψηφιακές υποδομές, Τεχνητή Νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια, με στόχο την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Οργανισμού. Η Ευγενία, το πρώτο ψηφιακό avatar του Δημοσίου, αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησης των πολιτών, προσφέροντας, μέσω της φυσικής συνομιλίας, την εμπειρία μιας ανθρώπινης ψηφιακής εξυπηρέτησης.»

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