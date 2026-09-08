Μαρκόπουλος για «κουμπαρά των νέων»: Δεν υπάρχει υποχρέωση μηνιαίας καταβολής

Στα μέτρα που εξειδικεύτηκαν μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, στον χρόνο εφαρμογής τους, αλλά και στις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί για το ύψος και την αρχιτεκτονική των παρεμβάσεων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Μαρκόπουλος χαρακτήρισε το νέο οικονομικό πρόγραμμα «πρόγραμμα ρεκόρ στη μεταμνημονιακή εποχή», συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας και χωρίς υπέρβαση του δημοσιονομικού κανόνα.

Μεταξύ των βασικών μέτρων στα οποία αναφέρθηκε ήταν η οριζόντια ενίσχυση των 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους, οι αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και η μείωση της προκαταβολής φόρου.

500 ευρώ μικτά για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους

Ο υφυπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι η ενίσχυση των 500 ευρώ αφορά το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και των εργαζομένων στον χώρο της υγείας.

Όπως υποστήριξε, πρόκειται για οριζόντιο και μόνιμο μέτρο και όχι για μία εφάπαξ ή προσωρινή παροχή.

«Τον Δεκέμβριο που έρχεται θα πάρουν 500 ευρώ μικτά στις τσέπες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι η παρέμβαση θα ενισχύσει τόσο τα εισοδήματα των νοικοκυριών όσο και την κατανάλωση και την αγορά.

Ο κ. Μαρκόπουλος επέμεινε στη σημασία της μόνιμης αρχιτεκτονικής των μέτρων, ώστε, όπως είπε, οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν με σαφήνεια τι πρόκειται να λαμβάνουν.

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Η απάντηση για τον χρόνο εφαρμογής

Αναφερόμενος στην κριτική ότι ορισμένα μέτρα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν νωρίτερα, ο υφυπουργός σημείωσε ότι ένα μέρος των παρεμβάσεων ξεκινά ήδη από το 2026, ενώ άλλα τίθενται σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2027.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων, λέγοντας ότι στις αρχές του 2027 θα εξαλειφθεί, με περισσότερα από 700 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται προς τους συνταξιούχους.

Παράλληλα, απέρριψε τη σύνδεση του χρονοδιαγράμματος των μέτρων με τον εκλογικό σχεδιασμό της κυβέρνησης.

«Εμείς λειτουργούμε με συνέπεια και λέμε στους πολίτες τον Δεκέμβριο με τρόπο μόνιμο όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι 500 ευρώ», ανέφερε.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου το νομοσχέδιο

Ο κ. Μαρκόπουλος προανήγγειλε ότι το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί, ενώ δεν αποκλείεται να περιέχει και ορισμένες προσθήκες ή «τελικές πινελιές».

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να διαμορφωθεί ένα ενιαίο και εφαρμόσιμο πλαίσιο για τις παρεμβάσεις.

Τεκμαρτό εισόδημα: «Πρέπει να φτιάξουμε κουλτούρα συνέπειας»

Σε ό,τι αφορά το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, ο υφυπουργός υπερασπίστηκε τη σταδιακή αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος και συνέδεσε τις φορολογικές ελαφρύνσεις με την ενίσχυση της φορολογικής συνέπειας.

Όπως εξήγησε, προϋπόθεση για την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων είναι οι φορολογούμενοι να έχουν υποβάλει σωστά τις φορολογικές τους δηλώσεις, να είναι διασυνδεδεμένοι με τα ηλεκτρονικά συστήματα και να μην έχουν εκκρεμότητες έναντι της φορολογικής διοίκησης.

«Πρέπει να φτιάξουμε κουλτούρα συνέπειας», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι δεν θα ήταν δίκαιο ένας φορολογούμενος που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο με έναν συνεπή επαγγελματία.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η περαιτέρω ψηφιοποίηση των συναλλαγών και η ενίσχυση των μηχανισμών για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μπορούν να δημιουργήσουν στο μέλλον περιθώριο για πρόσθετες παρεμβάσεις.

Τέλος επιτηδεύματος: Σταδιακή κατάργηση και στην Αττική

Για το τέλος επιτηδεύματος, ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε ότι η κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος της αγοράς.

Η κατάργηση θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με την αρχή να γίνεται στην Περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη. Στην Αττική προβλέπεται αρχικά μείωση του τέλους κατά 50% και στη συνέχεια πλήρης κατάργησή του.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε την παρέμβαση σημαντική για τους επαγγελματικούς φορείς, υποστηρίζοντας ότι απαντά σε ένα πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών.

Προκαταβολή φόρου: «Είναι μια αρχή»

Στο ζήτημα της προκαταβολής φόρου, ο κ. Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι και αυτή η παρέμβαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η μείωση της προκαταβολής από το 55% στο 50% μπορεί, όπως αναγνώρισε, να θεωρείται περιορισμένη από ορισμένους φορείς της αγοράς. Ο ίδιος, ωστόσο, τόνισε ότι «είναι μια αρχή» και προανήγγειλε ουσιαστικά μια σταδιακή διαδικασία περαιτέρω προσαρμογών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός, καθώς οι αλλαγές στην προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις έχουν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος.

«2,2 δισ. ευρώ χωρίς να έχουμε ξεφύγει από τον δημοσιονομικό κανόνα»

Ο υφυπουργός επέμεινε ότι το οικονομικό πακέτο είναι πλήρως κοστολογημένο και κινείται εντός των δημοσιονομικών ορίων.

«Μιλάμε για 2,2 δισ. ευρώ χωρίς να έχουμε ξεφύγει από τον δημοσιονομικό κανόνα», ανέφερε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν σήμερα τη δυνατότητα να προχωρούν σε παρεμβάσεις αυτού του μεγέθους.

Στήριξη αγροτών και τρίτεκνων οικογενειών

Ο κ. Μαρκόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις που αφορούν τους αγρότες και τις τρίτεκνες οικογένειες, κάνοντας λόγο για φορολογικές ελαφρύνσεις και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μηδενισμό της φορολογικής επιβάρυνσης.

Για τις τρίτεκνες οικογένειες χαρακτήρισε την παρέμβαση ιδιαίτερα σημαντική, υποστηρίζοντας ότι αφορά περίπου 86.000 οικογένειες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη πολιτική εντάσσεται στην προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος και ενίσχυσης των οικογενειών με παιδιά.

Ο αποταμιευτικός «κουμπαράς» για τους νέους

Στη συνέντευξη αναφέρθηκε και στον αποταμιευτικό «κουμπαρά» για τους νέους.

Όπως είπε, η σχετική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει μετά τη νομοθέτηση του μέτρου, με στόχο η αποταμίευση να αρχίσει από τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο.

Ο κ. Μαρκόπουλος διευκρίνισε ότι δεν θα υπάρχει υποχρέωση για μηνιαία καταβολή συγκεκριμένου ποσού. Αντίθετα, θα υπάρχει δυνατότητα αποταμίευσης έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες κάθε οικογένειας.

Μπορούν τα μέτρα να ενισχύσουν την κυβέρνηση δημοσκοπικά;

Ο υφυπουργός ρωτήθηκε, τέλος, κατά πόσο εκτιμά ότι το νέο οικονομικό πακέτο μπορεί να βελτιώσει τη δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης και να συμβάλει στον στόχο της αυτοδυναμίας.

Ο κ. Μαρκόπουλος απάντησε ότι βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών και όχι η δημοσκοπική τους αξιοποίηση. Παράλληλα, ωστόσο, αναγνώρισε ότι η ανακούφιση των πολιτών μπορεί να έχει θετική επίδραση για την κυβέρνηση.

«Ναι, θα αποτελέσουν αυτά τα μέτρα και βατήρα για την κυβέρνηση προς τον στόχο επίτευξης της αυτοδυναμίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύνδεσε, τέλος, την οικονομική πολιτική με την περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού σε τετραψήφιο επίπεδο, εκτιμώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα συμβάλει στη μεγαλύτερη σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με τις πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες.