Γερμανία: Άλμα 38% στο εμπορικό πλεόνασμα τον Ιούλιο – Στα €21,3 δισ.

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Σημαντική διεύρυνση κατέγραψε το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας τον Ιούλιο, καθώς ανήλθε στα 21,3 δισ. ευρώ, από 15,4 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Η επίδοση ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση του πλεονάσματος στα 16 δισ. ευρώ, και αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2024.

Η διεύρυνση του πλεονάσματος αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι οι εισαγωγές μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από τις εξαγωγές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι γερμανικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,8% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, στα 138,2 δισ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις έκαναν λόγο για σταθεροποίηση.

Οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχώρησαν κατά 1,6%, ενώ οι αποστολές προς χώρες εκτός ΕΕ σημείωσαν οριακή αύξηση 0,2%.

Ιδιαίτερη ήταν η επίδοση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 19,1% σε μηνιαία βάση, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις απώλειες σε άλλες αγορές.

Αντίθετα, οι εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 9,5%, ενώ προς το Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησαν κατά 7,2%.

Ισχυρότερη πτώση στις εισαγωγές

Οι εισαγωγές της Γερμανίας παρουσίασαν αισθητά μεγαλύτερη υποχώρηση, μειούμενες κατά 5,7% σε μηνιαία βάση, στα 116,9 δισ. ευρώ.

Οι εισαγωγές από χώρες της ΕΕ μειώθηκαν κατά 6,1%, ενώ από χώρες εκτός ΕΕ υποχώρησαν κατά 5,3%.

Σε επίπεδο επιμέρους εμπορικών εταίρων, οι εισαγωγές από την Κίνα μειώθηκαν κατά 7,5%, από τις ΗΠΑ κατά 8,2% και από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 1%.

Στο διάστημα Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας ανήλθε συνολικά στα 125,8 δισ. ευρώ, έναντι 122,8 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.