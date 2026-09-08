Γερμανία: Άλμα 38% στο εμπορικό πλεόνασμα τον Ιούλιο – Στα €21,3 δισ.

Η διεύρυνση του πλεονάσματος αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι οι εισαγωγές μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από τις εξαγωγές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι γερμανικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,8% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, στα 138,2 δισ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις έκαναν λόγο για σταθεροποίηση.
Οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχώρησαν κατά 1,6%, ενώ οι αποστολές προς χώρες εκτός ΕΕ σημείωσαν οριακή αύξηση 0,2%.
Ιδιαίτερη ήταν η επίδοση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 19,1% σε μηνιαία βάση, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις απώλειες σε άλλες αγορές.
Αντίθετα, οι εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 9,5%, ενώ προς το Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησαν κατά 7,2%.
Ισχυρότερη πτώση στις εισαγωγές
Οι εισαγωγές της Γερμανίας παρουσίασαν αισθητά μεγαλύτερη υποχώρηση, μειούμενες κατά 5,7% σε μηνιαία βάση, στα 116,9 δισ. ευρώ.
Οι εισαγωγές από χώρες της ΕΕ μειώθηκαν κατά 6,1%, ενώ από χώρες εκτός ΕΕ υποχώρησαν κατά 5,3%.
Σε επίπεδο επιμέρους εμπορικών εταίρων, οι εισαγωγές από την Κίνα μειώθηκαν κατά 7,5%, από τις ΗΠΑ κατά 8,2% και από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 1%.
Στο διάστημα Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας ανήλθε συνολικά στα 125,8 δισ. ευρώ, έναντι 122,8 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.