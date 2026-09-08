ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θετική αναθεώρηση Euroxx για ελληνικές τράπεζες: Αύξηση κερδών και ανεβασμένες έως 20% οι τιμές-στόχοι
Αναλύσεις
10:34 - 08 Σεπ 2026

Θετική αναθεώρηση Euroxx για ελληνικές τράπεζες: Αύξηση κερδών και ανεβασμένες έως 20% οι τιμές-στόχοι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε θετική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τις ελληνικές τράπεζες προχωρά η Euroxx Securities, εκτιμώντας ότι ο κλάδος εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών, παρά τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, την υψηλότερη πιστωτική ανάπτυξη, τις αυξημένες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων (ROTE) και τις υψηλότερες επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Euroxx εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες δικαιολογούν διαπραγμάτευση με premium έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών τους και προχωρά σε περαιτέρω αύξηση των τιμών-στόχων, κατά περίπου 20% κατά μέσο όρο.

Η χρηματιστηριακή διατηρεί θετική στάση και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με τη Eurobank να συγκεντρώνει, σύμφωνα με την ανάλυσή της, το μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου. Η εκτίμηση αυτή αποδίδεται κυρίως στον χαμηλότερο δείκτη P/E και στις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης που εμφανίζει στην περιοχή.

Προβλέψεις για αύξηση κερδών περίπου 10% έως το 2028

Η Euroxx αναθεωρεί ανοδικά, κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, τις εκτιμήσεις της για τα καθαρά κέρδη των ελληνικών τραπεζών, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2026 και τη διαμόρφωση των επιτοκίων σε υψηλότερα επίπεδα.

Στο επίκεντρο της επενδυτικής εικόνας του κλάδου παραμένει, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, η πιστωτική επέκταση, σε συνδυασμό με την προσπάθεια ενίσχυσης των εσόδων από δραστηριότητες εκτός των καθαρών εσόδων από τόκους (non-NII).

Η Euroxx διατηρεί θετική άποψη για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της πιστωτικής ανάπτυξης, με βασικό μοχλό τον εταιρικό τομέα, ενώ εντοπίζει και τα πρώτα θετικά σημάδια στη στεγαστική πίστη.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η υγιής αύξηση των προμηθειών θα μπορούσε να στηρίξει έναν σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) των καθαρών κερδών περίπου 10% έως το 2028.

Ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τα κέρδη

Η Euroxx έχει αναβαθμίσει τις προβλέψεις της για τα καθαρά κέρδη του 2026 κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό. Παράλληλα, εκτιμά ότι οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις της έχουν πλέον περισσότερο ανοδικό χαρακτήρα, λόγω των υψηλότερων επιτοκίων αλλά και της συνεχιζόμενης υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η δίκαιη αξία των ελληνικών τραπεζών αντιστοιχεί σε περίπου 13 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027 (P/E), επίπεδο που μεταφράζεται σε premium περίπου 15% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών τραπεζών.

Συνολικά, η Euroxx παραμένει θετική για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και δηλώνει υψηλή πεποίθηση στις εκτιμήσεις της για την κερδοφορία κατά την περίοδο 2026-2028.

Οι νέες τιμές-στόχοι για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 22 ευρώ, από 19,40 ευρώ προηγουμένως. Η τελευταία τιμή κλεισίματος που χρησιμοποιεί η Euroxx ανέρχεται στα 17,50 ευρώ.

Eurobank: Η τιμή-στόχος αναβαθμίζεται στα 6,30 ευρώ, από 5,30 ευρώ, έναντι τελευταίας τιμής κλεισίματος στα 4,80 ευρώ. Η Euroxx θεωρεί ότι η μετοχή παρουσιάζει το μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Τράπεζα Πειραιώς: Η νέα τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 13 ευρώ, από 11 ευρώ προηγουμένως. Με τελευταία τιμή στα 10,70 ευρώ, το περιθώριο ανόδου υπολογίζεται από τη χρηματιστηριακή σε περίπου 21%.

Alpha Bank: Η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 5,80 ευρώ, από 5,20 ευρώ προηγουμένως, έναντι τελευταίας τιμής κλεισίματος στα 4,70 ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank Investor Day 2026, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου
Ανακοινώσεις

Alpha Bank Investor Day 2026, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Alpha Bank: Αποκλειστικός Συντονιστής για κοινοπρακτική χρηματοδότηση ύψους €325 εκατ. στη THEON International
Επιχειρήσεις

Alpha Bank: Αποκλειστικός Συντονιστής για κοινοπρακτική χρηματοδότηση ύψους €325 εκατ. στη THEON International

Πειραιώς: Ξεκινούν οι νέοι κύκλοι των δράσεων EQUALL για την ισότητα των φύλων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς: Ξεκινούν οι νέοι κύκλοι των δράσεων EQUALL για την ισότητα των φύλων

Deutsche Bank: «Buy» στις ελληνικές τράπεζες – Γιατί ξεχωρίζει τη Eurobank
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Deutsche Bank: «Buy» στις ελληνικές τράπεζες – Γιατί ξεχωρίζει τη Eurobank

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/09/2026 - 10:50

Πώς υποδέχθηκαν οι ταξιτζήδες τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
08/09/2026 - 10:49

ΔΣΑ: Σοβαρά ζητήματα νομιμότητας στις μη κρατικές Νομικές Σχολές – Προσφυγή στα δικαστήρια

Πολιτική
08/09/2026 - 10:46

Κεραμέως: Καλύτερη επίδοση 25ετίας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας το πρώτο επτάμηνο του 2026

Επιχειρήσεις
08/09/2026 - 10:41

Lancom: Συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με αύξηση κύκλου εργασιών 23,8% το 2025

Πολιτική
08/09/2026 - 10:34

Μανιάτης σε Κομισιόν: Περικοπές και αρνητικές τιμές ενέργειας απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα μικρομεσαίων έργων ΑΠΕ

Αναλύσεις
08/09/2026 - 10:34

Θετική αναθεώρηση Euroxx για ελληνικές τράπεζες: Αύξηση κερδών και ανεβασμένες έως 20% οι τιμές-στόχοι

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/09/2026 - 10:32

Εκσυγχρονίζεται ο στόλος των επιβατικών οχημάτων της ΥΠΑ, με στόχο την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της

Ακίνητα
08/09/2026 - 10:26

ΠΟΜΙΔΑ: Τα μέτρα που χρειάζονται προκειμένου να ανοίξουν τα «κλειστά σπίτια»

Οικονομία
08/09/2026 - 10:22

Μαρκόπουλος για «κουμπαρά των νέων»: Δεν υπάρχει υποχρέωση μηνιαίας καταβολής

Ειδήσεις
08/09/2026 - 10:11

Γερμανία: Άλμα 38% στο εμπορικό πλεόνασμα τον Ιούλιο – Στα €21,3 δισ.

Αναλύσεις
08/09/2026 - 10:10

ΧΑ: Σε εξέλιξη η διαδικασία συσσώρευσης του ΓΔ στην περιοχή των 2700 μονάδων

Ειδήσεις
08/09/2026 - 10:03

ifo: Βελτιώνεται το επενδυτικό κλίμα στη γερμανική βιομηχανία ηλεκτρονικών

Οικονομία
08/09/2026 - 10:00

ΑΑΔΕ: Η Ευγενία, η πρώτη ψηφιακή σύμβουλος του ελληνικού δημοσίου στην 90η ΔΕΘ

Πολιτική
08/09/2026 - 09:57

Γκίλφοϊλ από Θεσσαλονίκη: Πιο τολμηρή και ισχυρή από ποτέ η σχέση Ελλάδας–ΗΠΑ

Εργασιακά
08/09/2026 - 09:46

Κεραμέως: Ρεκόρ 25ετίας στο επτάμηνο με 323.136 νέες θέσεις – Στο 7,9% η ανεργία

Χρηματιστήρια
08/09/2026 - 09:41

Ασία: Πιέσεις στις αγορές με φόντο τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν – Νέο άλμα στο πετρέλαιο

Πολιτική
08/09/2026 - 09:37

Κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, σε νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης

Ναυτιλία
08/09/2026 - 09:28

Ναυτιλία: Συναγερμός για την κατάρρευση των διεθνών κανόνων – Στο επίκεντρο ο «σκιώδης στόλος»

Επιχειρήσεις
08/09/2026 - 09:13

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το επόμενο βήμα μετά τη Δ.Ε.Θ. είναι η ενίσχυση της παραγωγικής ανταγωνιστικότητας

Ανακοινώσεις
08/09/2026 - 09:05

Alpha Bank Investor Day 2026, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Εργασιακά
08/09/2026 - 08:27

ΔΕΘ: Το «πακέτο» για τους συνταξιούχους - Πόσα χρήματα θα πάρουν και πότε

Ειδήσεις
08/09/2026 - 08:09

Συναγερμός για τους mainstream πολιτικούς στην Ευρώπη, η νίκη της AfD στη Γερμανία

Ειδήσεις
08/09/2026 - 08:02

Το Νέο Μεξικό ο τελευταίος στόχος του Τραμπ για αλλαγή ονόματος - Αντιπερισπασμός στην ακριβή βενζίνη

Business Facts
08/09/2026 - 08:00

Οι 30 πιο κερδοφόρες εταιρείες στον κόσμο - Σε ποιες χώρες εδρεύουν

Business Facts
08/09/2026 - 07:52

Οι σημαντικότερες χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως - Μία αντιπροσωπεύει το 44%

Οικονομία
08/09/2026 - 07:31

Οι χώρες του ΟΟΣΑ με την υψηλότερη παιδική φτώχεια - Η θέση της Ελλάδας

Ανεμοδείκτης
08/09/2026 - 04:52

Ποια αξιολόγηση και πράσσειν άλογα; 500άρικα για όλους στο Δημόσιο

Ειδήσεις
07/09/2026 - 23:35

Μακρόν στην Κομισιόν: «Μπλόκο» στα social για παιδιά κάτω των 15 ετών σε όλη την ΕΕ

Ειδήσεις
07/09/2026 - 23:15

Κούβα: Στα 8 δισ. δολάρια οι απώλειες από το αμερικανικό εμπάργκο

Magazino
07/09/2026 - 22:59

«Σπασμένη Φλέβα» του Οικονομίδη: H επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα OSCAR

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ