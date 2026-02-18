ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Επίλογος» για ένα ακόμα βιβλιοπωλείο της Αθήνας: Έκλεισε το Λεξικοπωλείο στο Παγκράτι
Magazino
08:47 - 18 Φεβ 2026

«Επίλογος» για ένα ακόμα βιβλιοπωλείο της Αθήνας: Έκλεισε το Λεξικοπωλείο στο Παγκράτι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Λεξικοπωλείο στο Παγκράτι ανακοίνωσε ότι κλείνει έπειτα από 14 χρόνια λειτουργίας.

Ο ζεστός χώρος στην πλατεία Προσκόπων στο Παγκράτι δυστυχώς έκλεισε τις πόρτες του, εξασφαλίζοντας βέβαια στέγη για τα βιβλία του πριν από το οριστικό λουκέτο.

Τα φρόντισε άλλωστε για χρόνια και έδειξε τον απαραίτητο σεβασμό μέχρι τέλους.

Τον επίλογο έγραψε ο ιδιοκτήτης του στη σελίδα της επιχείρησης στο facebook:

«Μετά από 14 χρόνια, Το Λεξικοπωλείο - To Lexikopoleio κλείνει τις πόρτες του.
Ξεκινήσαμε με τον Romain Gary στους πρώτους μας σελιδοδείκτες: «Είμαι φανατικός με τα λεξικά. Είναι το μόνο μέρος στον κόσμο όπου όλα εξηγούνται και όπου βρίσκει κανείς την ηρεμία του. Εκεί μέσα, όλα είναι σίγουρα.» Αυτό προσπαθήσαμε να είμαστε: ένας ασφαλής χώρος, ένα φιλόξενο μέρος, όπου ο καθένας είχε τη θέση του, στο Βατραχονήσι μας. Ένα βιβλιοπωλείο. Ανεξάρτητο.
Οπότε, νομίζω πως μπορώ να κλείσω τον κύκλο με τα τελευταία λόγια του… Romain Gary: «Πέρασα πολύ όμορφα. Αντίο και ευχαριστώ.» Ναι, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλες και όλους εσάς που μας στηρίξατε με τόση αγάπη, όλα αυτά τα χρόνια
Υ.Γ. Τις τελευταίες εβδομάδες κάναμε αυτό που κάναμε πάντα: βρήκαμε νέα σπίτια για χιλιάδες βιβλία.
Υ.Γ.2 Τις τελευταίες μέρες δεν θα ήμουν τίποτα χωρίς την ομάδα μου που παραμένει δίπλα μου μέχρι το τέλος, με θάρρος και γενναιοδωρία. Να είστε καλοί μαζί τους.
Υ.Γ.3 Δεν θα απαντήσω σε σχόλια. Αυτός είναι ο αποχαιρετισμός μου».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/02/2026 - 12:40
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μάζεμα» €500 εκατ. στα «φέσια» του Δημοσίου προς ιδιώτες τον Δεκέμβριο
Οικονομία

«Μάζεμα» €500 εκατ. στα «φέσια» του Δημοσίου προς ιδιώτες τον Δεκέμβριο

Τραμπ: Παράδειγμα ειρήνης μέσω δύναμης η Ελλάδα - Αναφορές σε Ενέργεια, Ναυπηγεία
Πολιτική

Τραμπ: Παράδειγμα ειρήνης μέσω δύναμης η Ελλάδα - Αναφορές σε Ενέργεια, Ναυπηγεία

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: H Ελλάδα παράδειγμα του οράματος Τραμπ - Νέα «καρφιά» στην Κίνα
Πολιτική

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: H Ελλάδα παράδειγμα του οράματος Τραμπ - Νέα «καρφιά» στην Κίνα

Το μεγάλο φαγοπότι στο Παγκράτι
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Το μεγάλο φαγοπότι στο Παγκράτι

«Travellers Prepaid»: Η Eurobank καταργεί τις προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος για ταξίδια και online αγορές
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

«Travellers Prepaid»: Η Eurobank καταργεί τις προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος για ταξίδια και online αγορές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι έρευνες στρέφονται στη θάλασσα
Περιβάλλον

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι έρευνες στρέφονται στη θάλασσα

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

Δήμος Αθηναίων: Αναστέλλεται η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Αναστέλλεται η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι

Έκκληση Δούκα στη Μενδώνη για διάσωση του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι
Αυτοδιοίκηση

Έκκληση Δούκα στη Μενδώνη για διάσωση του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γρηγόρης Νικολόπουλος
26/05/2026 - 00:16

Ατρόμητοι οι ξενοδόχοι μας - αποκλείουν θερμό επεισόδιο παρά τις πολεμικές ιαχές της κυβέρνησης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 23:00

Ο Νετανιάχου διατάζει την κλιμάκωση της επίθεσης στον Λίβανο

Περιβάλλον
25/05/2026 - 22:08

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι έρευνες στρέφονται στη θάλασσα

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 22:00

Δήμος Αθηναίων: Οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι

Ειδήσεις
25/05/2026 - 21:33

Πούτιν: Θεσμοθετεί επεμβάσεις στο εξωτερικό με πρόσχημα την «προστασία» Ρώσων πολιτών

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 21:16

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
25/05/2026 - 21:00

Σακελλαρίδης: «Όσοι θέλουν να φύγουν, να το κάνουν τώρα» – Άνοιγμα της Νέας Αριστεράς σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Αναλύσεις
25/05/2026 - 20:28

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 20:05

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 19:39

Στο «κόκκινο» τα καύσιμα πριν το τριήμερο – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Πολιτική
25/05/2026 - 19:13

Δένδιας: Γέφυρα φιλίας μεταξύ Αθήνας και Τιράνων η ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Ειδήσεις
25/05/2026 - 19:12

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ