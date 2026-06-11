Επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης με κάθε επισημότητα ο Μουρίνιο

Όπως μεταδίδει η EL PAIS, ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Μαδρίτη υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, το οποίο θα έχει ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2029.
Ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε προαναγγείλει την επιστροφή
Υπενθυμίζεται ότι ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε ήδη ανακοινώσει, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, ότι ο Ζοζέ Μουρίνιο θα ήταν η επιλογή του για τον πάγκο της ομάδας την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Ο πρόεδρος της ACS, ο οποίος επικράτησε του Ενρίκε Ρικέλμε στις εκλογές της περασμένης Κυριακής συγκεντρώνοντας το 65% των ψήφων, υλοποιεί πλέον τη συγκεκριμένη προεκλογική του δέσμευση.
Πέρα από τη σχετική αναφορά του επανεκλεγμένου προέδρου, η Μπενφίκα είχε ήδη ενημερώσει την Τρίτη την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Πορτογαλίας (CMVM) ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εκδηλώσει την πρόθεσή της να καταβάλει τα 15 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονταν στη ρήτρα αποδέσμευσης του μέχρι πρότινος προπονητή της.
Από την πλευρά του, ο Πορτογάλος τεχνικός εξέδωσε την Τετάρτη ανακοίνωση με την οποία ευχαρίστησε τη Μπενφίκα και τους φιλάθλους της για τη συνεργασία και τη στήριξή τους.