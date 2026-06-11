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Επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης με κάθε επισημότητα ο Μουρίνιο
Magazino
22:40 - 11 Ιουν 2026

Επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης με κάθε επισημότητα ο Μουρίνιο

Reporter.gr Newsroom
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Με κάθε επισημότητα, ο Ζοζέ Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο ισπανικός σύλλογος εξέδωσε ένα σύντομο ανακοινωθέν την Πέμπτη (11/6), λίγο πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γνωστοποιώντας την επιστροφή του Πορτογάλου τεχνικού στον πάγκο της ομάδας, έπειτα από την πρώτη του θητεία από το 2010 έως το 2013.

Όπως μεταδίδει η EL PAIS, ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Μαδρίτη υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, το οποίο θα έχει ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2029.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε προαναγγείλει την επιστροφή

Υπενθυμίζεται ότι ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε ήδη ανακοινώσει, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, ότι ο Ζοζέ Μουρίνιο θα ήταν η επιλογή του για τον πάγκο της ομάδας την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο πρόεδρος της ACS, ο οποίος επικράτησε του Ενρίκε Ρικέλμε στις εκλογές της περασμένης Κυριακής συγκεντρώνοντας το 65% των ψήφων, υλοποιεί πλέον τη συγκεκριμένη προεκλογική του δέσμευση.

Πέρα από τη σχετική αναφορά του επανεκλεγμένου προέδρου, η Μπενφίκα είχε ήδη ενημερώσει την Τρίτη την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Πορτογαλίας (CMVM) ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εκδηλώσει την πρόθεσή της να καταβάλει τα 15 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονταν στη ρήτρα αποδέσμευσης του μέχρι πρότινος προπονητή της.

Από την πλευρά του, ο Πορτογάλος τεχνικός εξέδωσε την Τετάρτη ανακοίνωση με την οποία ευχαρίστησε τη Μπενφίκα και τους φιλάθλους της για τη συνεργασία και τη στήριξή τους.

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