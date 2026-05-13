Κρίση στη Ρεάλ: Ο Πέρεθ πάει σε εκλογές και «δίνει» την Μπαρτσελόνα στην UEFA

Σε αχαρτογράφητα νερά μπαίνει η Ρεαλ Μαδρίτης, καθώς ο πρόεδρός της Φλορεντίνο Πέρεθ, ανακοίνωσε την Τρίτη (12/5) ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, αλλά προκήρυξε αιφνιδιαστικά εκλογές προκειμένου να ενισχύσει τη νομιμοποίησή του.

Πιο αναλυτικά 79χρονος Πέρεθ παραχώρησε έκτακτη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου και μίλησε εκτενώς για αυτό που χαρακτήρισε ως εκστρατεία σπίλωσης εναντίον του ίδιου και της Ρεάλ Μαδρίτης από μερίδα των ισπανικών μέσων ενημέρωσης.

«Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν πρόκειται να παραιτηθώ», δήλωσε ο Πέρεθ, ο οποίος επανεξελέγη -χωρίς αντίπαλο- ως πρόεδρος του συλλόγου τον Ιανουάριο του 2025, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρεάλ ηττήθηκε με 2-0 από την Μπαρτσελόνα την Κυριακή (10/5) στο Καμπ Νόου, με αποτέλεσμα η ομάδα της Καταλονίας να στεφθεί πρωταθλήτρια της LaLiga.

Σημειώνεται δε ότι οι «Μερένχες» συμπλήρωσαν πλέον δύο σεζόν χωρίς σημαντικό τίτλο για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια.

«Είμαι ο πρώτος που παραδέχεται ότι θέλω να κερδίζω τα πάντα», δήλωσε ο Πέρεθ. «Κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου έχουμε κατακτήσει 37 τίτλους στο ποδόσφαιρο και 29 στο μπάσκετ. Θέλω να μιλήσω για όλους εκείνους που κάνουν εκστρατεία εναντίον μας παρασκηνιακά.

Προσκαλώ όποιον θέλει να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές να το κάνει. Εγώ κατεβαίνω για να υπερασπιστώ τα συμφέροντα των μελών της Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν πρόκειται να με εκφοβίσουν. Μου δίνει μεγάλη δύναμη.»

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ESPN, ο Πέρεθ δήλωσε επίσης ότι θα καταθέσει «έναν σημαντικό φάκελο» στην UEFA σχετικά με τις πληρωμές εκατομμυρίων ευρώ που έκανε η Μπαρτσελόνα σε εταιρεία που ανήκε στον Χοσέ Μαρία Ενρίκεθ Νεγκρέιρα, πρώην αντιπρόεδρο της ισπανικής επιτροπής διαιτησίας.

Από την πλευρά της, η Μπαρτσελόνα έχει αρνηθεί σταθερά οποιαδήποτε παρατυπία ή σύγκρουση συμφερόντων, υποστηρίζοντας ότι πλήρωνε για τεχνικές αναφορές σχετικά με τους διαιτητές, χωρίς ποτέ να επιχειρήσει να επηρεάσει τις αποφάσεις τους στους αγώνες. Και ο Νεγκρέιρα έχει επίσης αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία.

«Πριν από τρία χρόνια μάθαμε για μια υπόθεση διαφθοράς γνωστή ως “Υπόθεση Νεγκρέιρα”», δήλωσε ο Πέρεθ. «Δεν υπάρχουν προηγούμενα στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία και μια υπόθεση που παραμένει άλυτη και σε εξέλιξη.

Συγκεντρώνουμε έναν σημαντικό φάκελο, τον οποίο θα παρουσιάσουμε άμεσα στην UEFA, ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα στη ρίζα του και να επιλυθεί για το καλό του παγκόσμιου ποδοσφαίρου».

Για την ιστορία, ο μεγιστάνας στον κατασκευαστικό τομέα και πρώην πολιτικός έχει υπηρετήσει ως πρόεδρος της Ρεάλ σε δύο διαφορετικές περιόδους: από το 2000 έως το 2006 και ξανά από το 2009 μέχρι σήμερα.

Φέτος, η Ρεάλ είχε μια ταραχώδη σεζόν και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Πριν από το «Clásico» απέναντι στην Μπαρτσελόνα, αποκαλύφθηκε ότι δύο ποδοσφαιριστές της, - οι Βαλβέρδε και Τσουαμενί - είχαν έντονο καβγά στην προπόνηση και στα αποδυτήρια, γεγονός που διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης.

Κάθε παίκτης τιμωρήθηκε με πρόστιμο 500.000 ευρώ από τον σύλλογο μετά το περιστατικό.

«Δεν πρόκειται να μιλήσω για προπονητές ή παίκτες», είπε ο Πέρεθ. «Δεν είναι η πρώτη φορά που παίκτες πιάνονται στα χέρια όσο είμαι εδώ, αλλά είναι η πρώτη φορά που αυτό διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης», τόνισε δεικτικά ο Πέρεθ.