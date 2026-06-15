Νικς: Τα «πέτρινα χρόνια», οι εκλάμψεις με τον Γιούινγκ και η λύτρωση

Οι Νιου Γιορκ Νικς είναι μία από τις πιο εμβληματικές ομάδες του NBA και, παρά την παρουσία των Brooklyn Nets (παλαιότερα στο Νιου Τζέρσεϊ και πλέον στο Μπρούκλιν), αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχής της μητροπολιτικής περιοχής της Νέας Υόρκης εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, οι πιο πρόσφατες γενιές φιλάθλων γνώρισαν πολύ περισσότερες απογοητεύσεις από επιτυχίες.

Για τα πρώτα δέκα χρόνια μετά το πρωτάθλημα του 1973, οι Νικς περιπλανήθηκαν στην αγωνιστική αφάνεια. Υπήρξαν μερικές παρουσίες στα playoffs, αλλά κυρίως έμεναν εκτός. Το 1985, ένας νεαρός σέντερ ονόματι Πάτρικ Γιούινγκ, που μόλις είχε διαπρέψει στο Georgetown University, έφτασε στο Madison Square Garden και η αναγέννηση της ομάδας φαινόταν όχι μόνο πιθανή αλλά σχεδόν βέβαιη.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι Νικς του Γιούινγκ ήταν σταθεροί συμμετέχοντες στα playoffs. Παρ’ όλα αυτά, δεν κατάφερναν ποτέ να κάνουν το τελευταίο βήμα, κυρίως γιατί έβρισκαν μπροστά τους τους Σικάγο Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν. Το 1994, επιτέλους ξεπέρασαν το εμπόδιο αυτό (ο Τζόρνταν είχε αποσυρθεί προσωρινά για να παίξει μπέιζμπολ), νίκησαν τους Ιντιάνα Πέισερς στους Τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας και βρέθηκαν απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς στους Τελικούς του NBA.

Η σειρά έφτασε μέχρι το έβδομο παιχνίδι, όμως εκείνη η ομάδα του 1994 δεν τα κατάφερε. Επιπλέον, η πορεία της στους Τελικούς επισκιάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την υπόθεση του O. J. Simpson.

Χρειάστηκαν ακόμη πέντε χρόνια — και η επιστροφή του Τζόρνταν μαζί με ένα νέο «three-peat» των Bulls — για να επιστρέψουν οι Νικς στη μεγαλύτερη σκηνή. Αντίπαλός τους ήταν οι Σαν Αντόνιο Σπερς, όπως και φέτος. Εκείνη η ομάδα των Σπερς βρισκόταν στα πρόθυρα να γίνει η πιο σταθερή και επιτυχημένη δύναμη του νέου αιώνα και νίκησε εύκολα τους Νικς σε πέντε αγώνες.

Και στη συνέχεια, για το μεγαλύτερο μέρος των επόμενων 20 χρόνων, οι Νικς ήταν απλώς κακοί.

Βεβαίως, όπως σημειώνει το CNN, υπήρξαν κάποιες φωτεινές στιγμές. Η «Linsanity» ήταν διασκεδαστική. Ο Καρμέλο Άντονι είχε πολλά παραγωγικά χρόνια. Αστέρια έρχονταν και έφευγαν. Το μόνο που έμενε σταθερό ήταν οι ήττες.

Μια αναγέννηση που χρειάστηκε δεκαετίες

Οι Νικς το καλοκαίρι του 2024 πήραν μια σειρά δύσκολων αποφάσεων, απέκτησαν τον Καρλ Άντονι Τάουνς και έδωσαν τα ηνία στον Τζέιλεν Μπράνσον. Άρχισε τότε να φαίνεται ρεαλιστικό το ενδεχόμενο οι Νεοϋορκέζοι να απολαύσουν μπάσκετ τον Ιούνιο.

Η περσινή πορεία σταμάτησε στους Τελικούς της Ανατολής απέναντι στους Pacers, όμως το σκηνικό έμοιαζε έτοιμο για τους Νικς τη σεζόν 2025-26.

Ακολούθησε μια κανονική περίοδος γεμάτη μεγάλες επιτυχίες αλλά και απογοητεύσεις, με τους Νικς να τερματίζουν τρίτοι στην Ανατολή. Κάτω όμως από αυτή τη μέτρια εικόνα των 82 αγώνων κρυβόταν μια ομάδα έτοιμη να ξεσπάσει.

Αφού έχασαν το δεύτερο και το τρίτο παιχνίδι της σειράς του πρώτου γύρου απέναντι στους Ατλάντα Χοκς, οι Νικς ανέβασαν στροφές. Διέλυσαν τους Χοκς και προκρίθηκαν σε έξι αγώνες. Ακολούθησαν οι Σίξερς, που αποδείχθηκαν απλώς ένα μικρό εμπόδιο. Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς που είχαν μόλις αποκλείσει τους κορυφαίους της περιφέρειας Ντιτρόιτ Πίστονς σε επτά αγώνες, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον «οδοστρωτήρα» της Νέας Υόρκης.

Μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια στο Σαν Αντόνιο, φαινόταν ότι το πάρτι θα τελείωνε στη Νέα Υόρκη με «σκούπα» τεσσάρων αγώνων. Οι Νικς αξιοποίησαν την εμπειρία και την ψυχραιμία τους για να αντέξουν τα ξεσπάσματα των νεαρών Σπερς και στη συνέχεια επέβαλαν τον ρυθμό τους στη δεύτερη και τρίτη περίοδο. Κράτησαν το προβάδισμά τους και επέστρεψαν στο Madison Square Garden με προβάδισμα 2-0 και την αυτοπεποίθηση των φιλάθλων στα ύψη.

Όταν, όμως, η σειρά έφτασε στη Νέα Υόρκη, τα πράγματα έγιναν παράξενα

Η προετοιμασία για τον τρίτο αγώνα επισκιάστηκε από την παρουσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που απαιτεί μια προεδρική επίσκεψη. Επιπλέον, όταν η εικόνα του εμφανίστηκε κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου «The Star-Spangled Banner», ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό.

Οι Σπερς χάλασαν τη γιορτή, πετυχαίνοντας τη μοναδική τους νίκη στη σειρά.

Πριν από τον τέταρτο αγώνα, ο ιδιοκτήτης των Νικς, James Dolan, ενεπλάκη σε δημόσια αντιπαράθεση με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Zohran Mamdani, σχετικά με το καθεστώς της υπαίθριας ζώνης παρακολούθησης αγώνων που είχε γίνει θεσμός στους προηγούμενους γύρους.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τους Σπερς να πραγματοποιούν ένα από τα καλύτερα πρώτα ημίχρονα φιλοξενούμενης ομάδας στην ιστορία των Τελικών του NBA, φτάνοντας να προηγούνται με 29 πόντους στην τρίτη περίοδο.

Όμως οι Νικς, αποφασισμένοι να μην ταπεινωθούν στο γήπεδό τους, εξαπέλυσαν μια ιστορική αντεπίθεση. Χρειάστηκε σχεδόν ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο και μια πλήρης κατάρρευση των Σπερς, αλλά τα κατάφεραν όταν ο OG Anunoby πετάχτηκε στον αέρα και πέτυχε το νικητήριο tip-in μόλις 1,2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Ήταν μια απίστευτη στιγμή και πολλοί φίλαθλοι πίστεψαν ότι εξασφάλιζε το πρωτάθλημα. Όμως τον Ιούνιο, στο NBA, τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Εκτός ίσως από τους Νικς του 2025-26, οι οποίοι συνήθισαν να πραγματοποιούν μεγάλες ανατροπές στην τελευταία περίοδο των σημαντικότερων αγώνων.

Από την αρχή της σειράς μέχρι την ήττα στον τρίτο αγώνα, όλη η Νέα Υόρκη φώναζε:

«Knicks in four!» («Οι Knicks θα το πάρουν σε τέσσερα παιχνίδια!»)

Μετά από εκείνη την ήττα, το σύνθημα άλλαξε σε:

«Knicks in five!» («Οι Knicks θα το πάρουν σε πέντε παιχνίδια!»)

Και τελικά, αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα και έσπασε μία... κατάρα 53 ετών.