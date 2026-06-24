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Ο «μάγος» γύρισε: Ο Ροναλντίνιο ξανά στα γήπεδα μετά από 11 χρόνια
Magazino
12:40 - 24 Ιουν 2026

Ο «μάγος» γύρισε: Ο Ροναλντίνιο ξανά στα γήπεδα μετά από 11 χρόνια

Reporter.gr Newsroom
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Την ώρα που η προσοχή του ποδοσφαιρικού κόσμου είναι στραμμένη στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, όπου διεξάγεται το Μουντιάλ 2026, μια είδηση από την Ιταλία κατάφερε να κλέψει για λίγο τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Ροναλντίνιο, ο «μάγος» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αποφάσισε να φορέσει ξανά ποδοσφαιρικά παπούτσια στα 46 του χρόνια, επιστρέφοντας στη δράση με τη φανέλα της Ravenna FC και ξυπνώντας αναμνήσεις από μια εποχή που το ποδόσφαιρο έμοιαζε πιο αυθόρμητο, πιο δημιουργικό και πιο χαρούμενο.

Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που κατακτούν τίτλους και υπάρχουν και εκείνοι που κατακτούν μια ξεχωριστή θέση στη μνήμη των φιλάθλων. Ο Ροναλντίνιο ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία.

Έντεκα χρόνια μετά την τελευταία του παρουσία σε επίπεδο συλλόγων και σε ηλικία 46 ετών πλέον, ο Βραζιλιάνος θρύλος αποφάσισε να επιστρέψει στη δράση, υπογράφοντας με τη Ravenna FC, ομάδα της τρίτης κατηγορίας του ιταλικού ποδοσφαίρου. Μια είδηση που προκάλεσε κύμα νοσταλγίας στους φίλους του αθλήματος και θύμισε τις εποχές που ο «Ρόνι» έκανε το ποδόσφαιρο να μοιάζει με παιχνίδι αυλής.

Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας του 2005, ο άνθρωπος που οι φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο βάφτισαν «μάγο» για τις ντρίμπλες, τη φαντασία και το ανεξάντλητο ποδοσφαιρικό του ταλέντο, είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά σε σύλλογο το 2015 με τη φανέλα της Φλουμινένσε. Ωστόσο, παρά τα χρόνια που πέρασαν, το χαρακτηριστικό χαμόγελο που συνόδευε κάθε του ενέργεια στο γήπεδο παραμένει αναλλοίωτο και εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η Ravenna, μια ιστορική αλλά μικρή ποδοσφαιρική δύναμη της περιφέρειας Εμίλια-Ρομάνια, δεν συγκαταλέγεται στα ονόματα που τραβούν συνήθως τα φώτα της δημοσιότητας. Με γήπεδο χωρητικότητας λίγο πάνω από 12.000 θεατές και φιλοδοξίες που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν περιορισμένες στα δεδομένα της κατηγορίας της, βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής επικαιρότητας χάρη στην άφιξη ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Κατά την παρουσίασή του, ο Ροναλντίνιο φωτογραφήθηκε με τη νέα φανέλα της ομάδας δίπλα στη Χρυσή Μπάλα που κατέκτησε πριν από δύο δεκαετίες, σε μια εικόνα που έμοιαζε να ενώνει το ένδοξο παρελθόν με ένα απροσδόκητο νέο κεφάλαιο.

Ο ίδιος απέδωσε την απόφασή του στις στενές σχέσεις που διατηρεί εδώ και χρόνια με την οικογένεια του ιδιοκτήτη της Ravenna, Ινάτσιο Τσιπριάνι.

«Είμαστε φίλοι εδώ και πολλά χρόνια. Η ευκαιρία παρουσιάστηκε και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος. Θέλουμε και οι δύο η Ravenna να πάει καλά και μοιραζόμαστε παρόμοιες ιδέες», δήλωσε, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters.

Για τον Βραζιλιάνο, πάντως, η επιστροφή δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Όπως εξήγησε, επιθυμεί η παρουσία του να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τις νεότερες γενιές.

«Ελπίζω να έχει τον πιο θετικό αντίκτυπο. Να δώσει κίνητρο και σε άλλους να συνεχίσουν να κυνηγούν τα όνειρά τους και να έχουν την ευκαιρία να τα πραγματοποιήσουν, όπως έκανα κι εγώ», ανέφερε.

Ο πρόεδρος της Ravenna δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του. Ο Τσιπριάνι, ο οποίος αγόρασε τον σύλλογο το 2024 με στόχο να τον οδηγήσει κάποια ημέρα μέχρι τη Serie A, παραδέχθηκε ότι η απόκτηση του Ροναλντίνιο αποτελεί προσωπικό όνειρο ζωής.

Άλλωστε, για μια ολόκληρη γενιά φιλάθλων, ο Ροναλντίνιο δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Ήταν ο «μάγος» που έκανε το ποδόσφαιρο να μοιάζει με τέχνη. Ο παίκτης που μπορούσε να σηκώσει ένα γήπεδο στο πόδι με μια ντρίμπλα, μια πάσα χωρίς να κοιτάζει ή ένα χαμόγελο μετά από μια απίθανη ενέργεια.

Και ίσως γι' αυτό η επιστροφή του δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή μεταγραφή σε ομάδα της Serie C. Αντίθετα, μοιάζει περισσότερο με μια μικρή γιορτή νοσταλγίας για όσους μεγάλωσαν βλέποντάς τον να μετατρέπει κάθε αγώνα σε παράσταση. Γιατί ορισμένοι θρύλοι δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από το ποδόσφαιρο. Απλώς περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να επιστρέψουν.

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