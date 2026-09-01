Λιονέλ Μέσι: Τέλος εποχής με την Αργεντινή – «Πονάει η ψυχή μου, αλλά ήρθε η ώρα»

Ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, επτά εβδομάδες μετά την ήττα της από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις ΗΠΑ. Ο 39χρονος αρχηγός οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022 και δύο Copa América, έχοντας φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της «αλμπισελέστε» το 2005.

Τη Δευτέρα (31/8), ο Μέσι δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία με σημειώσεις που είχε γράψει ο ίδιος στις 21 Ιουλίου, δύο ημέρες μετά τον τελικό του Μουντιάλ. Σε αυτές επιβεβαίωνε την απόφασή του να ολοκληρώσει την πορεία του με την εθνική ομάδα, εξηγώντας παράλληλα ότι ο θάνατος του πατέρα του, Χόρχε, στις αρχές Αυγούστου, τον έκανε να αισθανθεί «ακόμη πιο σίγουρος» για την απόφασή του.

Ο Μέσι ήταν συχνά εμφανώς συγκινημένος κατά τη διάρκεια του τουρνουά, ενώ στη φάση των νοκ άουτ είχε αποκαλύψει ότι ο πατέρας του υποβαλλόταν σε ιατρική θεραπεία.

Στο μήνυμά του, που απευθυνόταν στους φίλους της Αργεντινής, ο Μέσι έγραψε:

«Μετά τον χρόνο που έχει περάσει από τον τελικό και αφού το σκέφτηκα πολύ, θέλω να ενημερώσω τους πάντες ότι αποσύρομαι από την εθνική ομάδα. Είναι μια απόφαση που πονάει την ψυχή μου, αλλά ξέρω ότι ήρθε η ώρα.

Μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι πάντα έδωσα τα πάντα — όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, όταν κατακτήσαμε τα πάντα, αλλά και πριν από αυτά. Πάντα πάλευα και έδινα ό,τι είχα για τη φανέλα, για να σας χαρίζω χαρά και να σας κάνω υπερήφανους που είστε Αργεντινοί μέσα από το ποδόσφαιρο.

Δεν έχει μείνει πολύς χρόνος και τα κεφάλαια σιγά-σιγά κλείνουν. Και αυτό είναι ένα κεφάλαιο που με πονάει πολύ. Αγαπώ, αγάπησα και θα αγαπώ για πάντα το γεγονός ότι αποτελώ μέρος της εθνικής ομάδας.

Έχω αδειάσει από δυνάμεις. Τώρα δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω και, επιπλέον, υπάρχουν σπουδαίοι νεαροί ποδοσφαιριστές που έρχονται και αξίζουν να επιλεγούν».

Ο Μέσι ευχαρίστησε την οικογένειά του που τον συνόδευσε σε ένα «όμορφο αλλά δύσκολο ταξίδι».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αργεντινός σταρ ανακοινώνει την αποχώρησή του από την εθνική. Το 2016, μετά την ήττα της Αργεντινής από τη Χιλή στα πέναλτι στον τελικό του Copa América, είχε ανακοινώσει ξανά ότι αποσύρεται από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Εκείνη την εποχή ήταν η τέταρτη ήττα του σε ισάριθμους μεγάλους τελικούς.

Ο τότε άσος της Μπαρτσελόνα δεχόταν συχνά έντονη κριτική για το γεγονός ότι δεν παρουσίαζε με την εθνική ομάδα το ίδιο επίπεδο εμφανίσεων με εκείνο που είχε στον σύλλογό του. Οι συγκρίσεις με τον θρύλο της Αργεντινής, Ντιέγκο Μαραντόνα, ήταν συνεχείς.

Τελικά, ο Μέσι πείστηκε να συνεχίσει και κατάφερε να πανηγυρίσει τον πρώτο του μεγάλο τίτλο με την Αργεντινή στο Copa América του 2021 στη Βραζιλία.

«Παίρνω μαζί μου αξέχαστες αναμνήσεις και στιγμές», ανέφερε στο μήνυμά του.

Μετά τη νίκη επί της Βραζιλίας στο Μαρακανά στον τελικό του Copa América του 2021, ο Μέσι αποτέλεσε τον απόλυτο ηγέτη της Αργεντινής στην πορεία προς το πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1986. Στο Κατάρ σκόραρε σε κάθε γύρο των νοκ άουτ, ενώ στον τελικό απέναντι στη Γαλλία πέτυχε δύο γκολ.

Η Αργεντινή διατήρησε τον τίτλο της στο Copa América το 2024, εν μέσω έντονης φημολογίας ότι ο Μέσι, ο οποίος είχε ήδη μετακομίσει στο MLS για την Ίντερ Μαϊάμι, θα έβαζε τέλος στη διεθνή του καριέρα.

Ο Μέσι έκλεισε τα 39 του χρόνια κατά τη διάρκεια του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου και για ένα διάστημα έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, προτού ξεπεραστεί από τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Το μήνυμά του ολοκληρώθηκε με μια ακόμη αναφορά στους συμπατριώτες του:

«Φεύγω με την ικανοποίηση και την υπερηφάνεια ότι, μαζί με τους συμπαίκτες μου, σας χαρίσαμε στιγμές που ονειρευόμασταν. Σας αγαπώ! Ευχαριστώ τον Θεό που με έκανε Αργεντινό».

Ο Μέσι αποχωρεί από την εθνική ομάδα ως ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της. Κατέγραψε συνολικά 207 εμφανίσεις, από την πρώτη του συμμετοχή σε φιλικό απέναντι στην Ουγγαρία τον Αύγουστο του 2005. Εκείνο το ντεμπούτο, μάλιστα, κράτησε ελάχιστα, καθώς αποβλήθηκε σχεδόν αμέσως για αγκωνιά στον Βίλμος Βάντσακ.

Παράλληλα, είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Αργεντινής με 125 γκολ.

Πριν από την καθιέρωσή του στην ανδρική εθνική ομάδα, είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο U20, ενώ το 2008 πανηγύρισε και το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο.

Μετά το τέλος του έκτου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Μέσι έχει αγωνιστεί επτά φορές με την Ίντερ Μαϊάμι και το περασμένο Σάββατο πέτυχε τέσσερα γκολ στη συντριβή του Μόντρεαλ με 7-1 στο MLS. Ο Μέσι έχει επεκτείνει το συμβόλαιό του με την ομάδα έως το 2028, όταν θα είναι πλέον 41 ετών.

Οι πρώην συμπαίκτες του έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν.

Ο Άνχελ Ντι Μαρία, ο οποίος είχε σκοράρει για την Αργεντινή τόσο στον τελικό του Copa América του 2021 όσο και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, έγραψε:

«Το μόνο που ξέρω είναι ότι γεννήθηκα στον σωστό αιώνα για να μπορέσω να σε δω, να σε απολαύσω και, πάνω απ’ όλα, να μοιραστώ μαζί σου όλα αυτά τα χρόνια στην εθνική ομάδα».

Ο Ροντρίγκο Ντε Πολ ανέφερε: «Σε ευχαριστώ που μας έκανες τόσο χαρούμενους. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσες φορές έκανες τον κόσμο να χαμογελάσει. Είσαι αιώνιος».

Ο Έντσο Φερνάντες, όταν ήταν ακόμη έφηβος, είχε γράψει στον Μέσι ζητώντας του να ανακαλέσει την απόφασή του να αποσυρθεί από την εθνική το 2016. Προσπαθούσε τότε να υπολογίσει αν θα ήταν αρκετά μεγάλος ώστε κάποια μέρα να προλάβει να αγωνιστεί μαζί του.

«Εκείνο το παιδί ήταν τόσο τυχερό… Σε ευχαριστώ που μου επέτρεψες να μοιραστώ ένα κομμάτι της ιστορίας σου», δήλωσε ο Φερνάντες.

«Θα μας λείψεις τόσο πολύ, αρχηγέ», ήταν το μήνυμα του επιθετικού της Αργεντινής, Λαουτάρο Μαρτίνες.

Με αυτόν τον τρόπο κλείνει ένα από τα σπουδαιότερα κεφάλαια στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου: ο Λιονέλ Μέσι αποχωρεί από την εθνική Αργεντινής έχοντας κατακτήσει όλα όσα κάποτε έμοιαζαν να του λείπουν — το Copa América, το Παγκόσμιο Κύπελλο και, πάνω απ’ όλα, μια θέση ανάμεσα στους μεγαλύτερους θρύλους της χώρας του.