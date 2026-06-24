Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Νέα εποχή για την έρευνα και την καινοτομία με το νέο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Πάτρα

Η σταθερή αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου συνεχίζεται με μια νέα μεγάλη επένδυση 12,47 εκατ. Ευρώ

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ εγκαινίασε την Τρίτη 23 Ιουνίου στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών το νέο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D Center), μια στρατηγική επένδυση ύψους 12,47 εκατ. ευρώ που ενισχύει τις δυνατότητες φαρμακευτικής έρευνας και καινοτομίας της χώρας και συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ιάσωνας Φωτήλας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος, o Πρόεδρος της Πανελληνίας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας κ. Θεόδωρος Τρύφων.

Η επένδυση, η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της υγείας, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, το νέο Κέντρο διαθέτει τη δυνατότητα ανάπτυξης και παραγωγής πολλαπλών φαρμακοτεχνικών μορφών, ενώ ήδη αναπτύσσονται περισσότερα από 20 γενόσημα σκευάσματα και νέες φαρμακευτικές μορφές. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων το ευρωπαϊκό έργο GENz-trials, που εισάγει ένα καινοτόμο πλαίσιο υλοποίησης κλινικών δοκιμών μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Στο Κέντρο πραγματοποιούνται επίσης μελέτες βιοϊσοδυναμίας, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Το νέο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στελεχώνεται ήδη από 20 επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμακευτικών μορφών, την προσέλκυση επιστημονικού δυναμικού και την ενίσχυση της συμμετοχής σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και συνεργασίες.