Μαραντόνα: Η μπάλα από το «χέρι του Θεού» πωλήθηκε έναντι €2,9 εκατ.

«Το χέρι του Θεού», το διάσημο γκολ που έβαλε με το χέρι ο Ντιέγκο Μαραντόνα στον αγώνα Αργεντινή – Αγγλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, έχει μείνει στην ιστορία. Το ίδιο και η «θεϊκή» μπάλα που έφτασε στα δίχτυα. Μία μπάλα που με την πάροδο των ετών απέκτησε εξαιρετικά υψηλή συλλεκτική αξία, μέχρι να φτάσει τελικά να πωληθεί έναντι 2,9 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για την Adidas Azteca που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και δημοπρατήθηκε έναντι 3,35 εκατ. δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2,9 εκατ. ευρώ. Η τελική τιμή, πάντως, κινήθηκε αρκετά χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, οι οποίες έφταναν έως και τα 10 εκατ. δολάρια, δηλαδή περίπου 8,6 εκατ. ευρώ.

Τη δημοπρασία πραγματοποίησε ο οίκος Heritage Auctions στο Τέξας. Πριν από τη διαδικασία, ο υπεύθυνος του οίκου, Μάικ Προβενζάλε, είχε δηλώσει στο Reuters ότι η συγκεκριμένη μπάλα είναι «πιθανότατα το πιο σημαντικό ποδοσφαιρικό ενθύμιο που υπάρχει». Σύμφωνα με τον οίκο, η αυθεντικότητά της επιβεβαιώθηκε από δύο ανεξάρτητους οργανισμούς αξιολόγησης αθλητικών ενθυμημάτων, οι οποίοι αξιοποίησαν, μεταξύ άλλων, αρχειακό φωτογραφικό υλικό από την εποχή.

Με βάση τα στοιχεία της Heritage Auctions, ο Τυνήσιος διαιτητής της αναμέτρησης, Άλι Μπεν Νασέρ, είχε αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του το 2023 ότι διατήρησε τη μπάλα στην κατοχή του για περισσότερα από 30 χρόνια. Προηγουμένως, μάλιστα, είχε φροντίσει να συγκεντρώσει πάνω της τις υπογραφές των επόπτων γραμμών.

Η Adidas Azteca είχε οδηγηθεί για πρώτη φορά σε δημοπρασία το 2022, όταν οι προσφορές έφτασαν τα 2,37 εκατ. δολάρια, περίπου 2 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το ποσό δεν ήταν αρκετό για να καλύψει την ελάχιστη τιμή πώλησης που είχε τεθεί. Η μπάλα βγήκε ξανά στην αγορά έναν χρόνο αργότερα, χωρίς και τότε να βρεθεί αγοραστής διατεθειμένος να καταβάλει το απαιτούμενο ποσό.

Η φανέλα που φορούσε ο Μαραντόνα στον ίδιο αγώνα είχε επίσης καταγράψει εντυπωσιακή επίδοση σε δημοπρασία. Το 2022 πωλήθηκε μέσω του οίκου Sotheby’s έναντι περίπου 8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας τότε ρεκόρ για αθλητικό ενθύμιο που διατίθεται σε δημοπρασία.

Παρά την υψηλή τιμή που πέτυχε, η Adidas Azteca δεν κατάφερε να γίνει η ακριβότερη μπάλα που έχει πωληθεί ποτέ. Το σχετικό ρεκόρ εξακολουθεί να κατέχει η μπάλα από το 50ό home run του αστέρα του μπέιζμπολ Σοχέι Οτάνι, η οποία το 2025 άλλαξε χέρια έναντι 4,39 εκατ. δολαρίων, περίπου 3,8 εκατ. ευρώ.

Το «Χέρι του Θεού» που έμεινε στην ιστορία

Η ιστορία της συγκεκριμένης μπάλας συνδέεται άμεσα με έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους αγώνες στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 22 Ιουνίου 1986, η Αργεντινή αντιμετώπισε την Αγγλία στον προημιτελικό της διοργάνωσης, η οποία φιλοξενούνταν στο Μεξικό.

Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Στάδιο Αζτέκα της Πόλης του Μεξικού, παρουσία περίπου 114.580 θεατών.

Το επίμαχο γκολ σημειώθηκε στο 51ο λεπτό. Η μπάλα πήρε ύψος μπροστά από τον Άγγλο τερματοφύλακα Πίτερ Σίλτον, με τον Μαραντόνα να διεκδικεί την κατοχή στον αέρα. Ο Αργεντινός άσος χρησιμοποίησε στιγμιαία το αριστερό του χέρι για να προλάβει τον αντίπαλό του και να στείλει την μπάλα προς την εστία.

Η παράβαση δεν έγινε αντιληπτή από τους διαιτητές και το γκολ κατακυρώθηκε κανονικά, προκαλώντας έντονους πανηγυρισμούς από την πλευρά της Αργεντινής. Ο ίδιος ο Μαραντόνα το περιέγραψε αργότερα ως γκολ που σημειώθηκε «λίγο με το κεφάλι του Μαραντόνα και λίγο με το χέρι του Θεού».

Η Αργεντινή επικράτησε τελικά 2-1 της Αγγλίας και συνέχισε την πορεία της μέχρι την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.