Ξεκινά το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας - Το πρόγραμμα

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Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ ανοίγει τις πόρτες του. Μέχρι και την Κυριακή, 5 Ιουλίου στο πιο γεμάτο από κάθε άλλη χρονιά πρόγραμμα του φεστιβάλ, μπορείτε να βρείτε εκδηλώσεις, αφιερώματα, εκθέσεις, προβολές και φυσικά συναυλίες με ονόματα όπως: Rationalistas, ΔΥΟ_ΜΗΔΕΝ ΔΥΟ_ΜΗΔΕΝ + dj Unwound, SIBA, ΧΑΡΑ x SODA, SAVINA, Social Waste, Banda Entopica, Μάρθα Φριντζήλα, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μαρία Παπαγεωργίου, Νεφέλη Φασουλή, Μαριάνα Κατσιμίχα, Ghawgha, κ.ά.

Φυσικά από το φεστιβάλ δεν λείπουν οι κουζίνες με γεύσεις από όλο τον κόσμο που στρώνουν κοινά τραπέζια για να μας χωρέσουν όλες, όλους και όλα!

Αναλυτικά το πρόγραμμα ανά ημέρα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συζητήσεις 7.30

Η Ευρώπη μπροστά στον πόλεμο: επανεξοπλισμός, αντιστάσεις και διεθνισμός

• Gil Hortal Janer, Student movement for Palestine, Καταλονία

• Γιώργος Γώγος, πρόεδρος της Ένωσης Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ

• Χρύσα Τσικαλουδάκη, Αντιπολεμική Δράση

Παρεμβάσεις:

• Δίκτυο Ελεύθερων Στρατιωτών "Σπάρτακος"

Συντονισμός: Δήμητρα Αλιφιεράκη, Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας

Οι ΗΠΑ των αντιστάσεων: ο κόσμος του αγώνα ενάντια στον τραμπισμό

• Chris Smalls, ιδρυτής και πρ. πρόεδρoς του A) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάmazon Labor Union

• Kieran Knutson, Minneapolis Workers A) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάssembly

Συντονισμός: Δέσποινα Λαλάκη, κοινωνιολόγος, New York City College of Technology - CUNY

Από τα σύνορα στις φυλακές: η επίθεση στο δικαίωμα στο άσυλο.

• Kazem A) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάhmadi, Αφγανός πρόσφυγας, ακτιβιστής

• Mustafa A) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάhmed, Mataris Sudan Solidarity Committee

Συντονισμός: Ζαμίλε Καμπά, Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας

O αγώνας για το νερό: λειψυδρία, αρπαγή, σπατάλη, εμπορευματοποίηση

• Πέτρος Μπαστέας, εκπρόσωπος γραμματείας ΣΕΚΕΣ για Δημόσια ΕΥΔΑΠ

• Δέσποινα Σπανούδη, Φεστιβάλ για το Νερό και τα Κοινά Αγαθά

• Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, Γεωμυθική

• Εμμανουέλα Τερζοπούλου, Κίνηση για την Προστασία και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος

Ραφήνας

Συντονισμός: Φεστιβάλ για το Νερό και τα Κοινά Αγαθά

O αγώνας των γυναικών της Ροζάβα για χειραφέτηση

Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν

• Mizgin Ibin, εκπρόσωπος του KONGRA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετά STA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάR στην Ευρώπη

• Κάτια Ζαγορίτου, υπ. διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ερευνήτρια ΚΕΜΜΙΣ

9.00 Προβολή ταινίας: “Η ζωή αξίζει μονάχα αν τη μοιράζεσαι, για τον Κωστή Νικηφοράκη”

του Γιάννη Ξηρουχάκη (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετά2026, Ελλάδα, 90 ́). Θα ακολουθήσει συζήτηση με το σκηνοθέτη, τον Νίκο

Μπελαβίλα, αρχιτέκτονα, και τον Νίκο Γιαννόπουλο, επιμελητή κειμένων.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ

6.30-8.00

Δίγλωσσες αφηγήσεις στα ελληνικά και τα αραβικά:

• "Ο τραγουδιστής της βροχής" του παλαιστίνιου ποιητή Ζαχαρία Μοχάμαντ από τη Nawzat

Hadid (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάΑραβική Γυναικεία Συλλογικότητα “Σάντα”).

• “Το παραμύθι των παραμυθιών” της Αιμιλίας Πλατή από τη συγγραφέα και την Αραβική

Γυναικεία Συλλογικότητα “Σάντα” για τα παιδιά πρόσφυγες.

8.00-9.00

Εργαστήρι φυσικών επιστημών από την ομάδα Science United Project.

ΚΑΤΩ ΣΚΗΝΗ

• Χοροί με τις Γυναίκες από τις Φιλιππίνες

• Princesse Rhema από την κοινότητα Καμερούν

• Χορός και τραγούδια από το Σύλλογο Γεωργιανών “Καύκασος”

• Παραδοσιακός χορός Kagisha από την Κένυα με την γυναικεία ομάδα χορού Kweta

• Lefteris Grigoriou & Ta Krousta tis Taki

• Λαϊκό γλέντι με τον Γιώργο Παπιώτη, με τη Λίνα Αλατζίδου και τους Κώστα Αναγνώστου

(RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάμπουζούκι, κλαρίνο), Νικόλα Κόχιλα (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάβιολί), Dasho Kurti (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάακορντεόν), Νίκο Τσιατσούλη

(RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάκρουστά).

ΠΑΝΩ ΣΚΗΝΗ

• Savina

• Xara x Soda

• SIBA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετά

• Δύο Μηδέν_Δύο Μηδέν ft. dj Unwound

• Rationalistas

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συζητήσεις 7.30

"Θα φτάσουμε στη Γάζα ό,τι και να γίνει": Το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

• Saif A) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάbu Keshek, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Global Sumud Flotilla

• Άννα Λαγωνικού, μέλος της αποστολής Global Sumud Flotilla

• Άγγελος Κωσταμπάρης, March to Gaza Greece

Συντονισμός: Άννα Τσαμούρα, Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας

Σώμα, αυτοδιάθεση και πρόσβαση στην υγεία

• Ευτυχία Σουφλέρη, δημοσιογράφος, news247.gr

• A) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάsma Mouatamid, Πίσω Θρανία

• A) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάμαλία Σαββίδη, συμπεριληπτική γυναικολόγα

• Τάσος Κουπελίδης, ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστής, Κιουρί@

Παρέμβαση: Συνέλευση 8 Μάρτη

Συντονισμός: Αλίκη Κοσυφολόγου, Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας

Γερνώντας χωρίς δικαιώματα

Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών της Αφρικής (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάUA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάWO)

• Hawa Sankoh, συνιδρύτρια της Οργάνωσης Ενωμένων Γυναικών της Αφρικής (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάUA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάWO)

• Deborah Carlos – Valencia, συνιδρύτρια KA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάPI Hellas, DIWA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάTA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετά, Munting Nayon

• Έννη Καίσαρη, μέλος της Πρωτοβουλίας Αλβανών Μερανασταστ.ρι.ών και Αλληλέγγυων

• Άντλα Σασάτη, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Rootes: Migrants Memory Solidarity

Collective

Παρέμβαση: Πίσω Θρανία

Συντονισμός: Σιντορέλα Χαμίτι, υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας -

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Παρά μόνο τις αλυσίδες: ιστορίες του Γιάννη Φελέκη

• Γιάννης Φελέκης

• Ελένη Λάλου, επιμελήτρια του βιβλίου

• Τάσος Αναστασιάδης, δημοσιογράφος

• Νίκος Γιαννόπουλος, επιμελητής κειμένων

Συντονισμός: Μαρίζα Νάνου, Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας

Νεοφασισμός στα σχολεία, τι να κάνουμε;

Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας

• Κωστής Παπαϊωάννου, εκπαιδευτικός

• Πέτρος Καπετανόπουλος, γονέας

• Μαρία Σχίζα, ψυχοθεραπεύτρια

Παρεμβάσεις:

• Μάγδα Φύσσα

• Κλεοπάτρα Καρανίκου, εκπαιδευτικός, μέλος Αντιφασιστικού Συντονισμού Αθήνας-Πειραιά

9.00 Προβολή ταινιών μικρού μήκους από το Positively Different Short Film Festival :

Kora της Cláudia Varejão (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετά28 ́, Πορτογαλία), Chop Chop του Levgen Koshyn (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετά13 ́, Ηνωμένο

Βασίλειο), Not for Us των Emre A) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάykulteli και Patricia Liebert (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετά20 ́, Ελλάδα/ Ιταλία/ Ελβετία),

Prayer της Sofia Gehweiler (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετά14 ́, Πορτογαλία). Θα ακολουθήσει συζήτηση με την ομάδα

παραγωγής του PDSFF.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ

6.30-7.30

Εργαστήρι φυσικών επιστημών από την ομάδα Science United Project.

7.30-9.00

Διαδραστικό εργαστήριο: Δραματοποίηση της ιστορίας "Συγγνώμη για τη φασαρία αλλά εμείς θα

παίξουμε μπάλα" των Βασίλη Κωστάκη και A) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάnotherFootbal από την ομάδα A) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάnotherFootball με

κεντρικό θέμα την επανάκτηση του αστικού χώρου για παιχνίδι.

ΚΑΤΩ ΣΚΗΝΗ

• Πολυφωνικά τραγούδια Αδελφότητας από την Αλβανία

• Τσιγγάνικος χορός με τη συνοδεία του Βασίλη Παϊτέρη

• Compania Flamenca Sentimientos χορός και κιθάρα flamenco

• Παραδοσιακοί χοροί από το Αφγανιστάν

• Παλαιστινιακός χορός Dabke

• Ubuntu Drum and Dance Group

• Παραδοσιακό γλέντι με τις/τους: Μαίρη Δεναξά (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάφωνή), Ηλία Μαρκαντώνη (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάκλαρίνο),

Γεωργία Μαρίνη (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάβιολί), Αγγέλικα Παπανικολάου (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάακορντεόν), Χάρη Καφέτση (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάλαούτο),

Μάρω Παναγή (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάκρουστά)

ΠΑΝΩ ΣΚΗΝΗ

• BIA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάNCO ROSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάS

• Βασίλης Ράλλης

• Banda Entopica

• Social Waste

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

6.00 Εργαστήρι: Πολιτιστικό μποϊκοταζ μέχρι το τέλος του ισραηλινού απαρτχάιντ: σχεδιάζοντας

τις επόμενες καμπάνιες - Πολιτιστικό Δίκτυο για την Παλαιστίνη και BDS Greece

Συζητήσεις 7.30

Ασφάλεια στο ταξίδι, δικαίωμα στην παραμονή: οι πολιτικές της Ευρώπης απέναντι στους

πρόσφυγες και τις μετανάστριες

• Κορίνα Πετρίδη, δημοσιογράφος, Solomon

• Ηλίας Χρονόπουλος, ερευνητής

• Ερμιόνη Φρεζούλη, Kοινωνικός Xώρος Αντίβαρο – Χίος

Παρέμβαση: Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών/Κίνηση “Απελάστε τον Ρατσισμό”

Συντονισμός: Ιωάννα Λίλα, Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας

Παλαιστίνη και Λίβανος: πόλεμος και αντίσταση

• Ofer Cassif, βουλευτής του Hadash (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάΔημοκρατικό Μέτωπο για την Ειρήνη και την Ισότητα)

• Μιχιάρ Εκτάμι, Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων

• Σωτήρης Ρούσσος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και επ. υπεύθυνος του

Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών

Παρέμβαση: Πολιτιστικός Σύλλογος Χοσέ Μαρτί

Συντονισμός: Μαρία Μπόλαρη, εφημερίδα Εργατική Αριστερά

Η γραφή απέναντι στη βαρβαρότητα

• Θεατρικό δρόμου “Η ευθανασία της φάλαινας“, Πρωτοβουλία Καλλιτεχνών και Ακτιβιστών

“Δικαιοσύνη για την Πύλο”

• Συζήτηση με τον Θανάση Τριαρίδη για το έργο του

Ξετυλίγοντας γράμματα που μας άφησε ο Γιάννης Μπρούζος: η κοινωνική διάσταση του καρκίνου

• Τάσος Πανταζόπουλος, παθολόγος ογκολόγος

• Παντελής Βαϊνας, πρόεδρος ΣΕΠΕ Αιγάλεω, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της

ΑΔΕΔΥ

• Λένα Τσιρίκου, εκπαιδευτικός

Παρεμβάσεις: φίλοι/ες, μαθητές/ριες του Γ. Μπρούζου

Γυναίκες του αραβικού κόσμου - μνήμη, αγώνας και αντίσταση

Αραβική Γυναικεία Συλλογικότητα “Σάντα”

• A) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάyda Hussein Omer Mustafa (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάΣουδάν), αναπληρώτρια καθηγήτρια Χειρουργικής –

Πανεπιστήμιο A) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάl-Neelain

• Hanaa Jamal (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάΑίγυπτος), φοιτήτρια

• Sara Omran (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάΣουδάν – Μαρόκο), φοιτήτρια

Συντονισμός: Nawzat Hadid (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάΠαλαιστίνη), μεταφράστρια

9.00 Προβολή ταινίας: The Pickers (Οι Συλλέκτες)Οι Συλλέκτες). Our daily fruit and veg is rooted in

exploitation της Elke Sasse (RSA) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετά2024, Γερμανία, 80 ́), Berlin Producers, The Pickers Greece.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ

6.30-9.00

Εικαστικά εργαστήρια για την Ειρήνη από την Παιδαγωγική Ομάδα "Το Σκασιαρχείο".

ΚΑΤΩ ΣΚΗΝΗ

• Las Galoperas de A) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάtenas

• Mandela Girls

• Κουβανέζικος χορός με Yoilan Garcia και Jennifer Salfran

• Χορωδία αραβικών τραγουδιών από το "Μασάρ"

• Royal A) - Λέσβος 2015 - 10 χρόνια μετάccord Gospel Choir.

• Sembe Cultural Dance

• Ικαριώτικο γλέντι με τους Ζευκαλήδες

ΠΑΝΩ ΣΚΗΝΗ

• Ghawgha - με τον Jonas Cambien και την Sanskriti Shrestha

Μουσικό Αφιέρωμα: «... και θα αλλάξει η ιστορία»: τα κορίτσια τραγουδούν για έναν κόσμο

δίκαιο και ανθρώπινο

• Μάρθα Φριντζήλα

• Φωτεινή Βελεσιώτου

• Νεφέλη Φασουλή

• Μαριάνα Παπαγεωργίου

• Μαριάνα Κατσιμίχα