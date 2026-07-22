Η, κατά Καραθάνο, αριστοφανική «Ειρήνη» θα φτάσει έως το Διάστημα

Tην λένε Τρυγαία, είναι αγρότισσα, ζει στο Μαρούσι – πριν χτιστεί με επταώροφες πολυκατοικίες – και καλλιεργεί αμπέλια.

Έχει χορτάσει από πόλεμο. Και αποφασίζει να κάνει επανάσταση. Το μεταφορικό της μέσο θα είναι ένα υπερμέγεθες σκαθάρι – ένα Beatle. Το τρέφει με σκατούλες, άφθονα ανθρώπινα περιττώματα κι όμως αυτό θα κάνει το θαύμα: θα πετάξει στον ουρανό – όχι στον Όλυμπο – αλλά έξω από το γήινο σύμπαν και θα πάει στο Διάστημα, πέρα μακριά. Εκεί έχει εξοριστεί η Ειρήνη, έξω από τα ανθρώπινα. Η Τρυγαία θα γίνει μια Starwoman – θα δώσει ένα φιλί στον αιώνιο Starman David Bowie – και θα προσγειωθεί ξανά στη Γη, κουβαλώντας ένα από τα πιο μεγάλα αγαθά του κόσμου, την Ειρήνη. Τώρα το τι θα κάνουν οι άνθρωποι με τη χάρη της, αυτή είναι μιαν άλλη υπόθεση.

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