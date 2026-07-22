ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η, κατά Καραθάνο, αριστοφανική «Ειρήνη» θα φτάσει έως το Διάστημα
Magazino
15:00 - 22 Ιουλ 2026

Η, κατά Καραθάνο, αριστοφανική «Ειρήνη» θα φτάσει έως το Διάστημα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Tην λένε Τρυγαία, είναι αγρότισσα, ζει στο Μαρούσι – πριν χτιστεί με επταώροφες πολυκατοικίες – και καλλιεργεί αμπέλια.

Έχει χορτάσει από πόλεμο. Και αποφασίζει να κάνει επανάσταση. Το μεταφορικό της μέσο θα είναι ένα υπερμέγεθες σκαθάρι – ένα Beatle. Το τρέφει με σκατούλες, άφθονα ανθρώπινα περιττώματα κι όμως αυτό θα κάνει το θαύμα: θα πετάξει στον ουρανό – όχι στον Όλυμπο – αλλά έξω από το γήινο σύμπαν και θα πάει στο Διάστημα, πέρα μακριά. Εκεί έχει εξοριστεί η Ειρήνη, έξω από τα ανθρώπινα. Η Τρυγαία θα γίνει μια Starwoman – θα δώσει ένα φιλί στον αιώνιο Starman David Bowie – και θα προσγειωθεί ξανά στη Γη, κουβαλώντας ένα από τα πιο μεγάλα αγαθά του κόσμου, την Ειρήνη. Τώρα το τι θα κάνουν οι άνθρωποι με τη χάρη της, αυτή είναι μιαν άλλη υπόθεση.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλέξης Σταμάτης (1960-2026): Κατευόδιο στον μικρό πρίγκιπα της γραφής
Magazino

Αλέξης Σταμάτης (1960-2026): Κατευόδιο στον μικρό πρίγκιπα της γραφής

Βρετανία: Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% τον Ιούνιο
Ειδήσεις

Βρετανία: Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% τον Ιούνιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αλέξης Σταμάτης (1960-2026): Κατευόδιο στον μικρό πρίγκιπα της γραφής
Magazino

Αλέξης Σταμάτης (1960-2026): Κατευόδιο στον μικρό πρίγκιπα της γραφής

Salt stomping: Να πατάμε σε αλάτι για να κοιμόμαστε καλύτερα;
Υγεία

Salt stomping: Να πατάμε σε αλάτι για να κοιμόμαστε καλύτερα;

3 ερωτήσεις και απαντήσεις για το μικροβίωμα του εντέρου
Υγεία

3 ερωτήσεις και απαντήσεις για το μικροβίωμα του εντέρου

Το ύστατο χαίρε στη Μάρω Κοντού – Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών
Ειδήσεις

Το ύστατο χαίρε στη Μάρω Κοντού – Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:31

New York Post: Ο Τραμπ θέλει τον Ινφαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:30

Σενάριο κρίσης από την Παγκόσμια Τράπεζα: Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, η ανάπτυξη θα περιοριστεί στο 1,3%

Ναυτιλία
22/07/2026 - 16:19

Celestyal: Εγκαινιάζει το πρώτο Intern Conference - Φέρνει διαχρονικά τη νέα γενιά πιο κοντά σε ναυτιλία και κρουαζιέρα

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 16:16

Alumil: Συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες για την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου έως €135 εκατ.

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:11

Bloomberg: Η Ελλάδα το βασικό κράτος που αντιδρά στο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:09

Συμφωνία ΥΠΕΝ και ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υπηρεσιών και υποδομών

Πολιτική
22/07/2026 - 16:03

Βουλή: Με ευρεία πλειοψηφία η άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και Σαλμά – Σφοδρές καταγγελίες στην Ολομέλεια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/07/2026 - 15:55

Μυτιληναίος: Θεμέλιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας οι υποδομές, όχι οι διακηρύξεις

Πολιτική
22/07/2026 - 15:53

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Κρίση οξείας αυτοκριτικής – Μετανόησε για τις προεκλογικές υποσχέσεις που δεν τήρησε

Πολιτική
22/07/2026 - 15:46

Παραστατίδης: Τα περί προσέλευσης κορυφαίων πανεπιστημίων αποδείχθηκαν «γυαλιστερά καθρεφτάκια» για ιθαγενείς

Οικονομία
22/07/2026 - 15:40

ΕΑΣΕ – ICAP CRIF: Εκτοξεύθηκε στις 153 μονάδες ο δείκτης οικονομικού κλίματος των CEOs

Εμπορεύματα
22/07/2026 - 15:38

«Φλέγεται» το πετρέλαιο: Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν στέλνουν τις τιμές στα ύψη

Ειδήσεις
22/07/2026 - 15:36

Νέος επικεφαλής της Κομισιόν στην Ελλάδα ο Ζαχαρίας Γιακουμής

Ειδήσεις
22/07/2026 - 15:34

Λήξη συναγερμού στον Πειραιά: Δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου σε βενζινάδικο - Άνοιξαν οι δρόμοι

Πολιτική
22/07/2026 - 15:33

Στην τεχνική βάση της Aegean ο Θεοδωρικάκος - Εμβληματική επένδυση στην ασφάλεια των επιβατών

Πολιτική
22/07/2026 - 15:25

Γερουλάνος: Για να απελευθερωθεί η Ελλάδα των μεγάλων οραμάτων, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση της αρπαχτής

Πολιτική
22/07/2026 - 15:21

ΠΑΣΟΚ: Προσωρινό φρένο στις «μεταγραφές» – Ποια ονόματα διχάζουν τη Χαριλάου Τρικούπη

Ειδήσεις
22/07/2026 - 15:11

Γαλλία: Νεκρός ο σκάουτερ που φέρεται να στρατολογούσε νεαρές γυναίκες για τον Έπσταϊν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/07/2026 - 15:10

Citi για Πειραιώς: Στα €11,35 η τιμή στόχος με περιθώριο ανόδου 27,5%

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 15:01

ΤτΕ: Πάνω από 8,5 εκατ. τουρίστες στο α’ πεντάμηνο – Αυξημένα έσοδα 10,9% τον Μάιο

Magazino
22/07/2026 - 15:00

Η, κατά Καραθάνο, αριστοφανική «Ειρήνη» θα φτάσει έως το Διάστημα

Ειδήσεις
22/07/2026 - 14:51

Βρυξέλλες για νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία: Προσπάθεια να ξεπεραστεί η ελληνική ένσταση για το LNG

Ναυτιλία
22/07/2026 - 14:50

Ο Γιάννης Ιγγλέσης επενδύει στην ανανέωση του στόλου και στις σχέσεις με την Ιαπωνία

Πολιτική
22/07/2026 - 14:43

Βαριές καταγγελίες Σαλμά κατά Γεωργιάδη για διαπλοκή και δωροδοκία – Εξηγήσεις ζητά η αντιπολίτευση

Magazino
22/07/2026 - 14:40

Η Ευρώπη δεν χάνει τη λάμψη της – Οι ταξιδιωτικές τάσεις που κυριαρχούν το 2026

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/07/2026 - 14:36

ΕΚΤΕΡ: Θετική γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΣτΕ για το έργο στις Κολυμπήθρες Πάρου

Νομίσματα
22/07/2026 - 14:26

Bitcoin σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Άγγιξε τα $67.000 και τώρα δοκιμάζει τις αντοχές του

Ανεμοδείκτης
22/07/2026 - 14:17

Εκλογές το ’27 αλλά το ΥΠΕΣ είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από τώρα…

Ειδήσεις
22/07/2026 - 14:11

Συμφωνία Τραμπ-Σαουδικής Αραβίας για τα πυρηνικά – Τι προβλέπει για το ουράνιο

Επιχειρήσεις
22/07/2026 - 14:09

Έφοδος στη Deutsche Bank: Νέα έρευνα για φορολογικό σκάνδαλο δισεκατομμυρίων με τις συναλλαγές Cum-Cum

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ