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Ανατροπή από Deutsche Welle: Παραμένει στον «αέρα» το ιστορικό ελληνικό πρόγραμμα
Ειδήσεις
18:54 - 20 Σεπ 2026

Ανατροπή από Deutsche Welle: Παραμένει στον «αέρα» το ιστορικό ελληνικό πρόγραμμα

Reporter.gr Newsroom
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Τη συνέχιση της λειτουργίας του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle αποφάσισε ομόφωνα το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο του γερμανικού διεθνούς ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική δημοσιογραφική συμβολή του στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς.

Η απόφαση ελήφθη την Παρασκευή και ουσιαστικά ανατρέπει την προηγούμενη απόφαση του Φεβρουαρίου για τερματισμό της λειτουργίας της ελληνικής υπηρεσίας από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Με τη νέα απόφαση, το ιστορικό ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle θα συνεχίσει να εκπέμπει, διατηρώντας την παρουσία του στο διεθνές ενημερωτικό τοπίο.

Σε δελτίο Τύπου της DW Corporate Communications αναφέρονται τα εξής:

«Με τη στρατηγική της κατεύθυνση έως το 2035, η DW ανταποκρίνεται στις βαθιές τομές που συντελούνται στο παγκόσμιο περιβάλλον των ΜΜΕ. Η στρατηγική της εστιάζει σε τέσσερις πυλώνες δράσης: στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας της DW για τη Γερμανία και την Ευρώπη, στην αύξηση της απήχησης μέσω ειδικών κέντρων βάρους και της σαφέστερης τοποθέτησης του μέσου στην παγκόσμια αγορά, στη βελτίωση της διαθεσιμότητας του δημοσιογραφικού περιεχομένου και στην περαιτέρω εξέλιξη της DW σε έναν ψηφιακό δημοσιογραφικό οργανισμό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η DW επενδύει περισσότερο σε συνεργασίες, σε τεχνολογική καινοτομία και στη διασύνδεση της δημοσιογραφικής τεχνογνωσίας πέρα από εθνικά και γλωσσικά σύνορα.

Ο πρόεδρος του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, Δρ. Καρλ Γιούστεν, δήλωσε:

"Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Γι’ αυτό είναι ακόμη πιο σημαντική μια Deutsche Welle που παρέχει σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ανεξάρτητη ενημέρωση και προσανατολισμό. Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο χαιρετίζει το όραμα DW 2035, με το οποίο η DW ενισχύει τη βιωσιμότητά της για το μέλλον και εξελίσσει περαιτέρω τη δημοσιογραφική της αποστολή". Η απόφαση για την ελληνόφωνη υπηρεσία δείχνει ταυτόχρονα ότι ο μετασχηματισμός της DW μπορεί να δημιουργήσει νέα περιθώρια δράσης. Παραμένει όμως σαφές ότι η DW χρειάζεται μια αξιόπιστη και διαρκή οικονομική βάση προκειμένου να εκπληρώνει την αποστολή της."

Η οικονομική κατάσταση της DW εξακολουθεί να είναι πιεσμένη. Αν και για το 2026 χορηγήθηκαν πρόσθετοι πόροι για προσωπικό, ώστε να αντισταθμιστεί εν μέρει το αυξημένο κόστος λόγω των συλλογικών συμβάσεων, τόσο το ομοσπονδιακό υπουργείο Οικονομικών όσο και ο Εντεταλμένος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για τον Πολιτισμό και τα Μέσα Ενημέρωσης έχουν προαναγγείλει αντίστοιχη στήριξη και για το 2027. Παράλληλα, οι περικοπές στα κονδύλια της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) που προβλέπονται στο σχέδιο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για το 2027 θα μειώσουν την ομοσπονδιακή επιχορήγηση της DW στα 408,6 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 16,9 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον μεσοπρόθεσμο οικονομικό σχεδιασμό, αυξάνοντας τις πιέσεις για δημοσιονομική προσαρμογή κυρίως από το 2028 και μετά.

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, η DW συνεχίζει τη διαδικασία μετασχηματισμού της. Στόχος είναι η δημιουργία πιο αποδοτικών δομών, η στενότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών γλωσσικών συντακτικών τμημάτων και η καλύτερη αξιοποίηση των κοινών δημοσιογραφικών πόρων. Οι πρώτες εμπειρίες δείχνουν ότι αυτή η προσέγγιση δημιουργεί νέα περιθώρια δράσης.

Συνέχιση του Ελληνικού Προγράμματος

Στο πλαίσιο αυτό, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της DW από την 1η Ιανουαρίου 2027 σε περιορισμένη μορφή. Η DW θεωρεί τη γλωσσική της πολυμορφία ουσιαστικό στοιχείο της διεθνούς της επιρροής και εξακολουθεί να βλέπει στην ελληνόφωνη υπηρεσία μια σημαντική συμβολή στη διάδοση γερμανικών και ευρωπαϊκών προοπτικών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο συζήτησε επίσης τον αναπροσανατολισμό της γερμανόφωνης προσφοράς της DW, ο οποίος εκπονήθηκε υπό το πρίσμα προγραμματισμένων περικοπών του προϋπολογισμού για το 2027. Η DW σχεδιάζει να συνενώσει στο μέλλον τη δημοσιογραφική ενημέρωση και την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας σε μια ενιαία ψηφιακή προσφορά, η οποία θα απευθύνεται τόσο σε όσους μαθαίνουν γερμανικά ανά τον κόσμο όσο και σε γερμανόφωνες κοινότητες του εξωτερικού. Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο θα συνεχίσει τη συζήτηση για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές σε προσεχή συνεδρίαση.

Επιπλέον, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο πραγματοποίησε μια πρώτη συζήτηση σχετικά με τα βασικά σημεία της μεταρρύθμισης του Νόμου για την Deutsche Welle που παρουσίασε ο Εντεταλμένος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για τον Πολιτισμό και τα Μέσα Ενημέρωσης. Στόχος της προτεινόμενης αναθεώρησης είναι η προσαρμογή του νομικού πλαισίου της DW στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του ψηφιακού χώρου πληροφόρησης. Οι προτεινόμενες αλλαγές παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν, χωρίς όμως να δοθεί σε αυτή τη φάση έμφαση στην ουσιαστική τους αξιολόγηση. Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο εκτιμά ότι απαιτείται περαιτέρω διαβούλευση και θα επανέλθει στο θέμα σε επόμενες συνεδριάσεις».

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