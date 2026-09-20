Πειραιάς: Η Ιστορική Κεντρική Αγορά σε νέα εποχή - 5ο Piraeus Taste Festival, Sea Food & More

Εγκαινιάστηκε το νέο βιοκλιματικό στέγαστρο και ο αναβαθμισμένος δημόσιος χώρος στο εμπορικό κέντρο του Πειραιά, ενώ πραγματοποιήθηκε και η έναρξη και για το 5ο Piraeus Taste Festival– Sea Food & More.

Με μια μεγάλη γιορτή γεύσης, συνάντησης και φιλοξενίας, ο Δήμος Πειραιά παρέδωσε επίσημα στους πολίτες το νέο βιοκλιματικό στέγαστρο της Ιστορικής Κεντρικής Αγοράς Πειραιά.

Σε έναν χώρο σημείο αναφοράς για την εμπορική και κοινωνική ζωή της πόλης, πραγματοποιήθηκαν χθες, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, τα εγκαίνια του νέου βιοκλιματικού στεγάστρου και του συνολικά αναβαθμισμένου δημόσιου χώρου, ανοίγοντας μια νέα σελίδα ανάπτυξης στη σύγχρονη καθημερινότητα του Πειραιά.

Tα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, ο οποίος υποδέχθηκε μαζί με την οικογένειά του, τον κόσμο στην Ιστορική Κεντρική Αγορά, σε μια βραδιά όπου το νέο έργο της πόλης συναντήθηκε με τη γαστρονομία, τη μουσική και τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά ζωή στον Πειραιά.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία της Δημοτικής Αρχής, εκπροσώπων της επιχειρηματικής και εμπορικής κοινότητας, παραγωγικών φορέων, καθώς και εκπροσώπων επιστημονικών, πολιτιστικών, αθλητικών και τοπικών φορέων.

Τον Αγιασμό τέλεσε ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Κοσμάς Ρισάνος στον πυρήνα της ανανεωμένης Αγοράς, δίνοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στην παράδοση του έργου στους Πειραιώτες.

Ξεχωριστή θέση στη βραδιά είχε το «Τραπέζι της Αγοράς», που στήθηκε για πρώτη φορά κάτω από το νέο βιοκλιματικό στέγαστρο.

Ένα μεγάλο τραπέζι «απλώθηκε» στην καρδιά της Ιστορικής Κεντρικής Αγοράς, γεμίζοντας με γεύσεις και κόσμο και μετατρέποντας τον ανανεωμένο χώρο σε ένα μεγάλο σημείο φιλοξενίας, συνάντησης και κοινωνικής ζωής.

Επαγγελματίες της πόλης, φορείς και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν εκλεκτές γεύσεις και να μοιραστούν μια ξεχωριστή βραδιά σε έναν χώρο, που αποτελεί εδώ και δεκαετίες αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της καθημερινότητας του Πειραιά.

Στη δημιουργία του «Τραπεζιού της Αγοράς» συμμετείχαν επιχειρήσεις και επαγγελματίες του Πειραιά, άνθρωποι που αποτελούν αναπόσπαστο «κομμάτ»ι της γαστρονομικής ταυτότητας και της καθημερινής ζωής της πόλης.

Τα εδέσματα που προσφέρθηκαν για το «Τραπέζι της Αγοράς» ήταν μια ευγενική προσφορά των: Αργουδέλης Χαλβαδοποιία, Εστιατόριο Το Παλαιό Ρολόι, Εστιατόριο Το Στέκι του Αρτέμη, Ζαχαροπλαστείο Μαστρονικόλας, Ικαριώτικο Καφενείο-Ουζερί Μανδραγόρας, Μεζεδοπωλείο Η Σμυρνιά, Οβελιστήριο Ο Φώτης, Πειραϊκή Ζυθοποιία, Το Κουλούρι του Ψυρρή στον Πειραιά, Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΙΟΛΗ, Assos Ξηροί Καρποί, Fredopolitan, Komma, Nice N Easy Bistro και Vibo Bistrot.

Σε μια κίνηση με ξεχωριστή κοινωνική διάσταση, τα εδέσματα που δεν καταναλώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, προσφέρθηκαν στη δομή φιλοξενίας αστέγων «Υπνωτήριο Πειραιάς – Λιμάνι Αλληλεγγύης» του Ομίλου UNESCO Πειραιώς και Νήσων, η οποία λειτουργεί στα Καμίνια.

Τη βραδιά πλαισίωσαν μουσικοί, ενώ ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πνευστών του Δήμου Πειραιά, που έδωσε τον δικό της μουσικό τόνο στη γιορτή.

Ένα σύγχρονο τοπόσημο στην καρδιά του Πειραιά

Το νέο βιοκλιματικό στέγαστρο αποτελεί το κεντρικό στοιχείο μιας ευρύτερης παρέμβασης στην Ιστορική Κεντρική Αγορά. Σε άμεση γειτνίαση με τον Πύργο του Πειραιά, μεταμορφώνει την εικόνα ενός ιστορικού σημείου της πόλης και δημιουργεί έναν σύγχρονο, λειτουργικό και φιλόξενο χώρο.

Η νέα κατασκευή συνδυάζει μεταλλικά και γυάλινα στοιχεία με φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία αξιοποιούνται για τον φωτισμό του χώρου, προσδίδοντας στο έργο έντονη βιοκλιματική και ενεργειακή διάσταση.

Η παρέμβαση δεν περιορίστηκε στην κατασκευή του στεγάστρου. Ο Δήμος Πειραιά προχώρησε σε μια ευρύτερη ανάπλαση της περιοχής, με παρεμβάσεις στους πεζοδρόμους και τα πεζοδρόμια, ανακατασκευές οδοστρωμάτων, βελτιώσεις των υποδομών και κατασκευή νέου δικτύου ομβρίων υδάτων στην περιοχή γύρω από τον Πύργο του Πειραιά.

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπλαση των οδών Δημοσθένους και Λυκούργου, την αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στις οδούς Μακράς Στοάς, Ιπποκράτους και παρ. Ιπποκράτους, καθώς και την ανάπλαση και ανακατασκευή της οδού Τσαμαδού, στο τμήμα από την Εθνικής Αντιστάσεως έως τη Δημητρίου Γούναρη.

Σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του Πύργου του Πειραιά και τις ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για έναν ισχυρότερο εμπορικό, επιχειρηματικό και τουριστικό πόλο στο κέντρο της πόλης.

Η νέα Αγορά φιλοδοξεί να αποτελέσει ξανά έναν ζωντανό προορισμό για κατοίκους και επισκέπτες, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα, την εμπορική κίνηση και την οικονομική δραστηριότητα και δημιουργώντας νέες δυνατότητες για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις του Πειραιά.

Το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση του ιστορικού Κέντρου και Στεγάστρων στις οδούς Δημοσθένους και Λυκούργου» χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Πειραιά (Ο.Χ.Ε.) με συνολικό προϋπολογισμό 3.450.000 ευρώ.

Άνοιξε η αυλαία για το 5ο Piraeus Taste Festival– Sea Food & More

Τα εγκαίνια της ανανεωμένης Αγοράς αποτέλεσαν παράλληλα την επίσημη έναρξη του 5ου Piraeus Taste Festival – Sea Food & More, του γαστρονομικού θεσμού που για πέμπτη χρονιά αναδεικνύει τη γαστρονομική ταυτότητα του Πειραιά και μετατρέπει τον Πειραιά σε ένα μεγάλο ανοιχτό γαστρονομικό προορισμό.

Η γαστρονομία, η εμπορική παράδοση και η σύγχρονη εξωστρέφεια του Πειραιά συναντήθηκαν κάτω από το νέο στέγαστρο, μετατρέποντας την πρώτη ημέρα λειτουργίας του ανανεωμένου χώρου σε μια μεγάλη γιορτή για την πόλη.

Το ξεχωριστό αυτό γαστρονομικό ταξίδι θα διαρκέσει έως τις 27 Σεπτεμβρίου και θα απλωθεί σε ολόκληρη την πόλη. Στο Μικρολίμανο, στην πλατεία Κοραή, στην Πειραϊκή, στο Νέο Φάληρο, στο Πασαλιμάνι και στην Ιστορική Κεντρική Αγορά.

Live cooking shows, «Γεύσεις του Κόσμου», «Σινεμά στο Πιάτο», δράσεις για παιδιά και οικογένειες, παραδοσιακές γιορτές και το Piraeus Taste Fair συνθέτουν το πρόγραμμα της εφετινής διοργάνωσης.

Η συμμετοχή στις δράσεις του Piraeus Taste Festival – Sea Food & More είναι δωρεάν.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Τουριστική Προβολή Δήμου Πειραιά» και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Πειραιά (Ο.Χ.Ε.).

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, στον χαιρετισμό του, τόνισε:

«Με πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σάς καλωσορίζω σε αυτή την μεγάλη γιορτή, σε μια σημαντική ημέρα για την πόλη μας. Στα εγκαίνια του νέου βιοκλιματικού στεγάστρου της ιστορικής κεντρικής αγοράς του Πειραιά.

Είμαστε εδώ, για να γιορτάσουμε μαζί, ένα έργο που παραδίδεται στην πόλη. Και θέλαμε να το κάνουμε ακριβώς έτσι. Όχι με κορδέλες, αλλά με κόσμο, με μουσική, με γεύσεις, με όλους εσάς.

Η Ιστορική Κεντρική Αγορά είναι μέρος της ιστορίας της πόλης μας. Είναι ένας χώρος που συνδέθηκε με την καθημερινότητα γενεών Πειραιωτών. Ένας χώρος εμπορίου, συνάντησης, εργασίας και κοινωνικής ζωής.

Και σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα, ώστε αυτή η ιστορία να συνεχιστεί με σύγχρονους όρους. Όταν πριν από μερικά χρόνια παρουσιάζαμε τα σχέδια του νέου στεγάστρου στους επαγγελματίες της περιοχής, γνωρίζαμε ότι δεν ήταν μια απλή παρέμβαση.

Ήταν ένα δύσκολο έργο που η πόλη, οι κάτοικοι και οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται εδώ, περίμεναν για πολλά χρόνια. Ήταν ένα πάγιο αίτημα. Και ήταν, ταυτόχρονα, μια δέσμευση της Δημοτικής Αρχής.

Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η δέσμευση αυτή έγινε πράξη. Το νέο βιοκλιματικό στέγαστρο αλλάζει την εικόνα της Αγοράς. Με τα μεταλλικά και γυάλινα στοιχεία του, με τα φωτοβολταϊκά συστήματα που αξιοποιούνται για τον φωτισμό του χώρου, δημιουργεί μια σύγχρονη υποδομή, με περιβαλλοντική και ενεργειακή διάσταση.

Όμως το έργο δεν σταματά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Αναβαθμίστηκε συνολικά ο περιβάλλων χώρος. Αναπλάστηκαν πεζόδρομοι και πεζοδρόμια. Έγιναν παρεμβάσεις στα οδοστρώματα. Δημιουργήθηκαν νέες υποδομές ομβρίων. Και συνολικά άλλαξε η εικόνα μιας περιοχής που βρίσκεται σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία του εμπορικού κέντρου του Πειραιά.

Το έργο αυτό, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν δούμε τι συμβαίνει συνολικά στην περιοχή: Βρισκόμαστε ακριβώς στο Κέντρο του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας. Δίπλα ακριβώς βρίσκεται ο Πύργος του Πειραιά, ο οποίος έχει πλέον αξιοποιηθεί και αποτελεί ένα νέο σημείο αναφοράς για την πόλη. Στην ευρύτερη περιοχή αναπτύσσονται επιχειρήσεις και πραγματοποιούνται ιδιωτικές επενδύσεις. Η εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα ενισχύεται. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ιστορική Κεντρική Αγορά αποκτά ξανά τη θέση που της αξίζει και κοιτάζει προς το μέλλον.

Στόχος μας ως Δημοτική Αρχή είναι να γίνει ξανά ένας ζωντανός προορισμός. Ένας χώρος εμπορίου. Ένας χώρος γαστρονομίας. Ένας χώρος συνάντησης. Ένας χώρος που θα έρχεται ο Πειραιώτης, αλλά και ο επισκέπτης της πόλης.

Θέλω, σε αυτό το σημείο, να αναφερθώ ιδιαίτερα στους επαγγελματίες της Αγοράς και της περιοχής. Κανένα έργο δεν αποκτά πραγματική αξία μόνο από την εικόνα του και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Η αξία του βρίσκεται στη λειτουργικότητά του και στους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν και του δίνουν ζωή καθημερινά. Εσείς είστε αυτοί που κρατάτε ζωντανή την εμπορική ζωή της περιοχής. Και γι’ αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπομονή και τη συνεργασία σας όλο αυτό το διάστημα.

Γνωρίζουμε ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου δημιουργεί δυσκολίες στην καθημερινότητα. Όμως σήμερα έχουμε μπροστά μας το αποτέλεσμα. Και πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να αισθανόμαστε ότι άξιζε η προσπάθεια.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Τις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά, τους συνεργάτες μας, τους ανθρώπους που σχεδίασαν και υλοποίησαν το έργο, τον Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου Πειραιά, «Πειραιάς Plus», καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή του. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2021-2027, μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Πειραιά, με συνολικό προϋπολογισμό 3.450.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι μπορούν να μετατρέπονται σε πραγματικά έργα μέσα στην πόλη. Σε υποδομές που βλέπει και χρησιμοποιεί ο πολίτης.

Ο Πειραιάς έχει αλλάξει. Και συνεχίζει να αλλάζει όχι με ένα έργο. Αλλά με πολλά έργα, σε πολλές γειτονιές, σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Αλλάζει με παρεμβάσεις που βελτιώνουν τον δημόσιο χώρο. Με έργα που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την τοπική οικονομία. Με την αξιοποίηση της ιστορίας και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του. Με την εξωστρέφειά του. Και κυρίως αλλάζει επειδή επενδύουμε στην πόλη και στους ανθρώπους της.

Η σημερινή ημέρα είναι σημαντική γιατί ένα έργο που ξεκίνησε ως σχεδιασμός και αποτελούσε για χρόνια αίτημα της περιοχής, γίνεται μέρος της καθημερινότητας του Πειραιά. Θέλουμε αυτός ο χώρος να ανοίξει ξανά τις «πόρτες του» στους Πειραιώτες. Να γεμίσει κόσμο. Να γεμίσει ζωή. Να γεμίσει γεύσεις και εικόνες. Να γίνει ένας χώρος που θα τον αγαπήσουν ξανά οι άνθρωποι της πόλης. Και η σημερινή γιορτή, μέσα από το Γαστρονομικό Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά Piraeus Taste Festival – Sea Food & More, είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να σηματοδοτήσουμε αυτή τη νέα αρχή. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω θερμά όλα τα καταστήματα εστίασης και τις επιχειρήσεις της αγοράς, που με την προσφορά τους στηρίζουν τη σημερινή μας εκδήλωση και μας προσφέρουν όλα όσα θα έχουμε την ευκαιρία να γευτούμε και να απολαύσουμε.

Κάθε πόλη έχει χώρους που αποτελούν κομμάτι της ταυτότητάς της. Ένας από αυτούς είναι και η αγορά μας. Εμείς κρατάμε ζωντανό τον χαρακτήρα της και ταυτόχρονα της δίνουμε τις υποδομές που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης πόλης.

Να ξαναγίνει σημείο αναφοράς. Να συνδεθεί με την εμπορική δραστηριότητα, με τη γαστρονομία, με τον τουρισμό και κυρίως με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Θέλω να ευχηθώ στους επαγγελματίες της περιοχής κάθε επιτυχία και η Αγορά μας να γεμίσει ξανά με κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και συμμετέχετε σε αυτή τη γιορτή.

Καλορίζικο το νέο στέγαστρο της Αγοράς μας!

Σας ευχαριστώ θερμά».