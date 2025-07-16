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Πλοηγικός σταθμός στη Μύκονο – Αίτημα του Λιμενικού Ταμείου
Ναυτιλία
17:16 - 16 Ιουλ 2025

Πλοηγικός σταθμός στη Μύκονο – Αίτημα του Λιμενικού Ταμείου

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη ίδρυσης πλοηγικού σταθμού στη Μύκονο για την εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων αναγνώρισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλης Κικίλιας, αποδεχόμενος τη σχετική εισήγηση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Αθ. Κουσαθανά – Μέγα, κατά την επίσκεψή του στο νησί την περασμένη Κυριακή (13/7).  

Ο Υπουργός, έδωσε εντολή να δρομολογηθεί άμεσα το θέμα στον παριστάμενο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, ο οποίος, με τη σειρά του, διαβεβαίωσε τον Υπουργό ότι είχε τεθεί επανειλημμένα από τον κ. Μέγα κατά τις συναντήσεις τους στο Υπουργείο.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Υπουργό για τα έργα που είναι σε εξέλιξη, όπως ιδιαίτερα την κατασκευή των οπών που αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του μήνα, ενώ δεν παρέλειψε να επαναλάβει την αδικία προς τη Μύκονο αλλά και τη Σαντορίνη ως προς τα τέλη επιβατών κρουαζιέρας, που, σε αντίθεση με όλους τους άλλους προορισμούς, αυξάνονται κατά 60 φορές και ορίζονται στο ποσό των 20 ευρώ ανά επιβάτη, με κίνδυνο, όπως είπε, να εξελιχθούν αποτρεπτικά στο μέλλον για τον προγραμματισμό των νέων προσεγγίσεων με ότι αυτό σημαίνει για την οικονομία του νησιού.

Επίσης, απέσπασε την εκ νέου δέσμευση του κ. Κικίλια ότι η κατά 50% μείωση των Λιμενικών τελών που ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ περίπου θα αναπληρωθεί από το Πράσινο Ταμείο ώστε να μην τεθεί σε αμφιβολία η υλοποίηση των έργων για τον εκσυγχρονισμό και την ασφάλεια των λιμένων.

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