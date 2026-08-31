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Κικίλιας: Στο «κόκκινο» οι διαπραγματεύσεις για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας – Το μήνυμα στον ΙΜΟ
Ναυτιλία
17:38 - 31 Αυγ 2026

Κικίλιας: Στο «κόκκινο» οι διαπραγματεύσεις για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας – Το μήνυμα στον ΙΜΟ

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας εξέφρασε την ανησυχία του για την πορεία των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων ενόψει των κρίσιμων συζητήσεων στον ΙΜΟ για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, που θα πραγματοποιηθούν στο Λονδίνο από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, με ανάρτηση του στο Χ τόνισε την ανάγκη για ευελιξία και συνεννόηση, ώστε να επιτευχθεί διεθνής συμφωνία χωρίς να υιοθετηθούν άκαμπτες προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις. Υπογράμμισε παράλληλα ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ρεαλιστικά, τεχνολογικά εφαρμόσιμα και οικονομικά βιώσιμα, χωρίς να επιβαρύνουν περαιτέρω νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι η ναυτιλία, η οποία μεταφέρει πάνω από 80% του παγκόσμιου εμπορίου, βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη ενεργειακή μετάβαση και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να διαμορφώσει μια ασφαλή και βιώσιμη πορεία για τον κλάδο.

Πιο αναλυτικά, ολόκληρο το κείμενο της παρέμβασης του Βασίλη Κικίλια έχει ως εξής:

«Αυτή την εβδομάδα, η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα επιστρέφει στο σπίτι της, στον ΙΜΟ, προκειμένου να συνεχίσει τις συζητήσεις για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα απανθρακοποίησης της ναυτιλίας.

Ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων που ακολουθούν, επιθυμώ να εκφράσω την έντονη ανησυχία μου για τις σχετικές προπαρασκευαστικές συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, οι συζητήσεις αυτές κατέδειξαν έλλειψη κατανόησης και ουσιαστικής βούλησης για την επίδειξη της αναγκαίας ευελιξίας, ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκλιση, χωρίς να ληφθούν δεόντως υπόψη τα ζητήματα που έθεσαν κράτη-μέλη τα οποία εκπροσωπούν περισσότερο από το 70% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Φοβάμαι ότι η επιμονή σε άκαμπτες προσεγγίσεις θα μπορούσε τελικά να υπονομεύσει τις προοπτικές σύγκλισης και, κατ’ επέκταση, επίτευξης συμφωνίας στον ΙΜΟ.

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να γεφυρώσουμε τη φιλοδοξία με την εξέλιξη των καυσίμων, των συστημάτων πρόωσης και των τεχνολογικών εξελίξεων. Αυτό πρέπει να γίνει με ανοιχτή και εποικοδομητική στάση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μέτρα που είναι ρεαλιστικά και τεχνολογικά εφαρμόσιμα και, επιπλέον, δεν αυξάνουν το κόστος για τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η διεθνής ναυτιλία, η οποία μεταφέρει περισσότερο από το 80% του διεθνούς εμπορίου, υπηρετεί με συνέπεια τις κοινωνίες μας υπό δύσκολες συνθήκες. Η συζήτηση αυτή είναι υπαρξιακής σημασίας για τη ναυτιλία. Εν τέλει, αποτελεί ευθύνη μας απέναντι στις κοινωνίες μας να καθοδηγήσουμε τον κλάδο που συνδέει τον κόσμο προς μια ασφαλή και βιώσιμη πορεία ενεργειακής μετάβασης».

{https://x.com/Vkikilias/status/2094416444653998448}

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