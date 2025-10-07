ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέοι κανόνες ΗΠΑ για τα κινεζικά πλοία
Ναυτιλία
07:54 - 07 Οκτ 2025

Νέοι κανόνες ΗΠΑ για τα κινεζικά πλοία

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε επίσημα τους κανόνες πληρωμής για τα νέα τέλη που επιβάλλονται σε πλοία κινεζικής ιδιοκτησίας ή κατασκευής, ένα μέτρο που εντάσσεται στην κλιμάκωση της εμπορικής και ναυτιλιακής αντιπαράθεσης με το Πεκίνο. Τα τέλη θα καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας pay.gov, με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας, και θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την άφιξη του πλοίου σε αμερικανικό λιμάνι. Σε διαφορετική περίπτωση, οι αμερικανικές αρχές θα μπορούν να απαγορεύσουν την εκφόρτωση ή τη λειτουργία του πλοίου μέχρι την εξόφληση.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, τα πλοία που ανήκουν ή λειτουργούν από κινεζικές εταιρείες θα πληρώνουν τέλος 50 δολάρια ανά καθαρό τόνο (net ton). Για πλοία που έχουν ναυπηγηθεί στην Κίνα αλλά δεν είναι κινεζικής ιδιοκτησίας, το τέλος θα ανέρχεται σε 18 δολάρια ανά τόνο ή 120 δολάρια ανά κοντέινερ, όποιο ποσό είναι μεγαλύτερο. Επιπλέον, τα πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων που δεν έχουν κατασκευαστεί στις ΗΠΑ θα επιβαρύνονται με 14 δολάρια ανά τόνο, ενώ τα πλοία μεταφοράς LNG εξαιρούνται από τα μέτρα.

Η υποχρέωση πληρωμής και απόδειξης καταβολής βαραίνει τον διαχειριστή του πλοίου και όχι τις αμερικανικές τελωνειακές αρχές. Αυτό σημαίνει ότι η ευθύνη πέφτει αποκλειστικά στον πλοιοκτήτη ή τον operator, ο οποίος οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εγκαίρως, διαφορετικά αντιμετωπίζει σοβαρές καθυστερήσεις στη λειτουργία του πλοίου.

Η Κίνα έχει ήδη αντιδράσει, χαρακτηρίζοντας τα μέτρα διακριτική μεταχείριση. Το Πεκίνο έχει θεσπίσει δικό του πλαίσιο «αντιμέτρων», το οποίο του επιτρέπει να επιβάλλει περιορισμούς ή πρόσθετα τέλη σε πλοία κρατών που στοχοποιούν κινεζικά σκάφη. Οι εξελίξεις δημιουργούν ανησυχία για περαιτέρω ένταση στο παγκόσμιο εμπόριο, καθώς οι αμερικανικοί λιμένες, όπως το Λος Άντζελες και το Λονγκ Μπιτς, αποτελούν βασικά σημεία εισόδου για τις κινεζικές εξαγωγές.

Παράλληλα, μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες όπως οι CMA CGM, Maersk, ONE και HMM έχουν ανακοινώσει ότι δεν σκοπεύουν προς το παρόν να μετακυλήσουν τα πρόσθετα κόστη στους πελάτες τους, θέλοντας να αποφύγουν περαιτέρω αναταράξεις στην αγορά μεταφορών. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο αν αυτή η στάση μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα, σε περίπτωση που οι χρεώσεις αυξήσουν σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα.

Η απόφαση των ΗΠΑ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εμπορικών πιέσεων απέναντι στην Κίνα και αναμένεται να έχει επιπτώσεις όχι μόνο στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Πεκίνου, αλλά και στη λειτουργία των διεθνών ναυτιλιακών γραμμών που χρησιμοποιούν κινεζικά ναυπηγεία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

PeopleCert – ΣΥ.Ρ.Κ.Ι.: Ενισχύεται η Εκπαίδευση στην Πόλη
Ειδήσεις

PeopleCert – ΣΥ.Ρ.Κ.Ι.: Ενισχύεται η Εκπαίδευση στην Πόλη

Φωταγωγήθηκε η Βουλή για την Παγκόσμια Ημέρα Εγκεφαλικής Παράλυσης
Πολιτική

Φωταγωγήθηκε η Βουλή για την Παγκόσμια Ημέρα Εγκεφαλικής Παράλυσης

14 ώρες εξουσίας: Η πιο σύντομη κυβέρνηση στην ιστορία της Γαλλίας – Τα επόμενα βήματα
Ειδήσεις

14 ώρες εξουσίας: Η πιο σύντομη κυβέρνηση στην ιστορία της Γαλλίας – Τα επόμενα βήματα

Κορυφώνονται οι διπλωματικές προσπάθειες στο Κάιρο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Ειδήσεις

Κορυφώνονται οι διπλωματικές προσπάθειες στο Κάιρο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά
Ειδήσεις

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις
Ειδήσεις

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια
Ναυτιλία

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια

Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι - Η «συμμετοχή» του Τραμπ
Ειδήσεις

Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι - Η «συμμετοχή» του Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 04:37

Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 22:01

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

Πολιτική
08/10/2025 - 21:56

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:25

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Πολιτική
08/10/2025 - 21:16

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:09

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

Ειδήσεις
08/10/2025 - 20:50

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο

Πολιτική
08/10/2025 - 20:31

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Πολιτική
08/10/2025 - 20:16

Κατρίνης: Άδικη και τιμωρητική η αύξηση του ορίου εξαγοράς στρατιωτικής θητείας

Αναλύσεις
08/10/2025 - 20:11

Intralot: Στο ταμπλό του ΧΑ από την Πέμπτη 9/10 οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Αναλύσεις
08/10/2025 - 19:56

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για τη Δημόσια Προσφορά: Υπερκάλυψη 3 φορών – Αντλήθηκαν €429 εκατ.

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 19:40

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:38

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια

Πολιτική
08/10/2025 - 19:24

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

Πολιτική
08/10/2025 - 19:12

Αιφνίδια (;) απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Πολιτική
08/10/2025 - 19:06

Γκίκας: Η «γαλάζια οικονομία» πυλώνας ανάπτυξης και ευκαιρία για ένα βιώσιμο μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας

Πολιτική
08/10/2025 - 18:53

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:52

Η χρηματοδότηση για τα ΑΕΙ δεν είναι αρκετή

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:51

Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι - Η «συμμετοχή» του Τραμπ

Πολιτική
08/10/2025 - 18:36

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη

Οικονομία
08/10/2025 - 18:32

Στουρνάρας: Η αργή απονομή δικαιοσύνης υπονομεύει επενδύσεις, παραγωγικότητα και θεσμούς

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:31

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ