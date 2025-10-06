Κορυφώνονται οι διπλωματικές προσπάθειες στο Κάιρο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος βρίσκεται το Κάιρο, όπου κορυφώνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Οι μεσολαβητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αίγυπτο και το Κατάρ επιχειρούν να φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μία μακροπρόθεσμη εκεχειρία μεταξύ τυο Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία θα συμπεριλαμβάνει και την απελευθέρωση των ομήρων.

Οι συνομιλίες, ωστόσο, παραμένουν σε οριακό σημείο. Οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών είναι βαθιές, ενώ οι πιέσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ αυξάνονται. Οι ακροδεξιοί εταίροι του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποιούν ότι, αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί πλήρως, η κυβέρνηση κινδυνεύει με κατάρρευση. Από την άλλη πλευρά, η Χαμάς εμφανίζεται απρόθυμη να αποδεχθεί τους όρους που θέτει ο Τραμπ σε συννενόηση με το Ισραήλ, ιδίως όσον αφορά και την τύχη των κρατουμένων, καθώς δεν γνωρίζουμε αν όλοι τους είναι ακόμη ζωντανοί.

Στο μεταξύ, το κλίμα στη Γάζα παραμένει εκρηκτικό. Οι παλαιστινιακές αρχές κατηγορούν το Ισραήλ για τουλάχιστον 30 νεκρούς τις τελευταίες ημέρες, αποτέλεσμα συνεχών αεροπορικών επιδρομών. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσαν ότι την Κυριακή (6/10) σκοτώθηκε ακόμη ένα μέλος της οργάνωσης, το δέκατο πέμπτο μέσα στα χρόνια των συγκρούσεων.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ασκεί πίεση ώστε να επισπευστούν οι διαδικασίες καλώντας όλες τις πλευρές να συνεργαστούν, προειδοποιώντας ότι η αποτυχία των συνομιλιών θα οδηγήσει σε νέα αιματοχυσία. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι εκπρόσωποι του Ισραήλ και της Χαμάς δεν έχουν συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο στο Κάιρο.

Σε περίπτωση συμφωνίας, η Γάζα αναμένεται να διοικηθεί προσωρινά από τεχνοκρατική κυβέρνηση, με τη διεθνή κοινότητα να επιδιώκει μια σταθερή και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή.