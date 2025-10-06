ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Φωταγωγήθηκε η Βουλή για την Παγκόσμια Ημέρα Εγκεφαλικής Παράλυσης
Πολιτική
21:45 - 06 Οκτ 2025

Φωταγωγήθηκε η Βουλή για την Παγκόσμια Ημέρα Εγκεφαλικής Παράλυσης

Reporter.gr Newsroom
Η Βουλή των Ελλήνων, ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, φωταγώγησε σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Εγκεφαλικής Παράλυσης, την πρόσοψη του Μεγάρου του Κοινοβουλίου με την αφίσα της Πανελλήνιας Εκστρατείας για την Πρόληψη της εγκεφαλικής παράλυσης, θέλοντας να εκφράσει τη συμπαράσταση και την αναγνώρισή της στον αγώνα που δίνουν καθημερινά οι πάσχοντες και οι οικογένειές τους που τους στηρίζουν.  

Σκοπός της ημέρας, που έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο στις 6 Οκτωβρίου σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την εγκεφαλική παράλυση, μια διαταραχή που επηρεάζει πάνω από 18 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και η ανάδειξη της ανάγκης για υποστήριξη και κατανόηση των πασχόντων.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, από εγκεφαλική παράλυση πάσχουν 3,6 στα 1000 βρέφη. Ο αριθμός των πασχόντων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης του αριθμού πρόωρων γεννήσεων καθώς και των βρεφών με χαμηλό βάρος κατά τη γέννηση. Οι δυσκολίες που συνοδεύουν την εγκεφαλική παράλυση κυμαίνονται από ήπιες έως και πολύ σοβαρές. Οι ασθενείς μπορούν να έχουν πρόβλημα με την κίνηση, τον λόγο, τη στάση του σώματος, την ισορροπία, την όραση, την ακοή, την αφή, τη σκέψη ή την επικοινωνία.

Τα τελευταία χρόνια, το προσδόκιμο επιβίωσης έχει αυξηθεί για τους ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση, χάρη στα οφέλη που τα προγράμματα αποκατάστασης μπορούν πλέον να προσφέρουν σε όλα τα στάδια της ζωής τους.

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή είναι ένα αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό Σωματείο που ιδρύθηκε το 1972 από μια ομάδα γονέων και επιστημόνων με στόχο να προσφέρει αρωγή στον τομέα της πρόνοιας για ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση στη χώρα μας. Σήμερα, μέσω του Πρότυπου Κέντρου «Πόρτα Ανοιχτή» και των δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, παρέχεται εκπαίδευση, θεραπευτικές και ιατρικές υπηρεσίες, ψυχοκοινωνική στήριξη, προγράμματα αποκατάστασης και δημιουργικής απασχόλησης και προσωρινή και μόνιμη διαμονή σε περισσότερα από 240 παιδιά, νέους και ενήλικες.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ