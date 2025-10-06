PeopleCert – ΣΥ.Ρ.Κ.Ι.: Ενισχύεται η Εκπαίδευση στην Πόλη

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε παιδιού, ενσωματώνει βιωματική διδασκαλία, project-based learning και σύγχρονα εργαλεία, μετατρέποντας τη γνώση σε μια ουσιαστική και δημιουργική εμπειρία.

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στην Παναγία Εισοδίων στο Πέρα της Κωνσταντινούπολης η έναρξη του νέου προγράμματος «Ενίσχυση Εκπαίδευσης στην Πόλη». Το πρόγραμμα που υλοποιείται από την PeopleCert με την υποστήριξη του ΣΥ.Ρ.Κ.Ι., στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, αποτελεί, σύμφωνα με ανακοίνωση, μια νέα σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία για την Ομογένεια. Η δράση αυτή, συνέχεια του Προγράμματος Υποτροφιών PeopleCert «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες Δασκάλους μας», έχει ως στόχο να εφοδιάσει τα παιδιά με γνώσεις και δεξιότητες που θα τα βοηθήσουν να σταθούν με αυτοπεποίθηση σε ένα διεθνές ακαδημαϊκό και επαγγελματικό περιβάλλον, χωρίς να χάσουν τη ρίζα και την ταυτότητά τους.

Έναρξη του Προγράμματος με δωρεάν μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας

Στην πρώτη του φάση, το πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν μαθήματα αγγλικών σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου των ομογενειακών σχολείων Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό LANGUAGECERT®.

"Το πρωτοποριακό πρόγραμμα διεθνών προδιαγραφών σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε παιδιού, ενσωματώνει βιωματική διδασκαλία, project-based learning και σύγχρονα εργαλεία, μετατρέποντας τη γνώση σε μια ουσιαστική και δημιουργική εμπειρία. Η διδασκαλία θα γίνεται σε σύγχρονες αίθουσες, πλήρως εξοπλισμένες με ψηφιακά μέσα και εκπαιδευτικό υλικό από κορυφαίους εκδοτικούς οίκους, ενώ τα μαθήματα θα παρέχονται και διαδικτυακά" αναφέρει ανακοίνωση .

Ήδη έχουν εγγραφεί περισσότερα από 100 παιδιά (εκ των 250 μαθητών των ομογενειακών σχολείων), αριθμός που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και δείχνει τη θερμή ανταπόκριση της Ομογένειας. Τα μαθήματα ξεκινούν επίσημα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2025.

Μμήνυμα ελπίδας

«Η Παιδεία είναι το πιο ισχυρό θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί το μέλλον της Ομογένειας», δήλωσε ο Βύρων Νικολαΐδης, Ιδρυτής και Πρόεδρος της PeopleCert, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη. «Με το πρόγραμμα αυτό θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας τα εφόδια να σταθούν ισότιμα στον κόσμο, χωρίς να χάνουν τη ρίζα και την ταυτότητά τους. Η ζεστασιά και ο ενθουσιασμός με τον οποίο αγκαλιάσατε αυτή την πρωτοβουλία είναι ένα μήνυμα ελπίδας για όλους μας».

Ο Γιώργος Παπαλιάρης, Πρόεδρος του ΣΥ.Ρ.Κ.Ι. και της Μεγαλωνύμου Κοινότητας Σταυροδρομίου, υπογράμμισε: «Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει μια επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας και μια παρακαταθήκη για τη διατήρηση και πρόοδο της εκπαιδευτικής παράδοσης της Κωνσταντινούπολης. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Νικολαΐδη για τη γενναιόδωρη προσφορά του».

Η Ελένη Νικολαΐδου, ChiefCorporateDevelopmentOfficerκαι Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της PeopleCert, τόνισε: «Στηρίζουμε το πολύτιμο έργο των ομογενειακών σχολείων, λειτουργώντας συμπληρωματικά και προσφέροντας ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά. Ας δώσουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα να ονειρευτούν, να εξελιχθούν και να χτίσουν το μέλλον τους με αυτοπεποίθηση».

Ζωντανή παρουσίαση – Παιχνίδι και μάθηση

Όπως αναφέρεται, με την πολύτιμη συμβολή και καθοδήγηση της Διευθύντριας Αγγλικών Σπουδών του προγράμματος, κ. Ευγενία Καπαϊδονάκη (Director of Studies Εκπαιδευτηρίων GEN Πολυχρονάκη - Καπαϊδονάκη, Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques), σε συνδυασμό με την Επιστημονική Ομάδα της PeopleCert – Μάριο Μολφέτα (ChiefLanguagesOfficer), Δρ. Γιάννη Παπαργύρη (LanguageAssessment & DeputyQualityDirector) και Δρ. Σύλβια Καραστάθη (Head of Teaching Support in Language Portfolio) – διαμορφώθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρωτοποριακού χαρακτήρα και διεθνών προδιαγραφών.

Κατά την εκδήλωση, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να δουν τον τρόπο διδασκαλίας μέσω διαδραστικών πινάκων και ψηφιακών εργαλείων και συμμετείχαν σε σκετσάκια, δραστηριότητες και παιχνίδια στα αγγλικά, που τους ενθουσίασαν. Στους μαθητές που εγγράφηκαν στο πρόγραμμα προσφέρθηκαν σχολικές τσάντες, γεμάτες με όλα τα απαραίτητα σχολικά και εκπαιδευτικά είδη, ένα συμβολικό αλλά και ουσιαστικό δώρο, που θα τους συνοδεύσει στο δυναμικό ξεκίνημα αυτού του νέου εκπαιδευτικού ταξιδιού, ενώ τα βιβλία κορυφαίων εκδοτικών οίκων θα δοθούν με την έναρξη των μαθημάτων.

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη, καθώς γονείς, ομογενείς και παιδιά κάθε ηλικίας πήραν αυθόρμητα τον λόγο – ακόμη και το μικρόφωνο – για να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους και να μοιραστούν τα συναισθήματά τους. Με λόγια γεμάτα ζεστασιά και παιδικά χαμόγελα, αγκάλιασαν όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της προσπάθειας.

Iδιαίτερα σημαντικό στήριγμα για το πρόγραμμα αποτέλεσε και η παραχώρηση του χώρου διδασκαλίας από τον Σεβασμιώτατο Πατριαρχικό Εκπρόσωπο Αγίων Σαράντα Εκκλησιών, κ. Ανδρέα, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση, εκπροσωπώντας την Α.Θ.Π., τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη.

Συμμετοχή και εγγραφές

Οι εγγραφές γίνονται μέσω της Κοινότητας Σταυροδρομίου. Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν, καθώς όλα τα έξοδα καλύπτονται από την PeopleCert.