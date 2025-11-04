Άλμα στους ναύλους LNG: Υψηλά πολλών μηνών λόγω περιορισμένων πλοίων και χειμερινής ζήτησης

Οι ναύλοι μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έχουν εκτοξευθεί σε υψηλά πολλών μηνών, λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας πλοίων, των καθυστερημένων παραδόσεων φορτίων προς την Αίγυπτο και της αυξανόμενης ζήτησης ενόψει του χειμώνα, σύμφωνα με πηγές της ναυτιλιακής αγοράς που επικαλείται το Reuters.

Η άνοδος των τιμών εντείνει τον ανταγωνισμό για διαθέσιμα πλοία μεταφοράς LNG, ανατρέποντας την υποτονική τάση που επικρατούσε για το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Οι τιμές είχαν υποχωρήσει σε χαμηλά πενταετίας τον Φεβρουάριο, καθώς η προσθήκη νέων πλοίων στον στόλο ξεπέρασε τη ζήτηση, ωστόσο εκτινάχθηκαν σε υψηλά οκτώ μηνών τον Ιούνιο λόγω μειωμένης προσφοράς πλοίων και της σύγκρουσης Ισραήλ - Ιράν, που έκανε αρκετούς πλοιοκτήτες να καθυστερήσουν τις ναυλώσεις.

Σύμφωνα με την εταιρεία Spark Commodities, οι ναύλοι στον Ατλαντικό για πλοία δύο χρόνων (two-stroke engines) χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων LNG, τον πιο συνηθισμένο τύπο στην αγορά, διαμορφώθηκαν την Τρίτη στα 61.500 δολάρια ημερησίως, έναντι 61.750 δολαρίων τη Δευτέρα. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Αυγούστου 2024 και άνοδο άνω του 50% σε σχέση με τα 39.750 δολάρια της προηγούμενης Δευτέρας.

Στον Ειρηνικό, οι ναύλοι για τον ίδιο τύπο πλοίων ανήλθαν στα 42.250 δολάρια ημερησίως, από 31.250 δολάρια μία εβδομάδα νωρίτερα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιουνίου.

Ο Στίβεν Γκόρντον, γενικός διευθυντής της Clarksons Research, εξήγησε ότι «οι πρόσφατες καθυστερήσεις στην εκφόρτωση φορτίων LNG στην Αίγυπτο αποτέλεσαν έναν από τους παράγοντες, με συνέπειες στα δρομολόγια των πλοίων». Ένας ναυλομεσίτης, που δεν κατονομάζεται, πρόσθεσε ότι οι αιγυπτιακές αιτήσεις για καθυστέρηση παραδόσεων απορρύθμισαν τον προγραμματισμό των πλοίων, οδηγώντας τους ναυλωτές να εξασφαλίσουν πλοία για μελλοντικούς απόπλους, κάτι που αύξησε περαιτέρω τη ζήτηση.

Η άνοδος των ναύλων υποστηρίζεται επίσης από εποχική ζήτηση, καθώς οι εισαγωγείς του βόρειου ημισφαιρίου, όπως η Ευρώπη και η Ιαπωνία, προετοιμάζονται για τους χειμερινούς μήνες.

«Βλέπουμε εταιρείες κοινής ωφελείας και εμπόρους να αυξάνουν τα αποθέματά τους ενόψει του κρύου», δήλωσε δεύτερος ναυλομεσίτης.

Παράλληλα, το άνοιγμα του παραθύρου αρμπιτράζ για φορτία LNG των ΗΠΑ προς την Ασία έχει περιορίσει τη διαθεσιμότητα πλοίων, καθώς ενισχύει τις ροές προς ανατολάς και αυξάνει τη διάρκεια των ταξιδιών, σύμφωνα με τον Γκόρντον της Clarksons.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ενίσχυση διαφόρων εξαγωγικών έργων LNG στις ΗΠΑ, όπως το Plaquemines LNG και το Stage 3 του Corpus Christi, παρέχει περαιτέρω στήριξη στην αγορά.

«Φαίνεται να υπάρχει μια βραχυπρόθεσμη πίεση στη διαθεσιμότητα πλοίων, με ελάχιστα διαθέσιμα για φορτώσεις τον Νοέμβριο στον Ατλαντικό, γεγονός που θα μπορούσε να συνεχίσει να στηρίζει τις τιμές», είπε.

(Σημ.: Laycans είναι οι περίοδοι κατά τις οποίες ένα πλοίο αναμένεται να φορτώσει ή να εκφορτώσει φορτίο στο λιμάνι.)

Ο αναλυτής της Spark Commodities, Qasim Afghan, σημείωσε ότι, αν και το περιθώριο αρμπιτράζ μεταξύ ΗΠΑ και Βορειοανατολικής Ασίας έχει πλέον κλείσει, «παραμένει εξαιρετικά οριακό».

«Αν η διαφορά JKM–TTF συνεχίσει να αυξάνεται όπως τον τελευταίο μήνα, αυτό θα μπορούσε να μετατοπίσει ξανά το σήμα αρμπιτράζ προς την Ασία τις επόμενες ημέρες, ασκώντας νέα ανοδική πίεση στους ναύλους μεταφοράς LNG», πρόσθεσε.

(Η JKM–TTF είναι η διαφορά μεταξύ του ασιατικού δείκτη Japan-Korea Marker και του ευρωπαϊκού κόμβου φυσικού αερίου Title Transfer Facility.)