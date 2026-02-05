Επανακάμπτει η επισκευαστική δραστηριότητα στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά σημάδια, τόσο για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά όσο και για το εγχείρημα της πλήρους αναβίωσης της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας της χώρας, αποτελούν η διαρκής προσέλευση πλοίων στη μεγαλύτερη ναυπηγική μονάδα της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία καταγράφει διαδοχικά ρεκόρ ταυτόχρονων επισκευών πλοίων.

Ειδικότερα, στις αρχές Φεβρουαρίου του 2026, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, σε συνεργασία με την DK Fotinakis, πραγματοποιούν πολλαπλές ταυτόχρονες επισκευές σε πλοία και θαλαμηγούς (super-yachts), γεγονός που καταδεικνύει μέρος μόνο των δυνατοτήτων του ναυπηγείου και της υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας που διαθέτουν. Το εύρος, ο τύπος και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των εργασιών επισκευής, σε συνδυασμό με το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες των πλοίων, καθιστούν σαφές ότι η ναυπηγική μονάδα, σε συνέργεια με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της DK Fotinakis, δύναται και πάλι να καλύψει έναν ιδιαίτερα μεγάλο όγκο και φάσμα τεχνικών εργασιών.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η εμπιστοσύνη πλήθους ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών και διεθνών συμφερόντων στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και στην DK Fotinakis δεν είναι τυχαία. Επιβεβαιώνει την τεχνογνωσία, την τεχνική επάρκεια και τον επαγγελματισμό της ελληνικής ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, η οποία αναλαμβάνει σύνθετα τεχνικά έργα σε σύντομους χρόνους, αναβαθμίζοντας τη θέση της Ελλάδας στη ναυπηγική βιομηχανία της Μεσογείου και διεθνώς, και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εθνική οικονομία, την απασχόληση και την ενίσχυση του ναυτιλιακού κλάστερ.

Όπως όλα δείχνουν, τα σημερινά ρεκόρ επισκευών αποτελούν μόνο την αρχή, καθώς ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων και υποδομών του Ναυπηγείου επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία. Παράλληλα με τις εργασίες στα πλοία, προχωρούν συνεχείς παρεμβάσεις αποκατάστασης και επαναχρησιμοποίησης των υποδομών, ώστε να καλυφθούν οι διαρκώς αυξανόμενες επιχειρησιακές ανάγκες των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.