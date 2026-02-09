Το ΧΑ δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό ξένων οίκων ως το «best investment story»

Εβδομάδα μεγάλων διακυμάνσεων η προηγούμενη, σχεδόν σε όλες τις αγορές παγκοσμίως, με τα σημαντικότερα στοιχεία την κατάκτηση από τον Dow του ιστορικού ρεκόρ των 50.000 μονάδων, την εκτόξευση – πριν την τριήμερη κατάρρευση –των πολύτιμων μετάλλων, το sell off στα cryptos που προσγείωσε το bitcoin μέχρι τις $62000 πριν ανακάμψει μερικώς προς τα $70000, αλλά και στην εγχώρια αγορά την καταγραφή νέου υψηλού 17 ετών στο ΧΑ στις 2407 μονάδες στις 4/2.

Οι μεγάλες διακυμάνσεις – ακόμα και μέσα στην ίδια μέρα – στις διεθνείς αγορές επιβεβαιώνουν την αβεβαιότητα που επικρατεί τόσο στην παγκόσμια οικονομία με τις διαφορετικές ταχύτητες στους ρυθμούς ανάπτυξης και στην νομισματική πολιτική όσο και στην ευρύτερη γεωπολιτική σκηνή εξαιτίας της νέας τάξης πραγμάτων που πρεσβεύει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ρευστότητα που οι επενδυτές κρίνουν κατά το δοκούν χωρίς πάντως σαφή στόχευση και βαθμό προβλεψιμότητας.

Επανερχόμενοι στο εσωτερικό μέτωπο, το ελληνικό χρηματιστήριο με τη συμπεριφορά του και κυρίως με τους σταθερά υψηλούς – σχεδόν διπλάσιους από τους περυσινούς – όγκους συναλλαγών δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό ξένων οίκων ως το best investment story (Jefferies, BofA) της Ευρώπης με σειρά εκθέσεων να συστήνουν εισηγμένες εταιρίες κυρίως στον τραπεζικό τομέα και τους κλάδους ενέργειας και υποδομών.

Οι ροές κεφαλαίων (μέσος τζίρος 2026 στα 410 εκ.) επιτρέπουν το rotation μεταξύ τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης με τον ΓΔ να βρίσκεται ήδη στο +11,4% από την αρχή του χρόνου ποσοστό που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην υπεραπόδοση του τραπεζικού δείκτη (ΔΤΡ +22,6%), αλλά και μετοχών του ομίλου Viohalco (κυρίως της ΕΛΧΑ & CENER) και των διυλιστηρίων (ΜΟΗ & ΕΛΠΕ).

Στην υπόλοιπη αγορά τα δεδομένα είναι αρκετά διαφοροποιημένα, με τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης να μην μπορεί να συμβαδίσει με το θετικό κλίμα (FTSEM -1% στην εβδομάδα και μόλις +0,3% από 1.1.26) αποσπώντας μικρό μόνο μέρος του συνολικού ενδιαφέροντος (υπολογίζεται ότι στις μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη διακινείται μόλις το 5-10% των ημερήσιων συναλλαγών).

Οι αποδόσεις της μεσαίας κεφαλαιοποίησης συνάδουν περισσότερο με τις αντίστοιχες των μεγάλων διεθνών δεικτών (ενδεικτικά από 1.1 ο Dax είναι στο +0,9% και ο S&P στο +1,2%) και σίγουρα δεν δικαιολογούν την υπέρμετρη αισιοδοξία που παρατηρούμε στις εκθέσεις ξένων κυρίως οίκων για την ελληνική οικονομία αλλά και για σειρά εισηγμένων.

Από τα blue chips στο ΧΑ χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς η METLEN η οποία την Παρασκευή έβγαλε profit warning για τα ebitda του 2025 προβλέποντας χαμηλότερες επιδόσεις κατά -25% (ή 250 εκ. περίπου) εξαιτίας διαγραφών από έργα ΑΠΕ στην ΜΒ, ποσά που θα οριστικοποιηθούν μέσα στον Μάρτιο. Οι μαζικές πωλήσεις που ακολούθησαν την ανακοίνωση με όγκο πάνω από 3,2 εκ. μετοχές, οδήγησαν την μετοχή σε χαμηλά 10μήνου (χαμηλό 37,60 και κλείσιμο στο 38,50) με την απόσταση από τα υψηλά του Αυγούστου (57 ευρώ) να έχει φτάσει στο -32%, απώλειες που δεν δικαιολογούνται από τις όποιες αστοχίες συγκεκριμένων έργων στο εξωτερικό.

H εταιρία πάντως το τελευταίο δίμηνο έχει ανακοινώσει πωλήσεις σημαντικών έργων σε Χιλή και ΜΒ από τα οποία θα εισπράξει συνολικά ποσά άνω του 1 δις ευρώ κάτι που θα διευκόλυνε και το cash flow στην περίπτωση επιτυχούς κατάληξης στο θέμα του εργοστασίου στην Γαλλία.

Ανεξαρτήτως του οικονομικού αντίκτυπου της συγκεκριμένης διαγραφής – που σίγουρα δεν είναι αμελητέα – μεγαλύτερη σημασία για την αγορά έχει η επαναφορά της επενδυτικής εμπιστοσύνης στις διαδικασίες και στους εσωτερικούς ελέγχους έτσι ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα επανάληψης στο μέλλον παρόμοιας αστοχίας, θέση την οποία φαίνεται να ασπάζονται και οι μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες του εξωτερικού (Morgan Stanley, Citi κα) που συνεχίζουν να πιστεύουν στην μετοχή με συστάσεις αγοράς και πολύ υψηλές τιμές στόχους στα 64 ευρώ (κάτι που δίνει ανοδικό περιθώριο 65% περίπου).

Συνολικά η αντίδραση του ΓΔ από τα χαμηλά των 2300 μονάδων κρίνεται ως εξαιρετικά ώριμη με συνεχή ροή εντολών κυρίως σε τραπεζικές μετοχές, εισροές που μέσα στο 2026 έχουν βελτιώσει σημαντικά τις αποτιμήσεις των εισηγμένων (συνολική κεφαλαιοποίηση στα 150 δις) αλλά και την κατανομή μεταξύ ξένων και εγχώριων επενδυτών (υπολογίζεται ότι η αναλογία κινείται πιο κοντά στο 75/25 από το 70/30 στο τέλος του 2025).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης