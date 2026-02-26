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Ο κ. Νεκτάριος Δεμενόπουλος, Επικεφαλής Αναπλ. Προϊστάμενος Τμ. Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων &amp; Επενδυτικών Σχέσεων της ΟΛΠ Α.Ε., παραλαμβάνει το βραβείο από τον κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ)
Ο κ. Νεκτάριος Δεμενόπουλος, Επικεφαλής Αναπλ. Προϊστάμενος Τμ. Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων & Επενδυτικών Σχέσεων της ΟΛΠ Α.Ε., παραλαμβάνει το βραβείο από τον κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ)
Ναυτιλία
09:27 - 26 Φεβ 2026

Διάκριση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. στα Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2025

Reporter.gr Newsroom
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Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ Α.Ε.) διακρίθηκε στα «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2025», λαμβάνοντας το 2ο Βραβείο Καλύτερης Εταιρείας Κοινής Ωφέλειας, σε έναν θεσμό με ιδιαίτερο κύρος και βαρύτητα για την ελληνική επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα.

Για 23η συνεχή χρονιά, το περιοδικό ΧΡΗΜΑ διοργάνωσε τα βραβεία σε συνεργασία με την ethosEVENTS και το οικονομικό portal banks.com.gr, αναδεικνύοντας επιχειρήσεις που στηρίζουν ενεργά την ελληνική οικονομία και συμβάλλουν στην ενίσχυση του χρηματιστηριακού θεσμού. Τα βραβεία αποτελούν καθιερωμένο σημείο αναφοράς για την ετήσια αξιολόγηση των εισηγμένων εταιρειών, με αυστηρά κριτήρια αξιοπιστίας και διαφάνειας.

Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία και την ισχυρή χρηματοοικονομική επίδοση της ΟΛΠ Α.Ε., ως αποτέλεσμα ενός συνεκτικού σχεδίου μετασχηματισμού και μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που υλοποιείται με συνέπεια τα τελευταία έτη. Μέσα από στοχευμένες επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές, τεχνολογικό και ψηφιακό εκσυγχρονισμό, ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο λιμένας Πειραιά ενισχύει διαρκώς τον ρόλο του ως στρατηγικός κόμβος διεθνούς εμβέλειας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Η αναγνώριση της εταιρείας ως η 2η Καλύτερη Εταιρεία Κοινής Ωφέλειας συνδέεται άρρηκτα και με τη διαχρονική συμβολή της ΟΛΠ Α.Ε. στην εθνική οικονομία και στις τοπικές κοινωνίες. Το ανταποδοτικό τέλος 3,5% προς τους παραλιμένιους δήμους, σε συνδυασμό με ένα συνεκτικό πλέγμα κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων, ενισχύει την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, αναδεικνύοντας το λιμάνι του Πειραιά σε μοχλό προόδου με ουσιαστικό και μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα.

Η νέα αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής συνεισφοράς της Διοίκησης και των εργαζομένων της ΟΛΠ Α.Ε., καθώς και της σταθερής προσήλωσης του Οργανισμού στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους, την οικονομία και την κοινωνία.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/02/2026 - 13:45
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