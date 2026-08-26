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ΟΛΠ: Διορισμός Ειδικού Διαπραγματευτή από Euronext Athens
Ανακοινώσεις
16:24 - 26 Αυγ 2026

ΟΛΠ: Διορισμός Ειδικού Διαπραγματευτή από Euronext Athens

Reporter.gr Newsroom
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Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Euronext Athens την 25/08/2026 ενέκρινε την απόκτηση από το Μέλος της «EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας και όρισε ως ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης την Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την «EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», με τους εξής βασικούς όρους: 1. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών της Euronext Athens ζεύγη εντολών Ειδικής Διαπραγμάτευσης, δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης, για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και στον Κανονισμό της Euronext Athens. 2. Για την παροχή της υπηρεσίας Ειδικής Διαπραγμάτευσης, η Εταιρεία θα καταβάλλει στον Ειδικό Διαπραγματευτή τη συμφωνηθείσα αμοιβή. 3. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης.

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