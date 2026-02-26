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Φορολογικές δηλώσεις 2026: Οι προθεσμίες, οι παγίδες και τα «κλειδιά» για λιγότερο φόρο
Φορολογία
08:12 - 26 Φεβ 2026

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Οι προθεσμίες, οι παγίδες και τα «κλειδιά» για λιγότερο φόρο

Reporter.gr Newsroom
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Σε τελικό στάδιο μπαίνει η προετοιμασία για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς στο τέλος Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία για την αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς υπόχρεους φορείς.

Η αποστολή των στοιχείων αυτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσυμπλήρωση των δηλώσεων και το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις 16 Μαρτίου για τα εισοδήματα του 2025.

Πάνω από 1,5 εκατ. προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Και φέτος, οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 1,5 εκατομμύριο, διευκολύνοντας σημαντικά τη διαδικασία για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους. Η αυξητική τάση που καταγράφηκε τα προηγούμενα έτη συνεχίζεται, με στόχο την αυτοματοποίηση και την απλοποίηση των διαδικασιών.

Ωστόσο, η διευκόλυνση δεν σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι μπορούν να παραλείψουν τον έλεγχο των στοιχείων.

Τι πρέπει να ελέγξετε πριν την οριστική υποβολή

Η προσυμπλήρωση μειώνει τα λάθη, αλλά δεν τα αποκλείει. Τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις μπορεί να οδηγήσουν σε επιπλέον φόρο ή άλλες επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση σφάλματος, ο φορολογούμενος θα πρέπει:

  • είτε να απευθυνθεί στον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση ώστε να αποσταλεί διορθωμένο αρχείο στην ΑΑΔΕ,
  • είτε να υποβάλει τροποποιητική δήλωση.

Εάν δεν γίνει καμία ενέργεια, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην αυτόματη υποβολή της προσυμπληρωμένης δήλωσης μετά το Πάσχα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε τέσσερα βασικά σημεία:

1. Εισοδήματα και παρακρατήσεις φόρου

Οι σχετικοί κωδικοί είναι «κλειδωμένοι» και δεν τροποποιούνται από τον φορολογούμενο. Τυχόν διορθώσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω του φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση.

2. Ηλεκτρονικές δαπάνες

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές πρέπει να καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Αν το ποσό είναι μικρότερο, επιβάλλεται επιπλέον φόρος 22% επί της διαφοράς. Ο σχετικός κωδικός είναι ανοιχτός και μπορεί να συμπληρωθεί ή να διορθωθεί με τα απαραίτητα αποδεικτικά.

3. Τεκμήρια διαβίωσης

Ακίνητα, οχήματα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία μπορεί να αυξήσουν το τεκμαρτό εισόδημα. Η διαφορά μπορεί να καλυφθεί με:

  • εισοδήματα προηγούμενων ετών,
  • πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων,
  • τραπεζικά δάνεια,
  • δωρεές και γονικές παροχές,
  • κληρονομιές,
  • κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

4. Προστατευόμενα τέκνα

Η ορθή αναγραφή των παιδιών μπορεί να μειώσει τον τελικό φόρο ακόμη και πάνω από 1.800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

Εφόσον δεν εντοπιστούν λάθη, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί άμεσα. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν υπάρξει καμία ενέργεια από τον φορολογούμενο, η προσυμπληρωμένη δήλωση θα αποσταλεί αυτόματα μετά το Πάσχα.

Ποιοι υποχρεούται συμπλήρωσης δήλωσης για πρώτη φορά

Οι νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος, εντός του 2025, υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν τη δική τους φορολογική δήλωση, εφόσον:

  • Δεν συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι με τους γονείς τους αλλά διαμένουν σε κατοικία στην οποία κατέχουν έστω ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κατοικία που τους παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς τους.
  • Κατέχουν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης, όπως αυτοκίνητο, η κατοικία.
  • Απέκτησαν εντός του 2025 οποιασδήποτε μορφής εισόδημα, όπως από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.
  • Ίδρυσαν εντός του 2025 επιχείρηση στο όνομά τους.
  • Προχώρησαν εντός του 2025 σε έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος.
  • Είναι έγγαμοι τη στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι για τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δικό τους εισόδημα τα τεκμήρια για κατοικίες και αυτοκίνητα έχουν «κουρευτεί» ενώ καταργήθηκε το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ.

Οι μόνοι 18αρηδες που δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φέτος δική τους δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι όσοι το προηγούμενο έτος δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κλπ), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γονέων, άλλων συγγενών ή φίλων, ή εφόσον είναι φοιτητές και λόγω σπουδών διαμένουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι γονείς τους.

Τροποποιητικές δηλώσεις και πληρωμή φόρου

Οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Ο φόρος εξοφλείται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έ ως το τέλος Ιουλίου.

Όσοι επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση επωφελούνται από έκπτωση:

  • 4% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως 30 Απριλίου
  • 3% για δηλώσεις έως 15 Ιουνίου
  • 2% για δηλώσεις έως 15 Ιουλίου 2026

Τα περσινά στοιχεία: 2,17 δισ. ευρώ σε εφάπαξ πληρωμές

Τα στοιχεία του 2025 δείχνουν ισχυρή προτίμηση στην εφάπαξ εξόφληση. Περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι πλήρωσαν τον φόρο τους εφάπαξ, καταβάλλοντας συνολικά 2,17 δισ. ευρώ, σε σύνολο χρεωστικών εκκαθαριστικών που άγγιξαν τα 5 δισ. ευρώ. Αναλυτικά:

  • Περίπου 750.000 φορολογούμενοι εξασφάλισαν έκπτωση 4%, πληρώνοντας φόρους ύψους 1,3 δισ. ευρώ.
  • 000 αξιοποίησαν έκπτωση 3% για φόρους 480 εκατ. ευρώ.
  • 000 πέτυχαν έκπτωση 2%, καταβάλλοντας 390 εκατ. ευρώ.

Η φετινή διαδικασία αναμένεται να κινηθεί σε αντίστοιχα επίπεδα, με την έγκαιρη και σωστή υποβολή να αποτελεί το «κλειδί» για την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων και την εξασφάλιση των σχετικών εκπτώσεων.

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