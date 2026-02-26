Οι κουβανικές αρχές πυροβόλησαν και σκότωσαν 4 άτομα σε αμερικανικό ταχύπλοο

Οι κουβανικές δυνάμεις σκότωσαν τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε αμερικανικό ταχύπλοο. Το σκάφος, σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post, άνοιξε πυρ εναντίον Κουβανών συνοριοφυλάκων, οι οποίοι ανταπέδωσαν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Καθώς το σκάφος, με καταχώριση στη Φλόριντα, πλησίασε σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου από τις βόρειες ακτές της Κούβας, δυνάμεις της συνοριοφυλακής το προσέγγισαν και ζήτησαν τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης, ανέφερε το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Το πλήρωμα του ταχύπλοου άνοιξε πυρ κατά των Κουβανών στρατιωτών, τραυματίζοντας τον κυβερνήτη του σκάφους τους, σύμφωνα με το Υπουργείο. Οι κουβανικές δυνάμεις ανταπέδωσαν τα πυρά.

Τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο ταχύπλοο σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν, ανέφερε το Υπουργείο. Οι τραυματίες διακομίστηκαν για να λάβουν ιατρική φροντίδα.

Η The Washington Post δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την εκδοχή των γεγονότων που παρουσίασε η Κούβα. Το United States Department of State αρνήθηκε να σχολιάσει.

Δεν ήταν άμεσα σαφές γιατί το σκάφος ταξίδευε τόσο κοντά στη βόρεια-κεντρική επαρχία Villa Clara της Κούβας. Οι κουβανικές αρχές διεξάγουν έρευνα, ανέφερε το Υπουργείο.

Οι εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Αβάνας έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς το πετρελαϊκό εμπάργκο που επέβαλε ο Πρόεδρος Donald Trump στο κομμουνιστικό έθνος επιδεινώνει μια πολυετή ανθρωπιστική κρίση.