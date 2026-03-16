Βαγγέλης Μαρινάκης: Υπάρχει τρόπος για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Μία επίσημη συμμαχία μεταξύ των μεγάλων πλοιοκτητών του κόσμου, των κρατών του Κόλπου που παράγουν ενέργεια και των Ηνωμένων Πολιτειών, προτείνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για την αποκατάσταση της ροής ενέργειας από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Έλληνας εφοπλιστής παρουσίασε αναλυτικά την πρότασή του σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στη βρετανική Daily Telegraph.

Αναλυτικά το άρθρο:

Για πρώτη φορά στην ιστορία, τα Στενά του Ορμούζ είναι ουσιαστικά κλειστά. Το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), καθώς και το ένα τρίτο της παγκόσμιας προμήθειας λιπασμάτων — όλα έχουν διακοπεί.

Οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται. Ο πληθωρισμός επιστρέφει. Ο κόσμος υπενθυμίζεται, με βίαιο τρόπο, τι συμβαίνει όταν οι αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου κόβονται από εχθρικούς δρώντες που είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια ως όπλο.

Πέρα από τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, υπάρχει κάτι ακόμη σημαντικότερο: οι ζωές των ναυτικών μας.

Η κατάσταση στην περιοχή έχει καταστεί εξαιρετικά επικίνδυνη. Πλοία δέχονται επιθέσεις με πυραύλους και οι ζωές των μελών των πληρωμάτων διατρέχουν καθημερινά κίνδυνο. Μια δραστηριότητα που έχει ως σκοπό να διασφαλίζει την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των κρατών έχει μετατραπεί σε στόχο για εκείνους που δεν διστάζουν να σκοτώσουν αθώους ανθρώπους.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν κρίσεις — την Ερυθρά Θάλασσα, το Σουέζ, τα αδιέξοδα της περιόδου της πανδημίας. Κάθε φορά προσαρμοστήκαμε.

Κάθε φορά ο κόσμος προχωρούσε μπροστά, θεωρώντας ότι και η επόμενη κρίση θα λυνόταν με τον ίδιο τρόπο. Αυτή η παραδοχή έχει πλέον καταρρεύσει. Ο αυτοσχεδιασμός δεν αποτελεί στρατηγική.

Αυτό που απαιτεί η παρούσα στιγμή είναι μια επίσημη συμμαχία μεταξύ των μεγάλων πλοιοκτητών του κόσμου, των κρατών του Κόλπου που παράγουν ενέργεια και των Ηνωμένων Πολιτειών, με έναν άμεσο και ενιαίο σκοπό — την αποκατάσταση της ροής ενέργειας από τον Κόλπο προς τις παγκόσμιες αγορές, μέσω της διασφάλισης της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων μας και της εγγύησης ότι ο κόσμος δεν θα μπορεί ξανά να κρατηθεί όμηρος.

Μια τέτοια συμμαχία θα πρέπει να στηρίζεται σε τρεις άμεσες δεσμεύσεις.

Οι μεγάλοι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς LNG πρέπει πλέον να συντονιστούν ως προς την αναδρομολόγηση της μεταφορικής ικανότητας και τη συγκέντρωση επιχειρησιακής πληροφόρησης του στόλου, μεταφέροντας τον μέγιστο δυνατό όγκο μέσω εναλλακτικών διαδρόμων.

Τα κράτη του Κόλπου πρέπει να θέσουν άμεσα στη διάθεση της προσπάθειας τις εξαγωγικές τους υποδομές. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες — των οποίων η στρατηγική δέσμευση για τη σταθερότητα των ενεργειακών αγορών και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα διεθνή ύδατα παραμένει κρίσιμη — βρίσκονται σε θέση να ενισχύσουν την προσπάθεια μέσω της ναυτικής τους παρουσίας και της διπλωματικής εμπλοκής τους, λειτουργώντας ως επιχειρησιακός πυλώνας οποιουδήποτε κοινού πλαισίου και διασφαλίζοντας πρωτίστως την ασφάλεια των ναυτικών μας.

Αντιλαμβάνομαι ότι η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει τη σημασία συντονισμένης δράσης για τη διασφάλιση των παγκόσμιων ενεργειακών ροών.

Οι προσπάθειες για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του ενεργειακού εφοδιασμού από την Αμερική και τους εταίρους της — συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της προμήθειας LNG από τις ΗΠΑ και συμμάχους προς τις παγκόσμιες αγορές — καθώς και για τον περιορισμό αποσταθεροποιητικών κρατικών δρώντων, δεν αποτελούν αφηρημένους στόχους πολιτικής. Για την Ευρώπη, ειδικότερα, αυτές οι προτεραιότητες υποδεικνύουν επίσης μια στρατηγική πραγματικότητα: η ήπειρος θα συνεχίσει να εξαρτάται από εισαγόμενη ενέργεια, αλλά δεν μπορεί επ’ αόριστον να στηρίζει αυτή την εξάρτηση σε σχέσεις προμήθειας που έχουν επανειλημμένα αποδειχθεί πολιτικά ασταθείς. Συνολικά, αυτές οι προτεραιότητες συνιστούν μια ισχυρή στρατηγική βάση για συνεργασία αυτού του είδους. Ο ιδιωτικός ναυτιλιακός τομέας αποτελεί τον φυσικό εταίρο αυτής της ατζέντας. Διαθέτουμε τα μέσα, την επιχειρησιακή εμβέλεια και τη βούληση. Ενεργούμε — με ή χωρίς ένα τέτοιο πλαίσιο. Οι εταιρείες μας, Capital Clean Energy Carriers Corp — ο μεγαλύτερος εισηγμένος στις ΗΠΑ ιδιοκτήτης πλοίων LNG — και Capital Tankers Corp, ένας σημαντικός ιδιοκτήτης δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου, αντιπροσωπεύουν μέρος της πλέον στρατηγικά κρίσιμης χωρητικότητας στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα. Είμαστε έτοιμοι να θέσουμε αυτή τη χωρητικότητα σε άμεση αξιοποίηση. Αλλά θέλω να είμαι σαφής σε ένα σημείο. Η αποκατάσταση των ενεργειακών ροών υπό τέτοιες συνθήκες θα απαιτήσει γενναίες αποφάσεις — σχετικά με την ασφάλιση, τη διέλευση και την προστασία των πλοίων που επιχειρούν σε αμφισβητούμενα ύδατα. Αυτές δεν είναι αποφάσεις που η αγορά θα λάβει από μόνη της και δεν είναι αποφάσεις που μπορούν να περιμένουν μέχρι να συγκληθούν επιτροπές. Ως ηγέτης της αγοράς τόσο στη χωρητικότητα LNG όσο και στα δεξαμενόπλοια, είμαστε έτοιμοι να λάβουμε αυτές τις αποφάσεις για τον στόλο μας, προς όφελος του κοινού καλού και θέτοντας στην άκρη το κέρδος. Καλώ και άλλους — πλοιοκτήτες, κυβερνήσεις, ασφαλιστές — να πράξουν το ίδιο. Το κόστος της αδράνειας το πληρώνει ήδη ο κόσμος. Είναι ώρα όσοι διαθέτουμε τη δυνατότητα να δράσουμε να προχωρήσουμε μπροστά και να αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί. Η δράση μας πρέπει να είναι συντονισμένη. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τις ζωές των μελών των πληρωμάτων μας — των ανθρώπων που καλούνται να συνεχίσουν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να διασφαλίζεται η ομαλή παγκόσμια διακίνηση αγαθών και εμπορευμάτων. Απευθύνω σήμερα αυτή την πρόσκληση στους ομολόγους μου στη βιομηχανία, στους υπουργούς Ενέργειας των κρατών του Κόλπου και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Ουάσιγκτον. Η στιγμή για δράση είναι τώρα.





