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ΑΑΔΕ: Νέα έκδοση myDATA από 10 Σεπτεμβρίου – Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
11:55 - 09 Σεπ 2026

ΑΑΔΕ: Νέα έκδοση myDATA από 10 Σεπτεμβρίου – Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) συνεχίζει την αναβάθμιση των ψηφιακών της υπηρεσιών, θέτοντας σε εφαρμογή από τις 10 Σεπτεμβρίου 2026 τη νέα έκδοση myDATA 2.0.2.  

Η ανανεωμένη έκδοση διευρύνει τις δυνατότητες ψηφιακής παρακολούθησης της διακίνησης αγαθών, παρέχοντας περισσότερες επιλογές για την έκδοση, την παραλαβή, τη μεταφορά, την παράδοση, την επιστροφή αλλά και την ακύρωση των σχετικών παραστατικών. Παράλληλα, ενισχύεται η διασύνδεση του myDATA με συστήματα ERP και τους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Μέσω των νέων λειτουργιών, επιχειρήσεις, μεταφορείς και λήπτες αποκτούν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την εξέλιξη κάθε διακίνησης, ενώ μπορούν να πραγματοποιούν ψηφιακά περισσότερες από τις απαιτούμενες ενέργειες. Ταυτόχρονα, αναβαθμίζονται οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και βελτιώνεται η αντιστοίχιση κάθε ενέργειας με τα πρόσωπα και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Παρεμβάσεις πραγματοποιούνται επίσης στο timologio, το οποίο αποκτά νέες ενδείξεις, ελεγκτικούς μηχανισμούς και δυνατότητες διαχείρισης των παραστατικών διακίνησης. Αντίστοιχα, το myDATAapp εμπλουτίζεται με νέες λειτουργίες που αφορούν την έκδοση παραστατικών και την έναρξη της διαδικασίας διακίνησης.

Με το myDATA 2.0.2, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να δημιουργήσει ένα περισσότερο αυτοματοποιημένο και λειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον συναλλαγών, μειώνοντας τις χειροκίνητες παρεμβάσεις και διευκολύνοντας την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η νέα έκδοση θα ενεργοποιηθεί μετά την προγραμματισμένη τεχνική αναβάθμιση την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 07:00 έως τις 09:00. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι σχετικές εφαρμογές δεν θα είναι διαθέσιμες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

  • Τηλεφωνικά: στο 1521, χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00.
  • Ψηφιακά: μέσω της υπηρεσίας my1521, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας «Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA».

Πεδίο

Αλλαγές / νέες δυνατότητες

Ψηφιακή διακίνηση

· Ενσωμάτωση των τύπων παραστατικών 1.4, 3.1, 3.2 και 11.5.

· Επικαιροποίηση του κύκλου ζωής και των καταστάσεων των παραστατικών διακίνησης.

Ποσοτική παραλαβή

· Συσχέτιση παραστατικών 10.1 και 10.2.

· Δυνατότητα ακύρωσής τους μέσω ERP

· Νέα μέθοδος CancelReceivingNote για παρόχους.

· Προσθήκη αιτίας έκδοσης ΔΠΠ.

Μεταφορά / παράδοση

· Δήλωση συσκευασιών μέσω RegisterTransfer.

· Υποστήριξη μερικής παράδοσης (PARTIAL) από μεταφορέα.

· Πρόσθετοι έλεγχοι στη μέθοδο ConfirmDeliveryOutcome.

Έλεγχος και ολοκλήρωση διακίνησης

· Δυνατότητα κλήσης της GetDeliveryNoteStatus και μέσω QR URL.

· Νέα μέθοδος ConfirmDeliveryReturn για την ολοκλήρωση διακίνησης στις προβλεπόμενες περιπτώσεις.

timologio

· Νέοι έλεγχοι σκοπών διακίνησης.

· Εμφάνιση Delivery Status.

· Δυνατότητα απόρριψης παραστατικού από τον λήπτη.

· Φίλτρο και σήμανση «Απορριφθέντα».

· Λειτουργικές βελτιώσεις και διορθώσεις.

myDATAapp

· Ένδειξη «υπό ζύγιση» στα δελτία διακίνησης.

· Δυνατότητα έναρξης διακίνησης χωρίς μεταφορικό μέσο.

· Διορθώσεις σφαλμάτων.

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